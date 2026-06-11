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Στα χνάρια του πατέρα του ο Πρινς Σισέ: Υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ στα 17 του χρόνια
Στα χνάρια του πατέρα του ο Πρινς Σισέ: Υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ στα 17 του χρόνια
Ο 17χρονος γιος του Τζιμπρίλ Σισέ ακολούθησε και τον μικρό αδερφό του, ο οποίος βέβαια αγωνίζεται για τη Νότιγχαμ Φόρεστ
Ένας από τους σπουδαιότερους επιθετικούς που φόρεσαν ποτέ την φανέλα του Παναθηναϊκού, ο Τζιμπρίλ Σισέ, είχε αγωνιστεί στο παρελθόν και στην ομάδα της Λίβερπουλ, κατακτώντας μάλιστα το Champions League.
Τα χνάρια του Γάλλου παλαίμαχου άσου λοιπόν ακολουθεί και ο 17χρονος γιος του, Πρινς, που υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τους Reds, με διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2029.
Μπορεί αυτός να αγωνίζεται ως στόπερ και όχι ως σέντερ φορ, αλλά οι ικανότητές του δεν αμφισβητούνται, αφού φέτος μέτρησε 24 συμμετοχές με 2 γκολ, φορώντας μάλιστα σε 4 παιχνίδια το περιβραχιόνιο του αρχηγού στην Κ18 της Λίβερπουλ.
Τα χνάρια του Γάλλου παλαίμαχου άσου λοιπόν ακολουθεί και ο 17χρονος γιος του, Πρινς, που υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τους Reds, με διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2029.
Μπορεί αυτός να αγωνίζεται ως στόπερ και όχι ως σέντερ φορ, αλλά οι ικανότητές του δεν αμφισβητούνται, αφού φέτος μέτρησε 24 συμμετοχές με 2 γκολ, φορώντας μάλιστα σε 4 παιχνίδια το περιβραχιόνιο του αρχηγού στην Κ18 της Λίβερπουλ.
Prince Cisse has signed his first professional contract with @LFC - congratulations, Prince 🙌— The LFC Academy (@LFCAcademyX) June 11, 2026
🔗 https://t.co/pe4brcR8Jq pic.twitter.com/WyZHA7qUxe
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