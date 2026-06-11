Ο Μπένσον Μπουν τραγούδησε και χόρεψε με δαντελένιο φόρεμα: «Είσαι καλά;», του έγραψαν
Ο Μπένσον Μπουν τραγούδησε και χόρεψε με δαντελένιο φόρεμα: «Είσαι καλά;», του έγραψαν
Ο τραγουδιστής έκανε μία χιουμοριστική αναπαράσταση του βίντεο γνωστής TikToker του εξωτερικού αλλά πολλοί δεν κατάλαβαν το αστείο και αντέδρασαν
Φορώντας δαντελένιο φόρεμα τραγούδησε και χόρεψε ο Μπένσον Μπουν σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας ποικίλα σχόλια.
Ο 23χρονος τραγουδιστής, γνωστός από την επιτυχία «Beautiful Things», εμφανίζεται στο βίντεο να φορά ένα μίνι τιραντέ φόρεμα και να κάνει χορευτικές κινήσεις, τραγουδώντας το νέο του τραγούδι «The Time of My Life», κάνοντας μία χιουμοριστική αναπαράσταση ενός πρόσφατου viral βίντεο της TikToker Alix Earle.
Δείτε το βίντεο του Μπένσον Μπουν
Δείτε το βίντεο της Alix Earle
Πολλοί, όμως, δεν κατάλαβαν το χιούμορ του τραγουδιστή. Υπήρξαν σχόλια που επαίνεσαν την επιλογή του καλλιτέχνη, υποστηρίζοντας πως του πηγαίνει αυτό το look, ωστόσο υπήρξαν και αρκετές αρνητικές αντιδράσεις, με ορισμένους να αναρωτιούνται εάν είναι καλά, άλλους να δηλώνουν μπερδεμένοι, ενώ ορισμένοι έγραψαν πως «τους έχασε» μετά από αυτή την ανάρτηση. Κάποια από τα σχόλια ανέφεραν πως πρόκειται απλώς για μία τακτική ώστε να προσελκύσει το κοινό και να ακουστεί το τραγούδι του.
Ο 23χρονος τραγουδιστής, γνωστός από την επιτυχία «Beautiful Things», εμφανίζεται στο βίντεο να φορά ένα μίνι τιραντέ φόρεμα και να κάνει χορευτικές κινήσεις, τραγουδώντας το νέο του τραγούδι «The Time of My Life», κάνοντας μία χιουμοριστική αναπαράσταση ενός πρόσφατου viral βίντεο της TikToker Alix Earle.
Δείτε το βίντεο του Μπένσον Μπουν
@bensonboone @Alix Earle ♬ The Time Of My Life June 26th - Benson
Δείτε το βίντεο της Alix Earle
@alixearle Release it now plz @Benson ♬ The Time Of My Life June 26th - Benson
Πολλοί, όμως, δεν κατάλαβαν το χιούμορ του τραγουδιστή. Υπήρξαν σχόλια που επαίνεσαν την επιλογή του καλλιτέχνη, υποστηρίζοντας πως του πηγαίνει αυτό το look, ωστόσο υπήρξαν και αρκετές αρνητικές αντιδράσεις, με ορισμένους να αναρωτιούνται εάν είναι καλά, άλλους να δηλώνουν μπερδεμένοι, ενώ ορισμένοι έγραψαν πως «τους έχασε» μετά από αυτή την ανάρτηση. Κάποια από τα σχόλια ανέφεραν πως πρόκειται απλώς για μία τακτική ώστε να προσελκύσει το κοινό και να ακουστεί το τραγούδι του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα