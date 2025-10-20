Βρετανικό Μουσείο: Για να ενισχύσει το ταμείο του έστησε τον χορό στα ροζ, με φόντο τα Γλυπτά του Παρθενώνα - 2000 λίρες κόστιζε η πρόσκληση
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Γλυπτά του Παρθενώνα Βρετανικό Μουσείο

Βρετανικό Μουσείο: Για να ενισχύσει το ταμείο του έστησε τον χορό στα ροζ, με φόντο τα Γλυπτά του Παρθενώνα - 2000 λίρες κόστιζε η πρόσκληση

Με άφθονη σαμπάνια και ινδική κουζίνα προς τιμήν σημαντικής Ινδής χρηματοδότριας η βραδιά, παρουσία διασημοτήτων όπως ο Μικ Τζάγκερ, ο δήμαρχος του Λονδίνου, οι ανιψιές της Πριγκίπισσας Νταϊάνα και γόνοι ισχυρών επιχειρηματικών οικογενειών - Εντονη αντίδραση  από την ελληνική πλευρά

Βρετανικό Μουσείο: Για να ενισχύσει το ταμείο του έστησε τον χορό στα ροζ, με φόντο τα Γλυπτά του Παρθενώνα - 2000 λίρες κόστιζε η πρόσκληση
Αναστασία Κουκά
78 ΣΧΟΛΙΑ
Η συγκέντρωση χρημάτων για τις ανάγκες του Βρετανικού Μουσείου ήταν ο αποκλειστικός στόχος του πάρτι που πραγματοποιήθηκε, το βράδυ του Σαββάτου, στους χώρους του μεταξύ των οποίων και η γκαλερί Duveen, όπου εκτίθενται τα Γλυπτά του Παρθενώνα, προκαλώντας, εύλογα, έντονες ελληνικές αντιδράσεις.
Βρετανικό Μουσείο: Για να ενισχύσει το ταμείο του έστησε τον χορό στα ροζ, με φόντο τα Γλυπτά του Παρθενώνα - 2000 λίρες κόστιζε η πρόσκληση
Τα τραπέζια όπου δείπνησαν οι προσκεκλημένοι είχαν γεμίσει την αίθουσα με τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Στην προσπάθεια της να αυξήσει τα έσοδά της, τα οποία τα τελευταία χρόνια βαίνουν μειούμενα, η διοίκηση του μουσείου σκέφτηκε να καθιερώσει ένα ετήσιο MET Gala α λα αγγλικά στο οποίο να δίνει το παρών η αφρόκρεμα του επιχειρηματικού και καλλιτεχνικού κόσμου, έναντι τσουχτερού αντιτίμου, προκειμένου να εξασφαλίσει έσοδα για τη λειτουργία του και την κάλυψη των υποχρεώσεών του.
Βρετανικό Μουσείο: Για να ενισχύσει το ταμείο του έστησε τον χορό στα ροζ, με φόντο τα Γλυπτά του Παρθενώνα - 2000 λίρες κόστιζε η πρόσκληση
Ο σερ Μικ Τζάγκερ μαζί την Μέλανι Χάμρικ, σύντροφός του από το 2014. Γνωρίστηκαν στα παρασκήνια μιας συναυλίας των Rolling Stones, όταν η Μέλανι ήταν σε περιοδεία με το American Ballet Theatre.

Για τον πρώτο «Pink Ball» (Ροζ Χορό), όπως ονομάστηκε η εκδήλωση του Σαββάτου, διατέθηκαν 800 συνολικά προσκλήσεις στην τιμή των 2.000 λιρών τα οποία μάλιστα εξαντλήθηκαν. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν το επίσημο ένδυμα στους χρωματικούς τόνους του ροζ που παραπέμποντας στη νέα έκθεση που διοργανώνει το Βρετανικό Μουσείο για την αρχαία Ινδία με χρηματοδότηση της Ινδής επιχειρηματία και φιλότεχνης Isha Ambani η οποία μάλιστα ήταν και συνδιοργανώτρια του Γκαλά. Γι’ αυτό έξαλλου και η βραδιά είχε έντονο ινδικό χρώμα, από τα ρούχα μέχρι το φαγητό, το ποτό, τη μουσική και χορό.
Βρετανικό Μουσείο: Για να ενισχύσει το ταμείο του έστησε τον χορό στα ροζ, με φόντο τα Γλυπτά του Παρθενώνα - 2000 λίρες κόστιζε η πρόσκληση
H Λαίδη Κίτι Σπένσερ, ανιψιά της πριγκίπισσας Νταϊάνας, κόρη του μικρότερου αδερφού της πριγκιπισσας, κόμη Τσαρλς Σπένσερ και της Βικτόριας Άτκεν. H Κίτι Σπένσερ είναι πρώην μοντέλο και εκπρόσωπος της ιταλικής εταιρίας κοσμημάτων Bulgari και του ιταλικού οίκου Dolce & Gabbana.
Κλείσιμο

Βρετανικό Μουσείο: Για να ενισχύσει το ταμείο του έστησε τον χορό στα ροζ, με φόντο τα Γλυπτά του Παρθενώνα - 2000 λίρες κόστιζε η πρόσκληση
Η Δάφνη Γκίνες, ιέρεια της μόδας και κληρονόμος της γνωστής οικογένεια Guinness, πρώην σύζυγος του Σπύρου Νιάρχου και μητέρα του Νικόλα Νιάρχου που παντρεύτηκε πρόσφατα στην Σπετσοπούλα. Η Δάφνη Γκίνες υπήρξε μούσα του Βρετανού σχεδιαστή Αλεξάντερ Μακ Κουήν και πηγή έμπνευσης για την περσόνα και το στιλ της Lady Gaga.

Οι επώνυμοι καλεσμένοι, μεταξύ των οποίων ο Μικ Τζάγκερ, η Ναόμι Κάμπελ, η Τζάνετ Τζάκσον, η Κριστίν Σκοτ ​​Τόμας, ο Μανόλο Μπλάνικ κ.α. έπιναν τη σαμπάνια που έρρεε άφθονη, δοκίμαζαν τις εκλεκτές ινδικές γεύσεις και λικνίζοντας στους ρυθμούς που έπαιζε ορχήστρα πνευστών ανάμεσα στα πολύτιμα εκθέματα τα οποία διαδραμάτιζαν ρόλο φόντου.
Βρετανικό Μουσείο: Για να ενισχύσει το ταμείο του έστησε τον χορό στα ροζ, με φόντο τα Γλυπτά του Παρθενώνα - 2000 λίρες κόστιζε η πρόσκληση
Λαίδη Αμέλια και λαίδη Ελάιζα Σπένσερ, δίδυμες ανηψιές της πριγκίπισσας Νταϊάνα, κόρες του μικρότερου αδερφού της πριγκιπισσας, κόμη Τσαρλς Σπένσερ με την πρώτη του σύζυγο και πρώην μοντέλο Βικτόρια Άτκεν


Εκτός από τα ακριβά εισιτήρια, όμως, χρήματα συγκεντρώθηκαν και από διάφορα έργα και δώρα που δημοπρατήθηκαν κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ανάμεσα στα οποία ένα πορτρέτου κατοικίδιου ζώου που ζωγράφισε η επίτροπος του μουσείου Ντέιμ Τρέισι Έμιν και μια αποκλειστική ξενάγηση στο διαμέρισμα της Κοκό Σανέλ.

Βρετανικό Μουσείο: Για να ενισχύσει το ταμείο του έστησε τον χορό στα ροζ, με φόντο τα Γλυπτά του Παρθενώνα - 2000 λίρες κόστιζε η πρόσκληση
Η Ευγενία Νιάρχου, fashion icon και δημιουργός περίτεχνων κοσμημάτων, κόρη του Φίλιππου Νιάρχου και της Βικτόριας Νιάρχου - Γκίνες
Τη στιγμή που το Μουσείο της Ακρόπολης είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τα Γλυπτά του Παρθενώνα και να τα εντάξει στην αυθεντική συλλογή που στέκεται απέναντι ακριβώς από τον Ιερό Λόφο και ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν ενταθεί οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές προκειμένου να βρεθεί μια εφικτή λύση για τον επαναπατρισμό τους, ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλιναν κάνει μπίζνες με πάμπλουτους επιχειρηματίες και χρησιμοποιεί διάσημα πρόσωπα προκειμένου να εξασφαλίσει το αυτονόητο, τα απαραίτητα έσοδα για την λειτουργία του και την προστασία των ανεκτίμητης αξίας εκθεμάτων του. Όπως, εξάλλου, ο ίδιος έχει δηλώσει ευθαρσώς «οι οικονομικές ανάγκες του μουσείου «απαιτούν να είσαι αρκετά ευέλικτος στη σκέψη σου και αρκετά επιχειρηματικός».
Βρετανικό Μουσείο: Για να ενισχύσει το ταμείο του έστησε τον χορό στα ροζ, με φόντο τα Γλυπτά του Παρθενώνα - 2000 λίρες κόστιζε η πρόσκληση
Ο Ρίσι Σούνακ πρώην Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου μαζί με την σύζυγό του και πολυεκατομμυριούχο Ακσάτα Μούρτι.

Φωτογραφίες: Getty images / Ideal image


Ειδήσεις σήμερα:

Μάθιου ΜακΚόναχι: Η μητέρα του αρνήθηκε να καλύψουν τον πατέρα του όταν πέθανε κατά τη διάρκεια του σεξ

Η στιγμή της καραμπόλας στη Θεσσαλονίκη - Βαν πέφτει σε αμάξι που πετάγεται στο παρμπρίζ οχήματος

Οι διαρρήκτες πήγαν να κάψουν τη σκάλα, μέσα σε 4 λεπτά εξαφάνισαν πολύτιμους θησαυρούς από το Λούβρο - Τι απαντά το Παρίσι για τα κενά ασφαλείας
Αναστασία Κουκά
78 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης