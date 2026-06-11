Φαρμακοποιός στο Χαλάνδρι είχε στήσει εργαστήριο ντόπινγκ και παράνομων χαπιών αδυνατίσματος, έκανε εξαγωγές σε 90 χώρες με τζίρο 1 εκατ. ευρώ

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* 13 κιλά πρώτης ύλης* 47.320 ευρώ σε μετρητά* πλήθος υλικών συσκευασίας και έτοιμα δέματα* κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικός υπολογιστής και ιδιόχειρες σημειώσειςΣύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 15.000 αποστολές στην Ελλάδα και σε περίπου 90 χώρες του εξωτερικού, ενώ η συνολική αξία των κατασχεθέντων εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 600.000 ευρώ και τα παράνομα έσοδα το 1.000.000 ευρώ.Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.