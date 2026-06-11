Αθηνά Μαξίμου για Αιμίλιο Χειλάκη: Όταν είσαι με έναν άνθρωπο πάρα πολλά χρόνια αρχίζεις και του μοιάζεις, ακόμα και στο ηχόχρωμα της φωνής σου
Αθηνά Μαξίμου για Αιμίλιο Χειλάκη: Όταν είσαι με έναν άνθρωπο πάρα πολλά χρόνια αρχίζεις και του μοιάζεις, ακόμα και στο ηχόχρωμα της φωνής σου
Μου είπαν ότι είμαι πιο μπάσα από τον Αιμίλιο πια επειδή ακούω κάθε μέρα τη φωνή του, πρόσθεσε η ηθοποιός
Στον Αιμίλιο Χειλάκη παραδέχτηκε πως μοιάζει η Αθηνά Μαξίμου, υποστηρίζοντας πως είναι κάτι που συμβαίνει μετά από πολλά χρόνια σχέσης. Όπως ανέφερε, μοιάζουν ακόμα και στο ηχόχρωμα της φωνής τους.
Η ηθοποιός εξήγησε πως πρόσφατα έκανε μία εξέταση για τις φωνητικές της χορδές και την ενημέρωσαν πως έχει γίνει πιο μπάσα, λόγω της φωνής του συζύγου της τον οποίο ακούει καθημερινά. Παράλληλα, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Πέμπτη 11 Ιουνίου, αποκάλυψε πώς έχει καταφέρει να συνεργάζεται με τον ηθοποιό με επιτυχία, ενώ αναφέρθηκε και στα μυστικά της σχέσης τους, τα οποία θεωρεί πως κρατούν οποιονδήποτε δεσμό ζωντανό.
Η Αθηνά Μαξίμου είπε αρχικά για την ομοιότητά της με τον Αιμίλιο Χειλάκη: «Όταν είσαι με έναν άνθρωπο πάρα πολλά χρόνια, αρχίζεις και μοιάζεις σε αυτόν. Ακόμα και οι εκφράσεις σου αρχίζουν και μοιάζουν. Ακόμα και το ηχόχρωμα της φωνής σου. Είχα κάνει τις προάλλες μία εξέταση για τις φωνητικές χορδές και μου είπαν ότι είμαι πιο μπάσα από τον Αιμίλιο πια. Δηλαδή μπορώ να κατέβω πάρα πολύ χαμηλά. Αλλά γιατί; Γιατί ακούω αυτό το μπάσο κάθε μέρα. Οπότε η τονικότητα του αυτιού μου, έχει πια δημιουργήσει στις χορδές μου αυτή τη μπάσα ικανότητα, που δεν την είχα παλιά».
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Όσον αφορά στη συνεργασία της με τον ηθοποιό, η ίδια επισήμανε πως οι διαφωνίες τους είναι που λειτουργούν εποικοδομητικά και τους βοηθούν να προχωρήσουν σωστά: «Δεν είναι η κινητήριος δύναμη, το ότι εισπράττουμε από τον κόσμο ότι μας θέλει μαζί, η κινητήριος δύναμη είναι ότι συνεργαζόμαστε πολύ καλά. Και συνεργαζόμαστε πολύ καλά γιατί μπορούμε να διαφωνούμε. Γιατί δεν συμφωνούμε σε όλα. Παρόλο που είμαστε ένα ζευγάρι που ζει 21 χρόνια μαζί, δεν συμφωνούμε σε όλα. Κι αυτό μπορεί να κάνει τη συνεργασία μας μάλλον πολύτιμη. Το ότι υπάρχει η πολυτέλεια της διαφωνίας», είπε.
Κλείνοντας, η Αθηνά Μαξίμου ανέφερε πως τα βασικά συσταστικά για μία επιτυχημένη σχέση είναι ο θαυμασμός, ο σεβασμός και η αγάπη: «Τα μυστικά συστατικά για να έχεις καλή σχέση με τον σύντροφό σου, είναι θαυμασμός, είτε στη ζωή είτε στη δουλειά σου, το να σέβεσαι τον άνθρωπο που είσαι μαζί, να τον αγαπάς βαθιά, όχι επιφανειακά, όχι να τον αγαπάς γιατί θες να τον αλλάξεις και να τον φέρεις στα δικά σου μέτρα, όχι να τον αγαπάς γιατί τον χρειάζεσαι. Γιατί αυτό καθιστά μια σχέση εξαρτώμενη. Να τον αγαπάς για αυτό που είναι», τόνισε.
Η ηθοποιός εξήγησε πως πρόσφατα έκανε μία εξέταση για τις φωνητικές της χορδές και την ενημέρωσαν πως έχει γίνει πιο μπάσα, λόγω της φωνής του συζύγου της τον οποίο ακούει καθημερινά. Παράλληλα, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Πέμπτη 11 Ιουνίου, αποκάλυψε πώς έχει καταφέρει να συνεργάζεται με τον ηθοποιό με επιτυχία, ενώ αναφέρθηκε και στα μυστικά της σχέσης τους, τα οποία θεωρεί πως κρατούν οποιονδήποτε δεσμό ζωντανό.
Η Αθηνά Μαξίμου είπε αρχικά για την ομοιότητά της με τον Αιμίλιο Χειλάκη: «Όταν είσαι με έναν άνθρωπο πάρα πολλά χρόνια, αρχίζεις και μοιάζεις σε αυτόν. Ακόμα και οι εκφράσεις σου αρχίζουν και μοιάζουν. Ακόμα και το ηχόχρωμα της φωνής σου. Είχα κάνει τις προάλλες μία εξέταση για τις φωνητικές χορδές και μου είπαν ότι είμαι πιο μπάσα από τον Αιμίλιο πια. Δηλαδή μπορώ να κατέβω πάρα πολύ χαμηλά. Αλλά γιατί; Γιατί ακούω αυτό το μπάσο κάθε μέρα. Οπότε η τονικότητα του αυτιού μου, έχει πια δημιουργήσει στις χορδές μου αυτή τη μπάσα ικανότητα, που δεν την είχα παλιά».
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στη συνεργασία της με τον ηθοποιό, η ίδια επισήμανε πως οι διαφωνίες τους είναι που λειτουργούν εποικοδομητικά και τους βοηθούν να προχωρήσουν σωστά: «Δεν είναι η κινητήριος δύναμη, το ότι εισπράττουμε από τον κόσμο ότι μας θέλει μαζί, η κινητήριος δύναμη είναι ότι συνεργαζόμαστε πολύ καλά. Και συνεργαζόμαστε πολύ καλά γιατί μπορούμε να διαφωνούμε. Γιατί δεν συμφωνούμε σε όλα. Παρόλο που είμαστε ένα ζευγάρι που ζει 21 χρόνια μαζί, δεν συμφωνούμε σε όλα. Κι αυτό μπορεί να κάνει τη συνεργασία μας μάλλον πολύτιμη. Το ότι υπάρχει η πολυτέλεια της διαφωνίας», είπε.
Κλείνοντας, η Αθηνά Μαξίμου ανέφερε πως τα βασικά συσταστικά για μία επιτυχημένη σχέση είναι ο θαυμασμός, ο σεβασμός και η αγάπη: «Τα μυστικά συστατικά για να έχεις καλή σχέση με τον σύντροφό σου, είναι θαυμασμός, είτε στη ζωή είτε στη δουλειά σου, το να σέβεσαι τον άνθρωπο που είσαι μαζί, να τον αγαπάς βαθιά, όχι επιφανειακά, όχι να τον αγαπάς γιατί θες να τον αλλάξεις και να τον φέρεις στα δικά σου μέτρα, όχι να τον αγαπάς γιατί τον χρειάζεσαι. Γιατί αυτό καθιστά μια σχέση εξαρτώμενη. Να τον αγαπάς για αυτό που είναι», τόνισε.
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