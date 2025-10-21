Η Νίνα Φλορ συμμετείχε στο δείπνο του Βρετανικού Μουσείου μπροστά από τα Γλυπτά
Το γκαλά, με τίτλο «Pink Ball» διοργανώθηκε στην Duveen Gallery, τον χώρο όπου φυλάσσονται τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Γεωργία Κοτζιά
Η Νίνα Φλορ,  σύζυγος του Φίλιππου Ντε Γκρες, ήταν παρούσα στο φιλανθρωπικό δείπνο που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα με τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο.

Το γκαλά, με τίτλο «Pink Ball» διοργανώθηκε στην Duveen Gallery, τον χώρο όπου φυλάσσονται τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν ο Μικ Τζάγκερ, η Ναόμι Κάμπελ, η Τζάνετ Τζάκσον, η Κριστίν Σκοτ ​​Τόμας, ο Μανόλο Μπλάνικ, η Νίνα Φλορ, σύζυγος του Φίλιππου Ντε Γκρες κ.α.



Παρά τον φιλανθρωπικό χαρακτήρα του γκαλά, όπου οι συμμετέχοντες πλήρωσαν έως και 2.000 λίρες για να παραβρεθούν, η επιλογή της αίθουσας με τα Γλυπτά του Παρθενώνα προκάλεσε αντιδράσεις, μεταξύ των οποίων και της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη.

Το θέμα συζητήθηκε την Τρίτη 21 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό», με τον Γιώργο Λιάγκα να επιτίθεται στη Νίνα Φλορ και στους υπόλοιπους Έλληνες που έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως η επιχειρηματίας - λόγω της σχέσης της με μέλος της πρώην βασιλικής οικογένειας - δεν θα έπρεπε να βρεθεί στο δείπνο.

Το ξέσπασμα του Γιώργου Λιάγκα κατά της Νίνα Φλορ για την παρουσία της στο Βρετανικό Μουσείο

«Για μένα είναι απαράδεκτο αυτό. Υπάρχουν συμβολισμοί στη ζωή. Δεν είσαι Ελληνίδα, αλλά έχεις σχέση με την Ελλάδα. Υποτίθεται ότι αυτή είναι μια πρώην βασιλική οικογένεια της Ελλάδας. Καλώς ή κακώς, αυτή είναι η παράδοσή μας, κάποια στιγμή είχαμε βασιλεία. Ορθώς δεν έχουμε τώρα βασιλεία. Οι ίδιοι έχουν επιλέξει ένα όνομα που συμβολίζει την Ελλάδα, το Ντε Γκρες. Όταν είσαι συγγενής μέλους της πρώην βασιλικής οικογένειας, η στοιχειώδης λογική λέει ότι δεν πας εκεί, γιατί θα σε βγάλουν μια φωτογραφία κι ότι εκεί θα γίνουν αίσχη», ανέφερε αρχικά ο παρουσιαστής.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Για μένα δεν θα έπρεπε να έχει πάει κανένας Έλληνας σε αυτή την αίθουσα, γιατί νομιμοποιεί μια ασχήμια και ουσιαστικά, ως Έλληνας, αφαιρείς κάποια επιχειρήματα που πιθανόν τώρα να μπουν στη φαρέτρα της ελληνικής διαπραγματευτικής πλευράς».

