Μουντιάλ 2026: Πώς θα ήταν Μέσι, Ρονάλντο, Εμπαπέ, Γιαμάλ και οι άλλοι σταρ της διοργάνωσης ως... γυναίκες, δείτε βίντεο

Μιας και το ποδόσφαιρο γυναικών γνωρίζει άνθιση το AI αποφάσισε να κάνει τον Μέσι, τον Ρονάλντο, τον Εμπαπέ, τον Βινίσιους και άλλους σταρ του Μουντιάλ στη γυναικεία τους έκδοση