Ούρος Νίκολιτς: Τα 250.000 ευρώ και οι εξυπηρετήσεις στους Vračarci - Η εγκληματική οργάνωση με πλοκάμια εκτός Σερβίας και η σύλληψη στην Αθήνα
Ο Σέρβος διαιτητής ο οποίος συνελήφθη, μπορεί να έχει βρεθεί στην ελίτ της Euroleague αλλά έχει προκαλέσει ουκ ολίγες φορές με τη συμπεριφορά του - Η πορεία και η ανθρωπογεωγραφία της οργάνωσης από το Βράτσαρ του Βελιγραδίου
Τον περασμένο Απρίλιο η αθλητική κοινωνία της Σερβίας δεν έπεσε ακριβώς από τα σύννεφα, αλλά σίγουρα υπήρχε ένα σοκ στο άκουσμα της είδησης ότι παλαίμαχος σέντερ της Παρτίζαν, του Παναθηναϊκού και των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Νίκολα Πέκοβιτς θεωρείται από την αστυνομία ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης από τις αρχές του Μαυροβουνίου.
Ο θηριώδης σέντερ από το Μαυροβούνιο, από το 2017 εμπλεκόταν σε φήμες για στενές σχέσεις με τη μαφία και δη τους περίφημους αδελφούς Σάριτς, με τον ίδιο να παραδέχεται ότι είναι φίλοι του αλλά μέχρι εκεί.
Έξι μήνες αργότερα το σερβικό μπάσκετ, βρίσκεται και πάλι σε κατάσταση σοκ, καθώς ο Ούρος Νίκολιτς, ένας από τους πλέον προβεβλημένους διαιτητές μπάσκετ (με δεκάδες παιχνίδια στο σερβικό πρωτάθλημα, Αδριατική Λίγκα, Euroleague) είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες μιας τεράστιας αστυνομικής επιχείρησης στο Βελιγράδι, το Σάμπατς, αλλά και σε διάφορες χώρες του εξωτερικού, ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης «Vračarci» («Βρατσάρτσι») οι οποίοι αντιμετωπίζουν (μεταξύ άλλων) την κατηγορία της δολοφονίας δύο ανθρώπων αλλά και πέντε άλλες απόπειρες δολοφονίας.
Όσον αφορά τον ρόλο του διαιτητή Ούρος Νίκολιτς στη συμμορία, με τα ευρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι του (250.000 ευρώ σε μετρητά, ρολόγια, τιμαλφή) οι αρχές θεωρούν ότι εξυπηρετούσε το δίκτυο ανεφοδιασμού της οργάνωσης, αλλά και γενικότερα με τις γνωριμίες του παρείχε μία εξαιρετική κάλυψη. Μέχρι στιγμής από την πλευρά του Νίκολιτς δεν έχει υπάρχει η παραμικρή αντίδραση, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα παραμείνει προφυλακισμένος καθώς ανακριτής και εισαγγελέας θεωρούν ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία.
Να σημειώσουμε επίσης ότι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η επιχείρηση της αστυνομίας δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη και τις επόμενες ώρες ή ημέρες αναμένεται να προκύψουν και νέες συλλήψεις.
Ποιοι είναι οι «Βρατσάρτσι»
Το Βράτσαρ είναι ένας από τους 17 Δήμους του Βελιγραδίου και συνάμα ο πιο μικρός. Αν και πολύ κοντά στο ιστορικό κέντρο της πόλης, η ανάπτυξη του Νέου Βελιγραδίου είχε στρέψει στην άλλη πλευρά της πόλης, όμως τα τελευταία χρόνια το Βράτσαρ άρχισε και πάλι να αποκτά την... αίγλη του, αλλά και να... προσελκύει και το ενδιαφέρον πολλών «επενδυτών».
Η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της σερβικής πρωτεύουσας ήταν ο ιδανικός τόπος για να έχουν εκεί διάφορα κρησφύγετα εγκληματικές οργανώσεις (είτε για να διαφεύγουν μετά από κάποιες ενέργειες, είτε για να τα χρησιμοποιούν ως αποθήκες «υλικών» και χρημάτων).
Εκεί είχαν εγκαταστήσει τα αρχηγεία τους οι διαβόητες συμμορίες από το Μαυροβούνιο Τσκάλιαρσκι (Škaljarski) και Καβάτσκι (Kavački) οι οποίες κάποτε λειτουργούσαν ως μια ομάδα στο Κότορ, αλλά ένα χαμένο φορτίο κοκαΐνης προκάλεσε τη διάσπαση τους κι έναν αιματηρό πόλεμο που φέρεται να έχει κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 200 ανθρώπους.
Οι Μαυροβούνιοι μαφιόζοι βρήκαν τρόπο να εγκατασταθούν στο Βράτσαρ και παρόλο που είχαν ούτως ή άλλως δεσμούς με τον υπόκοσμο της Σερβίας, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο προκάλεσαν τη δημιουργία νέων συμμοριών, όπως αυτήν που φέρεται να είναι μέλος ο διαιτητής Νίκολιτς.
Το όνομα «Βρατσάρτσι» υποδηλώνει την προέλευση τους, όμως η ραγδαία άνοδος τους και η εμπλοκή τους σε μια σειρά εγκληματικών ενεργειών έφερε και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των αρχών.
Αρχηγός της συμμορίας θεωρείται ο Νίκολα Βούσοβιτς με το παρατσούκλι «Ο Τζόνι από το Βράτσαρ», ο οποίος συνελήφθη στις 18 Οκτωβρίου 2024 στη Βαλένθια της Ισπανίας, ενώ στη χθεσινή επιχείρηση ναι μεν έγιναν 10 συλλήψεις, αλλά συνολικά οι αρχές αναζητούν 45 άτομα.
Ο Βούσοβιτς εκτίει 12ετή κάθειρξη στη Γερμανία για συμμετοχή σε απόπειρα δολοφονίας επί γερμανικού εδάφους, ενώ στην πατρίδα του αντιμετωπίζει ανάλογες κατηγορίες (η μία από τις απόπειρες δολοφονίες αφορά ηγετικό στέλεχος των οργανωμένων οπαδών της Παρτίζαν) συν εμπόριο ναρκωτικών, εκβιασμούς, παράνομη οπλοκατοχή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Με τον κλοιό της αστυνομίας να σφίγγει τους τελευταίους μήνες στο Βελιγράδι, αρκετά μέλη της συμμορίας έφυγαν στο εξωτερικό και ένα από τα πρωτοπαλίκαρα του Βούσοβιτς είχε συλληφθεί τον περασμένο μήνα στην Αθήνα.
Ο λόγος για τον Πέταρ Γέφτιτς, για τον οποίο υπήρχε ένταλμα από την Interpol, όντας καταζητούμενος από το 2022, όταν και είχε καταδικαστεί σε 5,5 χρόνια φυλάκιση για υποθέσεις ναρκωτικών, όπλων, ενώ ήταν και βασικός ύποπτος για την απόπειρα δολοφονίας του Αρσένιε Στεφάνοβιτς, μέλους αντίπαλης ομάδας.
Οι «Βρατσάρσκι» διατηρούσαν στενούς δεσμούς με τη συμμορία του Βέλικο Μπέλιβουκ, με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις να φέρονται ότι συνεργάζονταν σε δολοφονίες και εκβιασμούς. Όπως αναφέρει το κατηγορητήριο, όταν οι άνδρες του Βράτσαρ αποτύγχαναν σε μία επίθεση, η ομάδα Μπέλιβουκ αναλάμβανε να ολοκληρώσει το «έργο».
Η καταγγελία του Αστέρα, η οργή της Παρτίζαν και του Παναθηναϊκού
Ο Νίκολιτς εδώ και μια πενταετία περίπου βρέθηκε στην ελίτ της Ευρωπαϊκής διαιτησίας, αλλά και εντός παρκέ δεν περνούσε απαρατήρητος.
Το 2021 η πρώτη ομάδα που είχε αντιδράσει πολύ έντονα εναντίον του ήταν ο Ερυθρός Αστέρας με τη διοίκηση της ομάδας να εκδίδει επίσημη ανακοίνωση και να ζητά την παραδειγματική του τιμωρία για φθορές που προκάλεσε στα αποδυτήρια των διαιτητών μετά τον αγώνα με την Τσεντεβίτα Ολίμπια, δίνοντας στη δημοσιότητα και το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του γηπέδου.
Ωστόσο, την τελευταία διετία τα περιστατικά στα οποία ήταν αρνητικός πρωταγωνιστής πολλαπλασιάστηκαν με τον Νίκολιτς να προκαλεί την οργή όλων όταν σε αγώνα της δεύτερης κατηγορίας της Αδριατικής Λίγκας (τον περασμένο Μάιο), παρουσία του Λούκα Ντόντσιτς, απέβαλλε από τον αγωνιστικό χώρο τον θρύλο του Γιουγκοσλαβικού μπάσκετ Ίβο Ντανέου, ο οποίος τόλμησε να του πει κάτι από τα court seats που βρισκόταν.
«Αμφιβάλλω αν ήξερε ποιος είναι ο Ντανέου», έγραψε ο Κροάτης Άτσα Πέτροβιτς συμμετέχοντας κι αυτός στο κύμα κατακραυγής του διαιτητή, καθώς ο 87χρονος Ντανέου θεωρείται ένας από τους κορυφαίους μπασκετμπολίστες όλων των εποχών (η FIBA τον συμπεριέλαβε στο τοπ-50).
Λίγες εβδομάδες αργότερα διαιτήτευσε το ντέρμπι Ερυθρός Αστέρας-Παρτίζαν που έληξε 89-84 και οι ασπρόμαυροι του Βελιγραδίου ήταν πυρ και μανία με τις υποδείξεις του.
Ο Νίκολιτς τον Μάιο του 2024 είχε προκαλέσει την οργή της σερβικής λίγκας, όταν παραμονές του δεύτερου τελικού (Παρτίζαν-Ερυθρός Αστέρας) είχε απαιτήσει να τοποθετηθεί ειδική φυσούνα που θα τον οδηγούσε κατευθείαν από τον αγωνιστικό χώρο στα αποδυτήρια προκειμένου να μην έχει καμία επαφή με τις δύο ομάδες και τον κόσμο...
Το όνομά του είχε συμπεριληφθεί πέρσι την άνοιξη και στις δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, τόσο για τη διαιτησία του στο ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟ για την κανονική περίοδο της Euroleague όσο και στο 2ο ματς των play off με την Εφές (μαζί με τον Κροάτη Γιαβόρ).
Με τον κλοιό της αστυνομίας να σφίγγει τους τελευταίους μήνες στο Βελιγράδι, αρκετά μέλη της συμμορίας έφυγαν στο εξωτερικό και ένα από τα πρωτοπαλίκαρα του Βούσοβιτς είχε συλληφθεί τον περασμένο μήνα στην Αθήνα.
Ο λόγος για τον Πέταρ Γέφτιτς, για τον οποίο υπήρχε ένταλμα από την Interpol, όντας καταζητούμενος από το 2022, όταν και είχε καταδικαστεί σε 5,5 χρόνια φυλάκιση για υποθέσεις ναρκωτικών, όπλων, ενώ ήταν και βασικός ύποπτος για την απόπειρα δολοφονίας του Αρσένιε Στεφάνοβιτς, μέλους αντίπαλης ομάδας.
Οι «Βρατσάρσκι» διατηρούσαν στενούς δεσμούς με τη συμμορία του Βέλικο Μπέλιβουκ, με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις να φέρονται ότι συνεργάζονταν σε δολοφονίες και εκβιασμούς. Όπως αναφέρει το κατηγορητήριο, όταν οι άνδρες του Βράτσαρ αποτύγχαναν σε μία επίθεση, η ομάδα Μπέλιβουκ αναλάμβανε να ολοκληρώσει το «έργο».
Ο Νίκολιτς εδώ και μια πενταετία περίπου βρέθηκε στην ελίτ της Ευρωπαϊκής διαιτησίας, αλλά και εντός παρκέ δεν περνούσε απαρατήρητος.
Το 2021 η πρώτη ομάδα που είχε αντιδράσει πολύ έντονα εναντίον του ήταν ο Ερυθρός Αστέρας με τη διοίκηση της ομάδας να εκδίδει επίσημη ανακοίνωση και να ζητά την παραδειγματική του τιμωρία για φθορές που προκάλεσε στα αποδυτήρια των διαιτητών μετά τον αγώνα με την Τσεντεβίτα Ολίμπια, δίνοντας στη δημοσιότητα και το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του γηπέδου.
Ωστόσο, την τελευταία διετία τα περιστατικά στα οποία ήταν αρνητικός πρωταγωνιστής πολλαπλασιάστηκαν με τον Νίκολιτς να προκαλεί την οργή όλων όταν σε αγώνα της δεύτερης κατηγορίας της Αδριατικής Λίγκας (τον περασμένο Μάιο), παρουσία του Λούκα Ντόντσιτς, απέβαλλε από τον αγωνιστικό χώρο τον θρύλο του Γιουγκοσλαβικού μπάσκετ Ίβο Ντανέου, ο οποίος τόλμησε να του πει κάτι από τα court seats που βρισκόταν.
«Αμφιβάλλω αν ήξερε ποιος είναι ο Ντανέου», έγραψε ο Κροάτης Άτσα Πέτροβιτς συμμετέχοντας κι αυτός στο κύμα κατακραυγής του διαιτητή, καθώς ο 87χρονος Ντανέου θεωρείται ένας από τους κορυφαίους μπασκετμπολίστες όλων των εποχών (η FIBA τον συμπεριέλαβε στο τοπ-50).
What a disgrace from @ABA_League2. The refferees removed basketball legend Ivo Daneu from the hall - in the same hall Ivo won the World Championship tittle in 1970. 🤠🤠🤠 pic.twitter.com/fqnKaICx3s— Matic Burjak (@burito_69_) May 7, 2025
Ο Νίκολιτς τον Μάιο του 2024 είχε προκαλέσει την οργή της σερβικής λίγκας, όταν παραμονές του δεύτερου τελικού (Παρτίζαν-Ερυθρός Αστέρας) είχε απαιτήσει να τοποθετηθεί ειδική φυσούνα που θα τον οδηγούσε κατευθείαν από τον αγωνιστικό χώρο στα αποδυτήρια προκειμένου να μην έχει καμία επαφή με τις δύο ομάδες και τον κόσμο...
Το όνομά του είχε συμπεριληφθεί πέρσι την άνοιξη και στις δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, τόσο για τη διαιτησία του στο ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟ για την κανονική περίοδο της Euroleague όσο και στο 2ο ματς των play off με την Εφές (μαζί με τον Κροάτη Γιαβόρ).
