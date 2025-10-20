Μενδώνη: Προσβλητικές ενέργειες τα δείπνα στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο

Έντονη η αντίδραση του υπουργείου Πολιτισμού που κατηγορεί το Βρετανικό Μουσείο για «προκλητική αδιαφορία» - Κάνει λόγο για «προσβλητικές ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα» - Καταδίκη και από το ΠΑΣΟΚ