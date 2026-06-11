Καμμένος: Η Καρυστιανού θα είναι τουλάχιστον τρίτο κόμμα, στις δεύτερες εκλογές το ΠΑΣΟΚ μπορεί να μην μπει στη Βουλή
Καμμένος: Η Καρυστιανού θα είναι τουλάχιστον τρίτο κόμμα, στις δεύτερες εκλογές το ΠΑΣΟΚ μπορεί να μην μπει στη Βουλή
«Τα νέα παιδιά του ΠΑΣΟΚ ταιριάζουν περισσότερο στον Τσίπρα, η Καρυστιανού δεν είναι καλό να πάρει μαζί της παλαιούς πολιτικούς»
Τη συμπάθειά του προς τη Μαρία Καρυστιανού εξέφρασε για άλλη μια φορά ο Πάνος Καμμένος εκτιμώντας ότι στις εκλογές «θα έχει καλό ποσοστό, πολύ παραπάνω από 10% και θα είναι τουλάχιστον τρίτο κόμμα αν και θα εξαρτηθεί από το τι θα γίνει στον χώρο της Αριστεράς».
Όπως είπε στον ΑΝΤ1 «την πρώτη Κυριακή θα συσπειρωθεί με τον Τσίπρα ο κόσμος της αριστεράς που πιστεύει στην κυβερνώσα αριστερά και στις δεύτερες εκλογές μπορεί να μην μπει και στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ». Συμπλήρωσε, δε, ότι «τα νέα παιδιά του ΠΑΣΟΚ ταιριάζουν περισσότερο να πάνε στον Τσίπρα».
«Δεν είναι καταπληκτικό ότι κόμματα όπως ο Ανδρουλάκης ή Βελόπουλος λένε ότι δεν θα συνεργαστούν με κανένα; Στην πρώτη Κυριακή ο κόσμος θα εκφραστεί ανάλογα με αυτό που ζει. Τη δεύτερη Κυριακή πρέπει να σχηματιστεί κυβέρνηση. Είναι τρελό ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι δεν θα συνεργαστούν με κανένα» πρόσθεσε ο Πάνος Καμμένος.
Επανερχόμενος στη Μαρία Καρυστιανού είπε ότι «δεν είναι καλό να πάρει μαζί της παλαιούς πολιτικούς, να πάρει νέα παιδιά μαζί της» ενώ σε ερώτηση τι καλό της έχει βρει μίλησε για την «αγωνία της για την προσωπική ιστορία που απαιτεί δικαιοσύνη».
Θύμισε ότι «εγώ είχα ΄βγάλει δύο σποτ με το τρενάκι και το σπασμένο χέρι ως προαναγγελία για τη συνεργασία με τον Τσίπρα, δεν μπορείς να εξαπατάς τους ψηφοφόρους», λέγοντας επίσης ότι αν είχε κόμμα του 5%-6%-7% «θα έλεγα στον κόσμο ότι η πορεία μας πρέπει να είναι ατλαντική, η Ευρώπη πέθανε, θα στήριζα τις στρατηγικές συμφωνίες με Ισραήλ, Αίγυπτο, Γαλλία και θα ήμουν κόντρα στην υψηλή φορολογία που βάζει η ΕΕ»
Στο πλαίσιο αυτό είπε «θα μπορούσα να συνεργαστώ με τη ΝΔ αλλά όχι με τον Καιρίδη που βρίζει τον Τραμπ ή τον Χατζηδάκη που είναι φιλοευρωπαίος. Θεωρώ ότι πιο πιθανός διάδοχος του Μητσοτάκη στη ΝΔ είναι ο Δένδιας. Για τον Άδωνι θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο γιατί προέρχεται από άλλο χώρο. Ο Πιερρακάκης προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, πέτυχε σε νεαρή ηλικία να είναι πρόεδρος του Eurogroup, έχει ατλαντική κατεύθυνση»
Υποστήριξε ακόμα ότι εκλογές θα γίνουν το 2027 και ότι μετά τις πρώτες εκλογές θα δημιουργηθούν τέτοιες ισορροπίες που θα σχηματιστεί κυβέρνηση εθνικής ενότητας, ενώ για τη σύζυγό του είπε ότι «έφυγα από την πολιτική γιατί εκτίθεσαι πολύ, δεν θα την προτρέψω να ασχοληθεί με την πολιτική»
Όπως είπε στον ΑΝΤ1 «την πρώτη Κυριακή θα συσπειρωθεί με τον Τσίπρα ο κόσμος της αριστεράς που πιστεύει στην κυβερνώσα αριστερά και στις δεύτερες εκλογές μπορεί να μην μπει και στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ». Συμπλήρωσε, δε, ότι «τα νέα παιδιά του ΠΑΣΟΚ ταιριάζουν περισσότερο να πάνε στον Τσίπρα».
«Δεν είναι καταπληκτικό ότι κόμματα όπως ο Ανδρουλάκης ή Βελόπουλος λένε ότι δεν θα συνεργαστούν με κανένα; Στην πρώτη Κυριακή ο κόσμος θα εκφραστεί ανάλογα με αυτό που ζει. Τη δεύτερη Κυριακή πρέπει να σχηματιστεί κυβέρνηση. Είναι τρελό ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι δεν θα συνεργαστούν με κανένα» πρόσθεσε ο Πάνος Καμμένος.
Επανερχόμενος στη Μαρία Καρυστιανού είπε ότι «δεν είναι καλό να πάρει μαζί της παλαιούς πολιτικούς, να πάρει νέα παιδιά μαζί της» ενώ σε ερώτηση τι καλό της έχει βρει μίλησε για την «αγωνία της για την προσωπική ιστορία που απαιτεί δικαιοσύνη».
Θύμισε ότι «εγώ είχα ΄βγάλει δύο σποτ με το τρενάκι και το σπασμένο χέρι ως προαναγγελία για τη συνεργασία με τον Τσίπρα, δεν μπορείς να εξαπατάς τους ψηφοφόρους», λέγοντας επίσης ότι αν είχε κόμμα του 5%-6%-7% «θα έλεγα στον κόσμο ότι η πορεία μας πρέπει να είναι ατλαντική, η Ευρώπη πέθανε, θα στήριζα τις στρατηγικές συμφωνίες με Ισραήλ, Αίγυπτο, Γαλλία και θα ήμουν κόντρα στην υψηλή φορολογία που βάζει η ΕΕ»
Στο πλαίσιο αυτό είπε «θα μπορούσα να συνεργαστώ με τη ΝΔ αλλά όχι με τον Καιρίδη που βρίζει τον Τραμπ ή τον Χατζηδάκη που είναι φιλοευρωπαίος. Θεωρώ ότι πιο πιθανός διάδοχος του Μητσοτάκη στη ΝΔ είναι ο Δένδιας. Για τον Άδωνι θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο γιατί προέρχεται από άλλο χώρο. Ο Πιερρακάκης προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, πέτυχε σε νεαρή ηλικία να είναι πρόεδρος του Eurogroup, έχει ατλαντική κατεύθυνση»
Υποστήριξε ακόμα ότι εκλογές θα γίνουν το 2027 και ότι μετά τις πρώτες εκλογές θα δημιουργηθούν τέτοιες ισορροπίες που θα σχηματιστεί κυβέρνηση εθνικής ενότητας, ενώ για τη σύζυγό του είπε ότι «έφυγα από την πολιτική γιατί εκτίθεσαι πολύ, δεν θα την προτρέψω να ασχοληθεί με την πολιτική»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα