Από πνευμονικό οίδημα ο θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι - Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις

Αμέσως ειδοποιήθηκε το

που τη μετέφερε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Ωστόσο, ήταν ήδη πολύ αργά για το κορίτσι, αφού ήταν ήδη





Μαρτυρίες ανθρώπων που μένουν ακριβώς δίπλα από το κλαμπ στο Γκάζι, όπου



Μαρτυρίες ανθρώπων που μένουν ακριβώς δίπλα από το κλαμπ στο Γκάζι, όπου κατέρρευσε η νεαρή κοπέλα αποκαλύπτει το protothema.gr. Οι ίδιοι όπως λένε φοβούνται να μιλήσουν μπροστά στην κάμερα γιατί δέχονται απειλές.

«Η κοπέλα έκανε λίγα βήματα κι έπεσε κάτω, είδα τους φίλους της να κλαίνε»

«Δεχόμαστε απειλές για τη ζωή μας, αν τολμήσουμε και ανοίξουμε τα στόματα μας. Και το Σάββατο το βράδυ που κατέρρευσε το κοριτσάκι αλλά και όλα τα προηγούμενα Σαββατόβραδα, βλέπεις νεαρά άτομα σωριασμένα στο πεζούλι έξω από το συγκεκριμένο κλαμπ. Έχουν δει τα μάτια μας, πολλά... Η κοπέλα έχασε τις αισθήσεις της και πέθανε εδώ στο πεζούλι και τρέχουν όλοι, τώρα .Άλλες φορές που καταρρέουν κι άλλοι νέοι από το μεθύσι αλλά συνέρχονται, δεν τρέχει κανείς. Η αστυνομία έρχεται και φεύγει τα βράδια χωρίς να κάνει τίποτα», λέει μια γυναίκα στο protothema.gr όπου το διαμέρισμα της βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το κλαμπ που έγινε το τραγικό συμβάν.



«Κατακλύζεται από νεολαία το συγκεκριμένο σημείο, τα Σαββατοκύριακα. Μακάρι να μπορούσαν να τα κλείσουν. Το γνωρίζουμε ότι τους σερβίρουν ποτά που είναι "μπόμπες" και βλέπεις παιδιά 14 και 15 ετών να πέφτουν λιποθυμά έξω από το κλαμπ... Είναι τραγική η κατάσταση εδώ και θα γινόταν το κακό, το περιμέναμε. Κρίμα για το κοριτσάκι, πραγματικά κρίμα» λέει στο protothema.gr μια άλλη γυναίκα.



«Κάθε Παρασκευή και Σάββατο η ουρά που σχηματίζεται από τη νεολαία έξω από το μαγαζί είναι μεγάλη. Βγήκα έξω από το μαγαζί μου, που βρίσκεται δίπλα από το κλαμπ και εκείνη την ώρα έφευγε το ασθενοφόρο μαζί με την κοπέλα. Ήταν 03.00 τη νύχτα. Η κοπέλα έκανε λίγα μόλις βήματα, όταν βγήκε από το μαγαζί κι έπεσε κάτω. Είδα τους φίλους της να κλαίνε, όλα έγιναν ξαφνικά, δεν μπορούσαν να το πιστέψουν τα παιδιά. Γίνεται πανικός εδώ τα Σαββατοκύριακα, είναι γνωστή η κατάσταση με τα μεθύσια και τους ανήλικους», λέει άλλος κάτοικος της περιοχής.





Εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων







Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας,



Από την πλευρά της η Αστυνομία με ανακοίνωση από το αρχηγείο της ΕΛΑΣ σημειώνει ότι «για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία».



Αναλυτικά η ανακοίνωση:



«Μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 19-10-2025, πατέρας 16χρονης, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας με αναγγελία θανάτου της κόρης του από δημόσιο Νοσοκομείο.



Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργήθηκε, λήφθηκαν καταθέσεις από φιλικά πρόσωπα της 16χρονης, σύμφωνα με τις οποίες, η ανήλικη, όπως και οι ίδιοι, πριν απ’ το συμβάν είχαν προβεί σε κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στο Γκάζι.



Για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη».



Δημογλίδου: Δεν κατανοούμε γιατί δεν έγινε κλήση στο κέντρο της Άμεσης Δράσης



Μιλώντας στο OPEN για το θέμα η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, σημείωσε ότι είναι εύκολο να διαπιστωθεί εάν υπάρχει κλήση στο κέντρο της Άμεσης δράσης συμπληρώνοντας πως δεν υπήρξε καμία επικοινωνία. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση η ίδια σημειώνει πως αν και δεν υπάρχει τρόπος για να εντοπιστεί κλήση σε κάποιο Αστυνομικό Τμήμα, υπήρξε επαφή με τους αστυνομικούς οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν δέχθηκαν κάποια κλήση για το συγκεκριμένο περιστατικό. Συμπληρώνοντας είπε πως «ακόμη κι αν δεχθούμε ότι έγινε κλήση προς το ΑΤ, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έγινε κάποια κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης».





Στο μεταξύ, οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου της 16χρονης Ζωής-Άννας περιμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων , ενώ παράλληλα εξετάζεται αν υπήρξε καθυστέρηση στην ενημέρωση της ΕΛΑΣ για την τραγική κατάληξη της ανήλικης.Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης , σήμερα, Πέμπτη, το πρωί δήλωσε ότι «όταν έληξαν οι προσπάθειες αναζωογόνησης υπήρξε επικοινωνία του νοσοκομείου με την αστυνομία», προσθέτοντας ότι το ΕΚΑΒ δεν έχει καμία ευθύνη γιατί «όταν παρέλαβε την 16χρονη, το παιδί δεν ήταν τεχνικά νεκρό ακόμα».Από την πλευρά της η Αστυνομία με ανακοίνωση από το αρχηγείο της ΕΛΑΣ σημειώνει ότι «για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία».«Μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 19-10-2025, πατέρας 16χρονης, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας με αναγγελία θανάτου της κόρης του από δημόσιο Νοσοκομείο.Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργήθηκε, λήφθηκαν καταθέσεις από φιλικά πρόσωπα της 16χρονης, σύμφωνα με τις οποίες, η ανήλικη, όπως και οι ίδιοι, πριν απ’ το συμβάν είχαν προβεί σε κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στο Γκάζι.Για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη».Μιλώντας στο OPEN για το θέμα η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, σημείωσε ότι είναι εύκολο να διαπιστωθεί εάν υπάρχει κλήση στο κέντρο της Άμεσης δράσης συμπληρώνοντας πως δεν υπήρξε καμία επικοινωνία. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση η ίδια σημειώνει πως αν και δεν υπάρχει τρόπος για να εντοπιστεί κλήση σε κάποιο Αστυνομικό Τμήμα, υπήρξε επαφή με τους αστυνομικούς οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν δέχθηκαν κάποια κλήση για το συγκεκριμένο περιστατικό. Συμπληρώνοντας είπε πως «ακόμη κι αν δεχθούμε ότι έγινε κλήση προς το ΑΤ, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έγινε κάποια κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης».









Γεωργιάδης: Υπήρξε επικοινωνία του νοσοκομείου με την αστυνομία

Άδωνις Γεωργιάδης.



«Μια χαρά ενημερώθηκε η αστυνομία. Το τι συνέβη ως προς την αξιολόγηση του περιστατικού, δεν το γνωρίζω. Οι γιατροί όταν διαπίστωσαν τον θάνατο το έστειλαν για τοξικολογικές εξετάσεις στον ιατροδικαστή και παράλληλα ενημέρωσαν τους γονείς» συμπλήρωσε ο



«Όταν το παρέλαβε το ΕΚΑΒ τεχνικά ήταν ακόμα ζωντανό το παιδί. Το τι προκάλεσε τον θάνατο θα το δείξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, όταν βγουν θα σας πω τι είχε πάρει το κορίτσι» είπε ακόμα ο κ. Γεωργιάδης προσθέτοντας πως «όταν έληξαν οι προσπάθειες αναζωογόνησης υπήρξε επικοινωνία του νοσοκομείου με την αστυνομία και η σορός εστάλη για ιατροδικαστική έρευνα όπως γίνεται σε περιπτώσεις ύποπτου θανάτου».



«Το κορίτσι μεταφέρθηκε άμεσα από το ΕΚΑΒ . Από την κλήση μέχρι την άφιξη έφτασε σε 7 λεπτά στο Γκάζι. Το κορίτσι παραλήφθηκε πρακτικά νεκρό, άσφυγμο με μυδρίαση. Το πήγαν στον Ευαγγελισμό με ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο, έγιναν όλα όπως έπρεπε να γίνουν και η προσπάθεια αναζωογόνησης και η διασωλήνωση και τα φάρμακα, οι γιατροί έκαναν το ανθρωπίνως δυνατό για να την κρατήσουν στη ζωή. Η προσπάθεια ενημέρωσης της αστυνομίας έγινε, δεν έχει καμία ευθύνη το ΕΚΑΒ» είπε το πρωί της Πέμπτης στο Action 24 ο«Μια χαρά ενημερώθηκε η αστυνομία. Το τι συνέβη ως προς την αξιολόγηση του περιστατικού, δεν το γνωρίζω. Οι γιατροί όταν διαπίστωσαν τον θάνατο το έστειλαν για τοξικολογικές εξετάσεις στον ιατροδικαστή και παράλληλα ενημέρωσαν τους γονείς» συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας «Όταν το παρέλαβε το ΕΚΑΒ τεχνικά ήταν ακόμα ζωντανό το παιδί. Το τι προκάλεσε τον θάνατο θα το δείξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, όταν βγουν θα σας πω τι είχε πάρει το κορίτσι» είπε ακόμα ο κ. Γεωργιάδης προσθέτοντας πως «όταν έληξαν οι προσπάθειες αναζωογόνησης υπήρξε επικοινωνία του νοσοκομείου με την αστυνομία και η σορός εστάλη για ιατροδικαστική έρευνα όπως γίνεται σε περιπτώσεις ύποπτου θανάτου».

Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ για το περιστατικό στον «Ευαγγελισμό»









Αναφορικά με την διακομιδή νεαρής γυναίκας στο ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», γνωστοποιούνται τα κάτωθι:



«Στην εφημερία της 18ης-19ης Οκτωβρίου 2025 και προσεγγιστικά περί ώρα 1.30 πρωινή (της 19ης-10-2025) διακομίστηκε μέσω ΕΚΑΒ στη γενική εφημερία του ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ νεαρή γυναίκα αγνώστων στοιχείων ταυτότητας και ασυνόδευτη, η οποία είχε ανευρεθεί αναίσθητη σε εξωτερικό χώρο κέντρου διασκέδασης (club) στην περιοχή Γκάζι.



Κατά το χρόνο εισαγωγής της νεαρής κοπέλας στο Καρδιολογικό ΤΕΠ του Νοσοκομείου διαπιστώθηκε ότι ήταν απνοϊκή, άσφυγμη, χωρίς αυτόματη ηλεκτρική δραστηριότητα, με κόρες ματιών σε μυδρίαση.



Οι εφημερεύοντες ιατροί του Καρδιολογικού ΤΕΠ προέβησαν άμεσα καρδιαναπνευστική αναζωογόνηση σύμφωνα με το πρωτόκολλο (πρόσθετα έγινε ενδοτραχειακή διασωλήνωση από την εφημερεύουσα αναισθησιολόγο) επί προσεγγιστικά 1 ½ ώρα από την εισαγωγή της.



Εκ των εφημερευόντων ιατρών υπήρξε ενημέρωση της Υπεύθυνης Νοσηλεύτριας Βάρδιας για την άφιξη της ανωτέρω ασθενούς με την υπόδειξη για κλήση του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος προς ενεργοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης στοιχείων της νεαρής γυναίκας, δεδομένου ότι το περιστατικό συνιστούσε εξωνοσοκομειακή ανακοπή αγνώστων στοιχείων και απουσία συνοδού.



Με οδηγία της εφημερεύουσας και επιληφθείσας του περιστατικού καρδιολόγου πραγματοποιήθηκε από το νοσηλευτή βάρδιας κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος, με χρήση του τηλεφωνικού δέκτη του νοσηλευτή βάρδιας, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου.



Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών Καρδιοναπνευστικής αναζωογόνησης προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους.



Από το Νοσοκομείο τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενημερώθηκαν οι γονείς και ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργειας νεκροψίας νεκροτομής, όπως λαμβάνει χώρα σε αντίστοιχες περιπτώσεις».



Ειδήσεις σήμερα:



15χρονος έπαθε καρδιακή ανακοπή σε γυμναστήριο στον Άλιμο - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ



Γιατί «εξαφανίστηκαν» από την αγορά χιλιάδες κατοικίες - Οι τρεις λόγοι που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος



Οι τοξικολογικές θα δείξουν από τι πέθανε η 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι - Γεωργιάδης: Το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία







Ανακοίνωση εξέδωσε η 1η Υγειονομική Περιφέρεια για την 16χρονη που εντοπίστηκε νεκρή μετά από νυχτερινή διασκέδαση σε νυχτερινό μαγαζί στο Γκάζι το βράδυ της Κυριακής (19/10).«Στην εφημερία της 18ης-19ης Οκτωβρίου 2025 και προσεγγιστικά περί ώρα 1.30 πρωινή (της 19ης-10-2025) διακομίστηκε μέσω ΕΚΑΒ στη γενική εφημερία του ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ νεαρή γυναίκα αγνώστων στοιχείων ταυτότητας και ασυνόδευτη, η οποία είχε ανευρεθεί αναίσθητη σε εξωτερικό χώρο κέντρου διασκέδασης (club) στην περιοχή Γκάζι.Κατά το χρόνο εισαγωγής της νεαρής κοπέλας στο Καρδιολογικό ΤΕΠ του Νοσοκομείου διαπιστώθηκε ότι ήταν απνοϊκή, άσφυγμη, χωρίς αυτόματη ηλεκτρική δραστηριότητα, με κόρες ματιών σε μυδρίαση.Οι εφημερεύοντες ιατροί του Καρδιολογικού ΤΕΠ προέβησαν άμεσα καρδιαναπνευστική αναζωογόνηση σύμφωνα με το πρωτόκολλο (πρόσθετα έγινε ενδοτραχειακή διασωλήνωση από την εφημερεύουσα αναισθησιολόγο) επί προσεγγιστικά 1 ½ ώρα από την εισαγωγή της.Εκ των εφημερευόντων ιατρών υπήρξε ενημέρωση της Υπεύθυνης Νοσηλεύτριας Βάρδιας για την άφιξη της ανωτέρω ασθενούς με την υπόδειξη για κλήση του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος προς ενεργοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης στοιχείων της νεαρής γυναίκας, δεδομένου ότι το περιστατικό συνιστούσε εξωνοσοκομειακή ανακοπή αγνώστων στοιχείων και απουσία συνοδού.Με οδηγία της εφημερεύουσας και επιληφθείσας του περιστατικού καρδιολόγου πραγματοποιήθηκε από το νοσηλευτή βάρδιας κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος, με χρήση του τηλεφωνικού δέκτη του νοσηλευτή βάρδιας, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου.Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών Καρδιοναπνευστικής αναζωογόνησης προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους.Από το Νοσοκομείο τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ενημερώθηκαν οι γονείς και ενεργοποιήθηκε η διαδικασία διενέργειας νεκροψίας νεκροτομής, όπως λαμβάνει χώρα σε αντίστοιχες περιπτώσεις».