Μιθριδάτης για Ημισκούμπρια: Το θέμα δεν είναι αν τσακωθήκαμε, κάποιες στιγμές καταλαβαίνεις αν κάτι πρέπει να ολοκληρωθεί





Όπως είπε ο Μιθριδάτης στη συνέχεια, τα μέλη του συγκροτήματος είχαν να βρεθούν μαζί επί σκηνής δέκα χρόνια, καθώς μετά την παύση της κοινής τους πορείας ο καθένας ακολούθησε διαφορετική διαδρομή. Ωστόσο, η επανασύνδεσή τους έγινε με φυσικό τρόπο, με τον ίδιο να περιγράφει το κλίμα της πρώτης πρόβας.



Πιο συγκεκριμένα, είπε: «Είχαμε να βρεθούμε με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος στη σκηνή 10 χρόνια. Όταν αποφασίσαμε ότι θα κάνουμε την παύση μας και θα σταματήσουμε να είμαστε ενεργοί, ο καθένας ακολούθησε τον δικό του δρόμο. Αλλά ήταν βιολογικό ρολόι αυτό. Στα 30 χρόνια δεν χρειάστηκε πολύ προσπάθεια, μας έφερε αμέσως κοντά, χωρίς πολλά πολλά. Προ ημερών βρεθήκαμε για να κάνουμε την πρόβα μας και ήταν απίστευτο, γιατί με το που κάνουμε το πρώτο κομμάτι οι τρεις μας, και τελειώνει, λέμε ταυτόχρονα με τον Δημήτρη Μετζέλο, “σαν να μην πέρασε μια μέρα”».

Με αφορμή την επανένωση των Ημισκούμπρια για τα 30 χρόνια από τη δημιουργία τους, ο Μιθριδάτης αναφέρθηκε στην απόφαση του συγκροτήματος να σταματήσει πριν από μία δεκαετία, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπήρξε ρήξη μεταξύ των μελών, αλλά η αίσθηση ότι ένας κύκλος είχε ολοκληρωθεί.Ο καλλιτέχνης ήταν καλεσμένος την Πέμπτη 11 Ιουνίου στην εκπομπή «Buongiorno» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τις επετειακές συναυλίες των Ημισκούμπρια στο Release Festival.Αναφερόμενος στους λόγους που οδήγησαν το συγκρότημα στην απόφαση να σταματήσει πριν από δέκα χρόνια, ο Μιθριδάτης ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε κάποια σύγκρουση μεταξύ τους, τονίζοντας πως και σε μια μπάντα υπάρχουν διακυμάνσεις, όπως ισχύει σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις. Πιο αναλυτικά, σχολίασε: «Το θέμα δεν είναι αν τσακωθήκαμε. Δεν τσακωθήκαμε. Κάποιες στιγμές στην πορεία σου καταλαβαίνεις αν κάτι πρέπει να ολοκληρωθεί, να κλείσει ένα κεφάλαιο. Τώρα μπορεί να ανοίγει ένα άλλο που μπορεί να λέγεται επετειακό. Οι σχέσεις σε ένα συγκρότημα, είναι όπως όλες οι σχέσεις των ανθρώπων, φιλικές, ερωτικές, οι σχέσεις μέσα σε έναν γάμο, υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Κάποια στιγμή, όπως όλα, μπορεί να αλλάξουν, να πάρουν μια άλλη μορφή, μπορεί ακόμη και εξωτερικοί παράγοντες να επηρεάσουν αυτή τη σχέση και να δημιουργήσουν τριβές, έτσι συμβαίνει και σε ένα συγκρότημα».