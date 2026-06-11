Τέρης Χρυσός: Σταματάω το τραγούδι, εγώ θέλω να τραγουδάω αλλά η φωνή μου δεν θέλει

Όσον αφορά στην προσωπική του ζωή, ο τραγουδιστής δήλωσε πως έχει μετανιώσει που δεν έκανε οικογένεια: «Είμαι 88 χρονών. Ίσως επειδή άλλαξα περιβάλλον, άλλαξα σπίτι, αυτό μου αναπτερώνει το ηθικό. Έχω μετανιώσει που δεν παντρεύτηκα και δεν έκανα παιδιά. Το κατάλαβα ότι ήμουν μόνος. Μόνος και ανήμπορος. Ήθελα να είχα δημιουργήσει μια οικογένεια, παιδιά, εγγόνια. Βλέπω τους συναδέλφους μου και ειλικρινά τους ζηλεύω», είπε.

Μία ανακοίνωση για την καριέρα του έκανε ο Τέρης Χρυσός , δηλώνοντας πως σταματάει το τραγούδι, διότι ενώ ο ίδιος θέλει να συνεχίσει να τραγουδάει, η φωνή του «δεν θέλει».Ο τραγουδιστής μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» την Πέμπτη 11 Ιουνίου, εξήγησε πως με αυτή του την απόφαση σέβεται τον εαυτό του αλλά και τους θαυμαστές του και αποχωρεί από το τραγούδι με αξιοπρέπεια: «Από σήμερα σταματάω το τραγούδι. Δεν πρόκειται να τραγουδήσω ξανά. Εγώ θέλω, αλλά η φωνή μου δεν θέλει. Λοιπόν, όταν η φωνή μου δεν θέλει, σταματάω με αξιοπρέπεια, σεβόμενος τον εαυτό μου πρώτα, και μετά τον κόσμο που με ανέδειξε τρεις ολόκληρες γενιές. Έχω τον Θεό κοντά μου. Και όταν ο άνθρωπος πιστεύει στον Θεό, τα έχει όλα», είπε.Σχολιάζοντας τη νέα γενιά τραγουδιστών, ο Τέρης Χρυσός επισήμανε πως δεν θα αφήσουν ιστορία και θεωρεί πως ο μόνος που ξεχωρίζει είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός: «Θα το πω έτσι ξερά, δεν υπάρχουν καλλιτέχνες που θα αφήσουν ιστορία. Λυπάμαι βαθύτατα γιατί το ελληνικό τραγούδι πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Ο τελευταίος που βγήκε και έχει κάνει κάποια σπουδαία καριέρα, είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Όλοι όσοι βγαίνουν, ο ένας μιμείται τον άλλον. Βλέπω ανθρώπους που είναι μιας χρήσεως».