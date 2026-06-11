Μουντιάλ 2026: Πώς θα ήταν Μέσι, Ρονάλντο, Εμπαπέ, Γιαμάλ και οι άλλοι σταρ της διοργάνωσης ως... γυναίκες, δείτε βίντεο
SPORTS
Λιονέλ Μέσι Κριστιάνο Ρονάλντο Βινίσιους Τζούνιορ Κιλιάν Εμπαπέ Μουντιάλ 2026

Μουντιάλ 2026: Πώς θα ήταν Μέσι, Ρονάλντο, Εμπαπέ, Γιαμάλ και οι άλλοι σταρ της διοργάνωσης ως... γυναίκες, δείτε βίντεο

Μιας και το ποδόσφαιρο γυναικών γνωρίζει άνθιση το AI αποφάσισε να κάνει τον Μέσι, τον Ρονάλντο, τον Εμπαπέ, τον Βινίσιους και άλλους σταρ του Μουντιάλ στη γυναικεία τους έκδοση

Μουντιάλ 2026: Πώς θα ήταν Μέσι, Ρονάλντο, Εμπαπέ, Γιαμάλ και οι άλλοι σταρ της διοργάνωσης ως... γυναίκες, δείτε βίντεο
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Η τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητά μας, πλέον δυσκολεύει τους ανθρώπους να καταλάβουν τι είναι αληθινό και τι προϊόν AΙ. 

Με τη βοήθεια του προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης οι σταρ του Μουντιάλ 2026 έγιναν γυναίκες σε μια πολύ πετυχημένη δουλειά με τις απομιμήσεις να είναι ολόιδιες. 

Μιας και το ποδόσφαιρο γυναικών είναι τόσο στα πάνω του, αυτό ήταν μια ωραία ιδέα με τις γυναικείες εκδοχές του Κριστιάνο Ρονάλντο, του Λιονέλ Μέσι, του Κιλιάν Εμπαπέ, του Βινίσιους, του Λαμίν Γιαμάλ και άλλων. 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 433 (@433)

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