Βρετανικό Μουσείο: Για να ενισχύσει το ταμείο του έστησε τον χορό στα ροζ, με φόντο τα Γλυπτά του Παρθενώνα - 2000 λίρες κόστιζε η πρόσκληση
Με άφθονη σαμπάνια και ινδική κουζίνα προς τιμήν σημαντικής Ινδής χρηματοδότριας η βραδιά, παρουσία διασημοτήτων όπως ο Μικ Τζάγκερ, ο δήμαρχος του Λονδίνου, οι ανιψιές της Πριγκίπισσας Νταϊάνα και γόνοι ισχυρών επιχειρηματικών οικογενειών - Εντονη αντίδραση από την ελληνική πλευρά
Η συγκέντρωση χρημάτων για τις ανάγκες του Βρετανικού Μουσείου ήταν ο αποκλειστικός στόχος του πάρτι που πραγματοποιήθηκε, το βράδυ του Σαββάτου, στους χώρους του μεταξύ των οποίων και η γκαλερί Duveen, όπου εκτίθενται τα Γλυπτά του Παρθενώνα, προκαλώντας, εύλογα, έντονες ελληνικές αντιδράσεις.
Στην προσπάθεια της να αυξήσει τα έσοδά της, τα οποία τα τελευταία χρόνια βαίνουν μειούμενα, η διοίκηση του μουσείου σκέφτηκε να καθιερώσει ένα ετήσιο MET Gala α λα αγγλικά στο οποίο να δίνει το παρών η αφρόκρεμα του επιχειρηματικού και καλλιτεχνικού κόσμου, έναντι τσουχτερού αντιτίμου, προκειμένου να εξασφαλίσει έσοδα για τη λειτουργία του και την κάλυψη των υποχρεώσεών του.
Για τον πρώτο «Pink Ball» (Ροζ Χορό), όπως ονομάστηκε η εκδήλωση του Σαββάτου, διατέθηκαν 800 συνολικά προσκλήσεις στην τιμή των 2.000 λιρών τα οποία μάλιστα εξαντλήθηκαν. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν το επίσημο ένδυμα στους χρωματικούς τόνους του ροζ που παραπέμποντας στη νέα έκθεση που διοργανώνει το Βρετανικό Μουσείο για την αρχαία Ινδία με χρηματοδότηση της Ινδής επιχειρηματία και φιλότεχνης Isha Ambani η οποία μάλιστα ήταν και συνδιοργανώτρια του Γκαλά. Γι’ αυτό έξαλλου και η βραδιά είχε έντονο ινδικό χρώμα, από τα ρούχα μέχρι το φαγητό, το ποτό, τη μουσική και χορό.
Οι επώνυμοι καλεσμένοι, μεταξύ των οποίων ο Μικ Τζάγκερ, η Ναόμι Κάμπελ, η Τζάνετ Τζάκσον, η Κριστίν Σκοτ Τόμας, ο Μανόλο Μπλάνικ κ.α. έπιναν τη σαμπάνια που έρρεε άφθονη, δοκίμαζαν τις εκλεκτές ινδικές γεύσεις και λικνίζοντας στους ρυθμούς που έπαιζε ορχήστρα πνευστών ανάμεσα στα πολύτιμα εκθέματα τα οποία διαδραμάτιζαν ρόλο φόντου.
Εκτός από τα ακριβά εισιτήρια, όμως, χρήματα συγκεντρώθηκαν και από διάφορα έργα και δώρα που δημοπρατήθηκαν κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ανάμεσα στα οποία ένα πορτρέτου κατοικίδιου ζώου που ζωγράφισε η επίτροπος του μουσείου Ντέιμ Τρέισι Έμιν και μια αποκλειστική ξενάγηση στο διαμέρισμα της Κοκό Σανέλ.
Τη στιγμή που το Μουσείο της Ακρόπολης είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τα Γλυπτά του Παρθενώνα και να τα εντάξει στην αυθεντική συλλογή που στέκεται απέναντι ακριβώς από τον Ιερό Λόφο και ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν ενταθεί οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές προκειμένου να βρεθεί μια εφικτή λύση για τον επαναπατρισμό τους, ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλιναν κάνει μπίζνες με πάμπλουτους επιχειρηματίες και χρησιμοποιεί διάσημα πρόσωπα προκειμένου να εξασφαλίσει το αυτονόητο, τα απαραίτητα έσοδα για την λειτουργία του και την προστασία των ανεκτίμητης αξίας εκθεμάτων του. Όπως, εξάλλου, ο ίδιος έχει δηλώσει ευθαρσώς «οι οικονομικές ανάγκες του μουσείου «απαιτούν να είσαι αρκετά ευέλικτος στη σκέψη σου και αρκετά επιχειρηματικός».
