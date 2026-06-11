Οι ταχυμεταφορές αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των πόλεων και της λειτουργίας του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Φαρμακοποιός στο Χαλάνδρι είχε στήσει εργαστήριο ντόπινγκ και παράνομων χαπιών αδυνατίσματος, έκανε εξαγωγές σε 90 χώρες με τζίρο 1 εκατ. ευρώ
Φαρμακοποιός στο Χαλάνδρι είχε στήσει εργαστήριο ντόπινγκ και παράνομων χαπιών αδυνατίσματος, έκανε εξαγωγές σε 90 χώρες με τζίρο 1 εκατ. ευρώ
Η αστυνομία προχώρησε σε 14 συλλήψεις και έχει κατασχέσει 40.000 παράνομα σκευάσματα - Ο ΕΟΦ προειδοποιεί ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα κρίνονται επιβλαβή για την υγεία
Μεγάλο πλήγμα σε κύκλωμα που έφτιαχνε και διέθετε παράνομα χάπια αδυνατίσματος και ντόπινγκ πραγματοποίησε η ΕΛΑΣ. Από την επιχείρηση συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 40.000 τεμάχια φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος από το παράνομο εμπόριο ξεπερνά το 1.000.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την έρευνα, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 15.000 αποστολές στην Ελλάδα και σε περίπου 90 χώρες του εξωτερικού.
Το αρχηγικό μέλος, ένας 51χρονος ιδιοκτήτης φαρμακείου ο οποίος και συνελήφθη στο Χαλάνδρι κατά την διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, φέρεται να είχε εγκαταστήσει στον υπόγειο χώρο του φαρμακείου του πλήρη εργαστηριακό εξοπλισμό για την παράνομη παραγωγή φαρμάκων, χωρίς άδεια και χωρίς τήρηση των κανόνων παραγωγής.
Η παραγωγή πραγματοποιούνταν από περίπου 10 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και επιστημονικό προσωπικό (βιολόγοι), ενώ τα σκευάσματα διοχετεύονταν είτε μέσω του φαρμακείου του αρχηγού, είτε στη χονδρική αγορά μέσω εταιρείας που δεν διέθετε σχετική άδεια.
Τα προϊόντα προωθούνταν μέσω ιστοσελίδων και αποστέλλονταν ως «συμπληρώματα διατροφής» ή προϊόντα ευεξίας, με παραδόσεις δια ζώσης ή μέσω ταχυδρομικών αποστολών. Μεταξύ των σκευασμάτων περιλαμβάνονταν προϊόντα για αδυνάτισμα, στυτική δυσλειτουργία αλλά και ουσίες ντόπινγκ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν πρώτες ύλες αμφιβόλου προέλευσης ή ουσίες σε ερευνητικό στάδιο.
Ο ΕΟΦ επισημαίνει ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα κρίνονται επιβλαβή για την υγεία των τελικών χρηστών.
Κατά τις έρευνες σε οικία, φαρμακείο και εταιρεία συμπληρωμάτων υγείας κατασχέθηκαν:
* πάνω από 40.800 τεμάχια φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ
Σύμφωνα με την έρευνα, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 15.000 αποστολές στην Ελλάδα και σε περίπου 90 χώρες του εξωτερικού.
Το αρχηγικό μέλος, ένας 51χρονος ιδιοκτήτης φαρμακείου ο οποίος και συνελήφθη στο Χαλάνδρι κατά την διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, φέρεται να είχε εγκαταστήσει στον υπόγειο χώρο του φαρμακείου του πλήρη εργαστηριακό εξοπλισμό για την παράνομη παραγωγή φαρμάκων, χωρίς άδεια και χωρίς τήρηση των κανόνων παραγωγής.
Το φαρμακείο εργοστάσιο
Η παραγωγή πραγματοποιούνταν από περίπου 10 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και επιστημονικό προσωπικό (βιολόγοι), ενώ τα σκευάσματα διοχετεύονταν είτε μέσω του φαρμακείου του αρχηγού, είτε στη χονδρική αγορά μέσω εταιρείας που δεν διέθετε σχετική άδεια.
Τα προϊόντα προωθούνταν μέσω ιστοσελίδων και αποστέλλονταν ως «συμπληρώματα διατροφής» ή προϊόντα ευεξίας, με παραδόσεις δια ζώσης ή μέσω ταχυδρομικών αποστολών. Μεταξύ των σκευασμάτων περιλαμβάνονταν προϊόντα για αδυνάτισμα, στυτική δυσλειτουργία αλλά και ουσίες ντόπινγκ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν πρώτες ύλες αμφιβόλου προέλευσης ή ουσίες σε ερευνητικό στάδιο.
Διακίνηση σε Ελλάδα και εξωτερικό
Ο ΕΟΦ επισημαίνει ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα κρίνονται επιβλαβή για την υγεία των τελικών χρηστών.
Κατά τις έρευνες σε οικία, φαρμακείο και εταιρεία συμπληρωμάτων υγείας κατασχέθηκαν:
Κατασχέσεις άνω του 1 εκατ. ευρώ
* πάνω από 40.800 τεμάχια φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ
* 13 κιλά πρώτης ύλης
* 47.320 ευρώ σε μετρητά
* πλήθος υλικών συσκευασίας και έτοιμα δέματα
* κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικός υπολογιστής και ιδιόχειρες σημειώσεις
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 15.000 αποστολές στην Ελλάδα και σε περίπου 90 χώρες του εξωτερικού, ενώ η συνολική αξία των κατασχεθέντων εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 600.000 ευρώ και τα παράνομα έσοδα το 1.000.000 ευρώ.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
* 47.320 ευρώ σε μετρητά
* πλήθος υλικών συσκευασίας και έτοιμα δέματα
* κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικός υπολογιστής και ιδιόχειρες σημειώσεις
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 15.000 αποστολές στην Ελλάδα και σε περίπου 90 χώρες του εξωτερικού, ενώ η συνολική αξία των κατασχεθέντων εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 600.000 ευρώ και τα παράνομα έσοδα το 1.000.000 ευρώ.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Δείτε φωτογραφίες από το παράνομο εργαστήριο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα