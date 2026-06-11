Βρανά για τις συνθήκες εξυπηρέτησης στο αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης: Θα ήθελα να αποφύγω το νομικό και από μόνοι τους να πουν «συγγνώμη, πάρτε 1 εκατομμύριο»
Βρανά για τις συνθήκες εξυπηρέτησης στο αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης: Θα ήθελα να αποφύγω το νομικό και από μόνοι τους να πουν «συγγνώμη, πάρτε 1 εκατομμύριο»
Η stand-up comedian ταλαιπωρήθηκε στην προσπάθειά της να επιστρέψει στην Αθήνα τη Δευτέρα 8 Ιουνίου
Για τις συνθήκες εξυπηρέτησης που αντιμετώπισε στο αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης μίλησε η Κατερίνα Βρανά, σημειώνοντας πως μετά την ταλαιπωρία δεν θα ήθελε να κινηθεί νομικά αλλά θεωρεί πως από μόνοι τους θα έπρεπε να της ζητήσουν συγγνώμη και να της δώσουν ένα εκατομμύριο ευρώ.
Η stand-up comedian έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» την Πέμπτη 11 Ιουνίου και εξήγησε πως ενώ πετούσε για Αθήνα, δεν μπορούσε ούτε να συνεννοηθεί με τους υπαλλήλους αλλά ούτε και να μετακινηθεί, διότι δεν υπήρχε αμαξίδιο και το δικό της όταν έφτασε ήταν σπασμένο, με αποτέλεσμα να μένει για αρκετή ώρα όρθια είτε καθισμένη στο πάτωμα, το οποίο δεν ήταν καθαρό.
Η Κατερίνα Βρανά τόνισε παρόλα αυτά πως θα ήθελε να αποφύγει τη νομική οδό: «Και τι δεν έγινε... Δεν είχαν αμαξίδιο, δεν μπορούσα να συνεννοηθώ να αλλάξω πτήση, έπρεπε να περπατήσω από γκισέ σε γκισέ, γιατί δεν είχαν αμαξίδιο. Όταν έφτασα δεν ήρθε το αμαξίδιο μου, έφτασε την επόμενη ημέρα και έχει σπάσει. Θα ήθελα να αποφύγω το νομικό και από μόνοι τους να πουν "συγγνώμη, πάρτε 1 εκατομμύριο"», είπε, με τους δημοσιογράφους και τον κόσμο γύρω της να ξεσπά σε γέλια.
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«Ήταν ένα φεστιβάλ ανοργανωσιάς, ασυνεννοησίας και ατόφιας μπούρδας»
Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» την Τετάρτη 10 Ιουνίου, η Κατερίνα Βρανά περιέγραψε αναλυτικά όλα όσα έζησε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση φεστιβάλ ανοργανωσιάς, ασυνεννοησίας και ατόφιας μπούρδας: «Δεν μπορώ να εκφραστώ όπως θα ήθελα γιατί είναι πρωινή εκπομή, αλλά ήταν ένα φεστιβάλ ανοργανωσιάς, ασυνεννοησίας και ατόφιας μπούρδας. Δηλαδή δεν έχω αντιμετωπίσει τόση δυσκολία. Υπάρχουν πολλά αεροδρόμια που είναι χάλια και στο Βερολίνο είναι χάλια, αλλά κάθε φορά που το αντιμετωπίζω σοκάρομαι. Πάρα πολλή ταλαιπωρία, με αγνοούσαν, δεν μιλούσαν αγγλικά ή αν μιλούσαν δεν μιλούσαν αρκετά καλά για να συνεννοηθώ», είπε.
Όπως δήλωσε, ενώ υπήρξαν αμαξίδια για τη μετακίνησή της, δεν μπορούσε να κρατήσει ένα από αυτά μέχρι να μπει στο αεροπλάνο: «Υπήρχαν αμαξίδια, αλλά ήταν καθαρά μεταβατικά. Δεν μπορούσαν να σου δώσουν ένα να το κρατήσεις για την ώρα που θα μείνεις στο αεροδρόμιο», σημείωσε. «Όταν πήγα να βρω άλλη πτήση, δεν υπήρχαν καρέκλες και έκατσα εκεί 20 λεπτά που τα έπαιξα, γιατί εγώ δεν μπορώ να κάτσω όρθια τόση ώρα. Κάθισα στο πάτωμα και ήταν πανβρώμικο», συμπλήρωσε.
«Το βρίσκω απαράδεκτο», τόνισε η Κατερίνα Βρανά και έκλεισε λέγοντας: «Είναι προβληματικό, εγώ δεν καταλαβαίνω… Το βρίσκω ειλικρινά απαράδεκτο να είναι διεθνές αεροδρόμιο και να μην μπορούν να μιλήσουν άλλη γλώσσα από την εγχώρια, δηλαδή, συγγνώμη, χ*σε με».
Η stand-up comedian έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» την Πέμπτη 11 Ιουνίου και εξήγησε πως ενώ πετούσε για Αθήνα, δεν μπορούσε ούτε να συνεννοηθεί με τους υπαλλήλους αλλά ούτε και να μετακινηθεί, διότι δεν υπήρχε αμαξίδιο και το δικό της όταν έφτασε ήταν σπασμένο, με αποτέλεσμα να μένει για αρκετή ώρα όρθια είτε καθισμένη στο πάτωμα, το οποίο δεν ήταν καθαρό.
Η Κατερίνα Βρανά τόνισε παρόλα αυτά πως θα ήθελε να αποφύγει τη νομική οδό: «Και τι δεν έγινε... Δεν είχαν αμαξίδιο, δεν μπορούσα να συνεννοηθώ να αλλάξω πτήση, έπρεπε να περπατήσω από γκισέ σε γκισέ, γιατί δεν είχαν αμαξίδιο. Όταν έφτασα δεν ήρθε το αμαξίδιο μου, έφτασε την επόμενη ημέρα και έχει σπάσει. Θα ήθελα να αποφύγω το νομικό και από μόνοι τους να πουν "συγγνώμη, πάρτε 1 εκατομμύριο"», είπε, με τους δημοσιογράφους και τον κόσμο γύρω της να ξεσπά σε γέλια.
Δείτε το βίντεο
«Ήταν ένα φεστιβάλ ανοργανωσιάς, ασυνεννοησίας και ατόφιας μπούρδας»
Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» την Τετάρτη 10 Ιουνίου, η Κατερίνα Βρανά περιέγραψε αναλυτικά όλα όσα έζησε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση φεστιβάλ ανοργανωσιάς, ασυνεννοησίας και ατόφιας μπούρδας: «Δεν μπορώ να εκφραστώ όπως θα ήθελα γιατί είναι πρωινή εκπομή, αλλά ήταν ένα φεστιβάλ ανοργανωσιάς, ασυνεννοησίας και ατόφιας μπούρδας. Δηλαδή δεν έχω αντιμετωπίσει τόση δυσκολία. Υπάρχουν πολλά αεροδρόμια που είναι χάλια και στο Βερολίνο είναι χάλια, αλλά κάθε φορά που το αντιμετωπίζω σοκάρομαι. Πάρα πολλή ταλαιπωρία, με αγνοούσαν, δεν μιλούσαν αγγλικά ή αν μιλούσαν δεν μιλούσαν αρκετά καλά για να συνεννοηθώ», είπε.
Όπως δήλωσε, ενώ υπήρξαν αμαξίδια για τη μετακίνησή της, δεν μπορούσε να κρατήσει ένα από αυτά μέχρι να μπει στο αεροπλάνο: «Υπήρχαν αμαξίδια, αλλά ήταν καθαρά μεταβατικά. Δεν μπορούσαν να σου δώσουν ένα να το κρατήσεις για την ώρα που θα μείνεις στο αεροδρόμιο», σημείωσε. «Όταν πήγα να βρω άλλη πτήση, δεν υπήρχαν καρέκλες και έκατσα εκεί 20 λεπτά που τα έπαιξα, γιατί εγώ δεν μπορώ να κάτσω όρθια τόση ώρα. Κάθισα στο πάτωμα και ήταν πανβρώμικο», συμπλήρωσε.
«Το βρίσκω απαράδεκτο», τόνισε η Κατερίνα Βρανά και έκλεισε λέγοντας: «Είναι προβληματικό, εγώ δεν καταλαβαίνω… Το βρίσκω ειλικρινά απαράδεκτο να είναι διεθνές αεροδρόμιο και να μην μπορούν να μιλήσουν άλλη γλώσσα από την εγχώρια, δηλαδή, συγγνώμη, χ*σε με».
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