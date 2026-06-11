Ντέιβιντ Χάρμπορ για το άλμπουμ της Λίλι Άλεν που μιλά για τον χωρισμό τους: Σέβομαι την τέχνη της, αλλά αυτή δεν ήταν η δική μου εμπειρία
Ντέιβιντ Χάρμπορ για το άλμπουμ της Λίλι Άλεν που μιλά για τον χωρισμό τους: Σέβομαι την τέχνη της, αλλά αυτή δεν ήταν η δική μου εμπειρία
Η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός έδωσαν τέλος στη σχέση τους στις αρχές του 2025 - Στα τραγούδια που κυκλοφόρησε η Άλεν λίγο μετά περιγράφει τη δραματική διάλυση ενός γάμου, κάνοντας λόγο για πράξεις απιστίας και συναισθηματικής χειραγώγησης
Για πρώτη φορά μίλησε ο Ντέιβιντ Χάρμπορ, σε νέα του συνέντευξη στο περιοδικό Variety, για το «West End Girl», το αποκαλυπτικό άλμπουμ της πρώην συζύγου του, Λίλι 'Αλεν.
Ο δημοφιλής ηθοποιός, ο οποίος μάλιστα θεωρείται ένα από τα φαβορί για τις φετινές υποψηφιότητες των Βραβείων Emmy χάρη στην ερμηνεία του στο αστυνομικό δράμα «DTF 1η Louis» του HBO, χώρισε από την τραγουδίστρια στις αρχές του 2025, έπειτα από πέντε χρόνια γάμου. Το ζευγάρι κατέθεσε αίτηση διαζυγίου λίγους μήνες μετά τον χωρισμό του. Το επιτυχημένο άλμπουμ της Άλεν περιγράφει λεπτομερώς τη δραματική διάλυση ενός γάμου, κάνοντας λόγο για πράξεις απιστίας και συναισθηματικής χειραγώγησης. Η τραγουδίστρια χαρακτήρισε τα τραγούδια ως ένα «μείγμα πραγματικότητας και μυθοπλασίας».
«Ήταν περίεργο. Πιστεύω ότι κάθε καλλιτέχνης έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις εμπειρίες του για να δημιουργεί τέχνη και σέβομαι το γεγονός ότι εκείνη το έκανε», δήλωσε ο πρωταγωνιστής του «Stranger Things» στο Variety και συνέχισε: «Δεν μπορώ να πω πολλά περισσότερα γιατί αφορά την προσωπική μου ζωή. Παρά το γεγονός ότι πολλοί δεν μου επιτρέπουν να έχω προσωπική ζωή, εγώ τη θεωρώ σημαντική. Όπως σέβομαι επίσης τη ζωή των ανθρώπων με τους οποίους συναναστρέφομαι ιδιωτικά. Απλώς δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό».
Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν θέλει να διαψεύσει κάποιους ισχυρισμούς που ακούγονται στον δίσκο, ο ηθοποιός κράτησε αποστάσεις: «Οι ιστορίες είναι περίπλοκες και γι' αυτό λέω ότι σέβομαι την τέχνη της να εκφράσει την εμπειρία της. Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η δική μου εμπειρία».
Από την πλευρά της, η Λίλι 'Αλεν, σε συνέντευξη στο περιοδικό Vogue, επιβεβαίωσε πως ο δίσκος είναι ένας συνδυασμός αλήθειας και μυθοπλασίας. «Υπάρχουν πράγματα στο δίσκο που τα βίωσα μέσα στον γάμο μου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι όλα απόλυτη αλήθεια. Είναι εμπνευσμένο από όσα συνέβησαν στη σχέση», εξήγησε.
Η τραγουδίστρια βρίσκεται σε συζητήσεις για τη δημιουργία ενός θεατρικού έργου βασισμένου στα τραγούδια. «Δεν έχει ακόμη κλείσει τίποτα, αλλά έχω συζητήσεις με ανθρώπους. Είναι πολύ συναρπαστικό», παραδέχτηκε.
Σύμφωνα με τον Guardian, τα επόμενα επαγγελματικά σχέδια του Χάρμπορ περιλαμβάνουν την επιστροφή του στο σίκουελ «Violent Night 2».
Ο δημοφιλής ηθοποιός, ο οποίος μάλιστα θεωρείται ένα από τα φαβορί για τις φετινές υποψηφιότητες των Βραβείων Emmy χάρη στην ερμηνεία του στο αστυνομικό δράμα «DTF 1η Louis» του HBO, χώρισε από την τραγουδίστρια στις αρχές του 2025, έπειτα από πέντε χρόνια γάμου. Το ζευγάρι κατέθεσε αίτηση διαζυγίου λίγους μήνες μετά τον χωρισμό του. Το επιτυχημένο άλμπουμ της Άλεν περιγράφει λεπτομερώς τη δραματική διάλυση ενός γάμου, κάνοντας λόγο για πράξεις απιστίας και συναισθηματικής χειραγώγησης. Η τραγουδίστρια χαρακτήρισε τα τραγούδια ως ένα «μείγμα πραγματικότητας και μυθοπλασίας».
«Ήταν περίεργο. Πιστεύω ότι κάθε καλλιτέχνης έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις εμπειρίες του για να δημιουργεί τέχνη και σέβομαι το γεγονός ότι εκείνη το έκανε», δήλωσε ο πρωταγωνιστής του «Stranger Things» στο Variety και συνέχισε: «Δεν μπορώ να πω πολλά περισσότερα γιατί αφορά την προσωπική μου ζωή. Παρά το γεγονός ότι πολλοί δεν μου επιτρέπουν να έχω προσωπική ζωή, εγώ τη θεωρώ σημαντική. Όπως σέβομαι επίσης τη ζωή των ανθρώπων με τους οποίους συναναστρέφομαι ιδιωτικά. Απλώς δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό».
Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν θέλει να διαψεύσει κάποιους ισχυρισμούς που ακούγονται στον δίσκο, ο ηθοποιός κράτησε αποστάσεις: «Οι ιστορίες είναι περίπλοκες και γι' αυτό λέω ότι σέβομαι την τέχνη της να εκφράσει την εμπειρία της. Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η δική μου εμπειρία».
#DavidHarbour breaks his silence on Lily Allen’s “West End Girl”:— Variety (@Variety) June 10, 2026
“It was weird. I do believe that it is the privilege of every artist to use their experience to create art, and so I respect her for doing that. I can’t really say that much more — because it’s my private life. In… pic.twitter.com/wayQZvsDY7
Από την πλευρά της, η Λίλι 'Αλεν, σε συνέντευξη στο περιοδικό Vogue, επιβεβαίωσε πως ο δίσκος είναι ένας συνδυασμός αλήθειας και μυθοπλασίας. «Υπάρχουν πράγματα στο δίσκο που τα βίωσα μέσα στον γάμο μου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι όλα απόλυτη αλήθεια. Είναι εμπνευσμένο από όσα συνέβησαν στη σχέση», εξήγησε.
Η τραγουδίστρια βρίσκεται σε συζητήσεις για τη δημιουργία ενός θεατρικού έργου βασισμένου στα τραγούδια. «Δεν έχει ακόμη κλείσει τίποτα, αλλά έχω συζητήσεις με ανθρώπους. Είναι πολύ συναρπαστικό», παραδέχτηκε.
Σύμφωνα με τον Guardian, τα επόμενα επαγγελματικά σχέδια του Χάρμπορ περιλαμβάνουν την επιστροφή του στο σίκουελ «Violent Night 2».
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