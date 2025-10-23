Ούρος Νίκολιτς: Τα 250.000 ευρώ και οι εξυπηρετήσεις στους Vračarci - Η εγκληματική οργάνωση με πλοκάμια εκτός Σερβίας και η σύλληψη στην Αθήνα

Ο Σέρβος διαιτητής ο οποίος συνελήφθη, μπορεί να έχει βρεθεί στην ελίτ της Euroleague αλλά έχει προκαλέσει ουκ ολίγες φορές με τη συμπεριφορά του - Η πορεία και η ανθρωπογεωγραφία της οργάνωσης από το Βράτσαρ του Βελιγραδίου