Κιμ Καρντάσιαν για τον γάμο της με τον Κάνιε Γουέστ: Πάντα ένιωθα σαν να είχα σύνδρομο της Στοκχόλμης
Κιμ Καρντάσιαν για τον γάμο της με τον Κάνιε Γουέστ: Πάντα ένιωθα σαν να είχα σύνδρομο της Στοκχόλμης
Ένιωθα πολύ άσχημα και πάντα τον προστάτευα, πάντα ήθελα να τον βοηθήσω, πρόσθεσε η τηλεπερσόνα
Τα αρνητικά συναισθήματα που βίωνε για χρόνια μέσα στον γάμο της περιέγραψε η Κιμ Καρντάσιαν, αναφέροντας πως αισθανόταν υπεύθυνη να προστατεύει και να καλύπτει τον πρώην σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ, κατά τη διάρκεια των δημόσιων ξεσπασμάτων του. Όμως αυτό συνεχίστηκε μέχρι τη στιγμή που ένα από τα τέσσερα παιδιά τους έγινε μάρτυρας της συμπεριφοράς του.
«Μπόρεσα να το κρύβω για πολύ καιρό», είπε η 45χρονη τηλεπερσόνα σε επεισόδιο της 7ης σεζόν του ριάλιτι «The Kardashians». «Πάντα ένιωθα σαν να είχα λίγο από το σύνδρομο της Στοκχόλμης, ένιωθα πολύ άσχημα και πάντα τον προστάτευα, πάντα ήθελα να τον βοηθήσω», εξήγησε.
Το σύνδρομο της Στοκχόλμης, σύμφωνα με την Cleveland Clinic, είναι μια μορφή τραυματικού δεσμού κατά την οποία το θύμα αναπτύσσει συμπάθεια ή θετικά συναισθήματα προς τον κακοποιητή του. Ωστόσο, όπως εξηγεί, ένα συγκεκριμένο περιστατικό άλλαξε τη στάση της: «Ήταν η πρώτη φορά που δεν ένιωσα προσωπικά αυτή την ευθύνη».
Απαντώντας σε εκείνους που θεωρούν ότι έχει «την πολυτέλεια να απομακρυνθεί» από τον ράπερ χωρίς συνέπειες, η επιχειρηματίας ήταν σαφής: «Αυτή δεν είναι η πραγματικότητά μου. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο πατέρας των τεσσάρων παιδιών μου».
Η τηλεπερσόνα αποκάλυψε επίσης ότι υποφέρει από έξαρση ψωρίασης κάθε φορά που αγχώνεται για να «προστατέψει όσα έχει να προστατέψει». «Τα παιδιά μου εμπλέκονται πια. Δεν έχω κάποιον μηχανισμό αντιμετώπισης. Επικεντρώνομαι μόνο στο να τα προστατεύω», είπε συγκινημένη. «Θα μάθουν πράγματα, θα μεγαλώσουν, θα δουν. Η δουλειά μου ως μητέρα είναι, όταν εκείνη η συμπεριφορά εκδηλώνεται, να είμαι σίγουρη ότι είναι προστατευμένα», συνέχισε.
Η ίδια παραδέχτηκε ακόμα πως ο Κάνιε Γουέστ «ήταν λίγο υπερβολικά σιωπηλός» τον τελευταίο καιρό, σημειώνοντας ότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τον Αύγουστο και δεν έχει αναρτήσει τίποτα στα social media από τον Σεπτέμβριο. Αναφερόμενη στις κατηγορίες του πρώην συζύγου της ότι τον κρατά μακριά από τα παιδιά τους, η Kιμ Καρντάσιαν απάντησε κοφτά: «Είναι διαζύγιο, όχι απαγωγή. Δεν έχουμε φύγει. Είμαστε στο ίδιο μέρος, με την ίδια διεύθυνση. Ξέρει πού είναι τα παιδιά του».
Υπενθύμισε επίσης ότι ο ράπερ είχε αγοράσει ένα σπίτι δίπλα τους για να μπορούν να συνεργάζονται πιο εύκολα για την ανατροφή τους. «Τι έγινε με το σπίτι που αγόρασες δίπλα και λέγαμε ότι θα πηγαίνουμε τα παιδιά εναλλάξ στο σχολείο, ότι θα τρως μαζί μας κάθε βράδυ; Προφανώς αυτό δεν ήταν τελικά αυτό που ήθελε», είπε κλείνοντας. Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Κάνιε Γουέστ παντρεύτηκαν το 2014 και ολοκλήρωσαν το διαζύγιό τους το 2022.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
«Μπόρεσα να το κρύβω για πολύ καιρό», είπε η 45χρονη τηλεπερσόνα σε επεισόδιο της 7ης σεζόν του ριάλιτι «The Kardashians». «Πάντα ένιωθα σαν να είχα λίγο από το σύνδρομο της Στοκχόλμης, ένιωθα πολύ άσχημα και πάντα τον προστάτευα, πάντα ήθελα να τον βοηθήσω», εξήγησε.
Το σύνδρομο της Στοκχόλμης, σύμφωνα με την Cleveland Clinic, είναι μια μορφή τραυματικού δεσμού κατά την οποία το θύμα αναπτύσσει συμπάθεια ή θετικά συναισθήματα προς τον κακοποιητή του. Ωστόσο, όπως εξηγεί, ένα συγκεκριμένο περιστατικό άλλαξε τη στάση της: «Ήταν η πρώτη φορά που δεν ένιωσα προσωπικά αυτή την ευθύνη».
Kim Kardashian says she had ‘Stockholm syndrome’ during Kanye West relationship: ‘Always felt really bad’ https://t.co/hMeCXbEDya pic.twitter.com/dwGgHaqBtN— Page Six (@PageSix) October 23, 2025
Η τηλεπερσόνα αποκάλυψε επίσης ότι υποφέρει από έξαρση ψωρίασης κάθε φορά που αγχώνεται για να «προστατέψει όσα έχει να προστατέψει». «Τα παιδιά μου εμπλέκονται πια. Δεν έχω κάποιον μηχανισμό αντιμετώπισης. Επικεντρώνομαι μόνο στο να τα προστατεύω», είπε συγκινημένη. «Θα μάθουν πράγματα, θα μεγαλώσουν, θα δουν. Η δουλειά μου ως μητέρα είναι, όταν εκείνη η συμπεριφορά εκδηλώνεται, να είμαι σίγουρη ότι είναι προστατευμένα», συνέχισε.
Η ίδια παραδέχτηκε ακόμα πως ο Κάνιε Γουέστ «ήταν λίγο υπερβολικά σιωπηλός» τον τελευταίο καιρό, σημειώνοντας ότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τον Αύγουστο και δεν έχει αναρτήσει τίποτα στα social media από τον Σεπτέμβριο. Αναφερόμενη στις κατηγορίες του πρώην συζύγου της ότι τον κρατά μακριά από τα παιδιά τους, η Kιμ Καρντάσιαν απάντησε κοφτά: «Είναι διαζύγιο, όχι απαγωγή. Δεν έχουμε φύγει. Είμαστε στο ίδιο μέρος, με την ίδια διεύθυνση. Ξέρει πού είναι τα παιδιά του».
Υπενθύμισε επίσης ότι ο ράπερ είχε αγοράσει ένα σπίτι δίπλα τους για να μπορούν να συνεργάζονται πιο εύκολα για την ανατροφή τους. «Τι έγινε με το σπίτι που αγόρασες δίπλα και λέγαμε ότι θα πηγαίνουμε τα παιδιά εναλλάξ στο σχολείο, ότι θα τρως μαζί μας κάθε βράδυ; Προφανώς αυτό δεν ήταν τελικά αυτό που ήθελε», είπε κλείνοντας. Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Κάνιε Γουέστ παντρεύτηκαν το 2014 και ολοκλήρωσαν το διαζύγιό τους το 2022.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Από πνευμονικό οίδημα ο θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι - Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις
Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος απομακρύνθηκε από το σπίτι του μετά την κατάσχεση: «Είναι κρίμα κι άδικο αυτό που κάνουν»
Euroleague: Συνελήφθη ο διαιτητής Ούρος Νίκολιτς - Βρέθηκαν 250.000 ευρώ στο σπίτι του
Από πνευμονικό οίδημα ο θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι - Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις
Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος απομακρύνθηκε από το σπίτι του μετά την κατάσχεση: «Είναι κρίμα κι άδικο αυτό που κάνουν»
Euroleague: Συνελήφθη ο διαιτητής Ούρος Νίκολιτς - Βρέθηκαν 250.000 ευρώ στο σπίτι του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα