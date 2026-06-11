Μουντιάλ 2026: Οι παιδικές αναμνήσεις των Ντέμη Νικολαΐδη και Τάκη Φύσσα από το Παγκόσμιο Κύπελλο, βίντεο
SPORTS
Μουντιάλ 2026 Παγκόσμιο Κύπελλο Ντέμης Νικολαΐδης Τάκης Φύσσας

Μουντιάλ 2026: Οι παιδικές αναμνήσεις των Ντέμη Νικολαΐδη και Τάκη Φύσσα από το Παγκόσμιο Κύπελλο, βίντεο

Οι δύο πρωταθλητές Ευρώπης μοιράστηκαν τις πρώτες τους αναμνήσεις από τα Μουντιάλ

Μουντιάλ 2026: Οι παιδικές αναμνήσεις των Ντέμη Νικολαΐδη και Τάκη Φύσσα από το Παγκόσμιο Κύπελλο, βίντεο
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Ντέμης Νικολαΐδης και Τάκης Φύσσας κατέκτησαν με την Εθνική Ελλάδας το Euro 2004 στα γήπεδα της Πορτογαλίας αλλά δεν είχαν την τύχη να παίξουν σε Παγκόσμιο Κύπελλο. 

Οι δύο πρωταθλητές Ευρώπης θα σχολιάζουν καθημερινά για την ΕΡΤ τα όσα συμβαίνουν στο Μουντιάλ 2026 σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά και στην πρώτη εκπομπή κλήθηκαν να θυμηθούν τις πρώτες τους εικόνες ως παιδιά από τη διοργάνωση. 

Ο Τάκης Φύσσας θυμήθηκε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986 με τον Μαραντόνα ενώ ο Ντέμης έχει εικόνες από το 1982! 
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