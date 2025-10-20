Μενδώνη: Προσβλητικές ενέργειες τα δείπνα στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο
Έντονη η αντίδραση του υπουργείου Πολιτισμού που κατηγορεί το Βρετανικό Μουσείο για «προκλητική αδιαφορία» - Κάνει λόγο για «προσβλητικές ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα» - Καταδίκη και από το ΠΑΣΟΚ
Προκλητική αδιαφορία καταλογίζει στο Βρετανικό Μουσείο η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, καταδικάζοντας τη διεξαγωγή φιλανθρωπικού δείπνου στην Duveen Gallery, τον χώρο όπου φυλάσσονται τα Γλυπτά του Παρθενώνα.
«Κατ´ επανάληψη και διαχρονικά το Υπουργείο Πολιτισμού έχει καταδικάσει τα δείπνα, τις δεξιώσεις και τις επιδείξεις μόδας που διοργανώνονται στους χώρους των Μουσείων, στους οποίους εκτίθενται μνημεία και έργα τέχνης» αναφέρει σε δήλωσή της η κυρία Μενδώνη, που επισημαίνει ότι πρόκειται για ενέργειες «προσβλητικές για τα πολιτιστικά αγαθά και θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα».
«Αυτό ακριβώς έπραξε το προηγούμενο Σάββατο, η Διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, χρησιμοποιώντας για μία ακόμη φορά τα Γλυπτά του Παρθενώνα ως διακοσμητικά στοιχεία για το δείπνο που οργάνωσε. Η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η ηθική των μνημείων θα έπρεπε να αποτελεί το κύριο μέλημα του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο για μια ακόμη φορά επιδεικνύει προκλητική αδιαφορία», τόνισε η υπουργός Πολιτισμού.
Είχε προηγηθεί η ανάρτηση της Μαρέβας Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη στα κοινωνικά δίκτυα, που δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της για τη διοργάνωση του φιλανθρωπικού δείπνου, κάνοντας λόγο για τουλάχιστον άστοχη απόφαση, «την ώρα που έχει ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος για την επανένωση του μνημείου».
Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ
Καταδικάζουμε την πάγια τακτική του Βρετανικού Μουσείου να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και προστασία των γλυπτών του Παρθενώνα με δείπνα και εκδηλώσεις στον χώρο έκθεσης των γλυπτών!
Αποτελεί ανεπίτρεπτη και προσβλητική για τα μουσειολογικά δεδομένα η προβολή των αριστουργημάτων της τέχνης ανάμεσα σε διακοσμητικά εστίασης και όχι μόνο.
Η καθυστερημένη αντίδραση οργής της ηγεσίας του ΥΠΠΟ δείχνει για ακόμη μία φορά την έλλειψη στρατηγικής και υπεύθυνης πολιτικής για το ζήτημα του εθνικού στόχου, που είναι για εμάς η επιστροφή των γλυπτών εκεί που πραγματικά ανήκουν.
