Η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο

@tmz Kim Kardashian reveals she suffered a brain aneurysm 💔🧠 The reality star says the stressful fallout from her divorce from Kanye West may have played a role. 🎥: Hulu ♬ original sound - TMZ

Πιο αναλυτικά, η

Καρντάσιαν

ανέφερε ότι οι γιατροί εντόπισαν ένα «μικρό» ανεύρυσμα στον εγκέφαλό της, ύστερα από μαγνητική τομογραφία. Στο επεισόδιο, η

Κόρτνεϊ παρουσιάζεται συγκλονισμένη από την ανακοίνωση, ενώ στη

συνέχεια, η Κιμ εμφανίζεται να μπαίνει σε μαγνητικό τομογράφο. Η ίδια δήλωσε ότι σύμφωνα με τους γιατρούς το ανεύρυσμα προκλήθηκε από έντονο άγχος.

της σειράς «The Kardashians»

Καρντάσιαν

τη μαγνητική τομογραφία



Ανευρύσματα Εγκεφάλου - Τα επικίνδυνα συμπτώματα και οι τεχνικές αντιμετώπισης

συχνότερα,

ύμφωνα με τον νευροχειρουργό, Αλέξανδρο Ανδρέου,

Κλείσιμο