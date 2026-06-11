Τραμπ: Έχουμε συμφωνία με το Ιράν, ακυρώνω τους βομβαρδισμούς, συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός ως την υπογραφή της
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Στενά του Ορμούζ Πετρέλαιο Ιράν ΗΠΑ

Τραμπ: Έχουμε συμφωνία με το Ιράν, ακυρώνω τους βομβαρδισμούς, συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός ως την υπογραφή της

Τι έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο truth social - Πτώση στη τιμή του Μπρεντ, γύρω στα 90 δολάρια το βαρέλι

Τραμπ: Έχουμε συμφωνία με το Ιράν, ακυρώνω τους βομβαρδισμούς, συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός ως την υπογραφή της
103 ΣΧΟΛΙΑ
Πολύ κοντά σε συμφωνία είναι πλέον οι ΗΠΑ και το Ιράν, ανέφερε σε ανάρτησή του το απόγευμα της Πέμπτης ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός «θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου οριστικοποιηθεί η συμφωνία, η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι οι συζητήσεις των δύο πλευρών έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο και έχουν πλέον εγκριθεί. Επισημαίνει ακόμη ότι ακυρώνει τους βομβαρδισμούς που ο ίδιος είχε εξαγγείλει σήμερα (αλλά και χθες) για απόψε.

Στη συμφωνία, υποστηρίζει ακόμη ο Αμερικανός πρόεδρος, συμφωνούν στις γενικές γραμμές, αλλά και σε ειδικά σημεία, οι εμπλεκόμενες χώρες.

Στην ανάρτησή του ο Αμερικανός γράφει: «Με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ακύρωσα τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για απόψε. Οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί, τόσο σε γενικές γραμμές όσο και σε λεπτομέρειες, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων. Ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου οριστικοποιηθεί η παρούσα Συμφωνία — η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα».

Τραμπ: Έχουμε συμφωνία με το Ιράν, ακυρώνω τους βομβαρδισμούς, συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός ως την υπογραφή της


Ας έχουμε υπόψη πάντως ότι και στο παρελθόν ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι είμαστε κοντά στη λύση και σε μια συμφωνία για να διαψεύσει η Τεχεράνη, η οποία πάντως δεν αρνείται ότι γίνονται οι συζητήσεις.

Θετική ήταν η πρώτη αντίδραση των αγορών, με το Μπρεντ να καταγράφει τα πρώτα λεπτά πτώση κατά 3,5% και την τιμή να διαμορφώνεται κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Αργότερα όμως η τιμή ανέκαμψε και βρέθηκε κοντά στα 90 δολάρια.
103 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Τo The Mall Athens σε ρυθμό FIFA World Cup!

Ποδοσφαιρικά vibes, ατόφια αθλητική διασκέδαση, διαγωνισμοί και δώρα περιμένουν τους επισκέπτες στο The Mall Athens, το μεγαλύτερο εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης