Βρετανικό Μουσείο: Για να ενισχύσει το ταμείο του έστησε τον χορό στα ροζ, με φόντο τα Γλυπτά του Παρθενώνα - 2000 λίρες κόστιζε η πρόσκληση

Λαίδη Αμέλια και λαίδη Ελάιζα Σπένσερ, δίδυμες ανηψιές της πριγκίπισσας Νταϊάνα, κόρες του μικρότερου αδερφού της πριγκιπισσας, κόμη Τσαρλς Σπένσερ με την πρώτη του σύζυγο και πρώην μοντέλο Βικτόρια Άτκεν

Η Ευγενία Νιάρχου, fashion icon και δημιουργός περίτεχνων κοσμημάτων, κόρη του Φίλιππου Νιάρχου και της Βικτόριας Νιάρχου - Γκίνες

Ο Ρίσι Σούνακ πρώην Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου μαζί με την σύζυγό του και πολυεκατομμυριούχο Ακσάτα Μούρτι.

Εκτός από τα ακριβά εισιτήρια, όμως, χρήματα συγκεντρώθηκαν και από διάφορα έργα και δώρα που δημοπρατήθηκαν κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ανάμεσα στα οποία ένα πορτρέτου κατοικίδιου ζώου που ζωγράφισε η επίτροπος του μουσείου Ντέιμ Τρέισι Έμιν και μια αποκλειστική ξενάγηση στο διαμέρισμα της Κοκό Σανέλ.Τη στιγμή που το Μουσείο της Ακρόπολης είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί τα Γλυπτά του Παρθενώνα και να τα εντάξει στην αυθεντική συλλογή που στέκεται απέναντι ακριβώς από τον Ιερό Λόφο και ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν ενταθεί οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές προκειμένου να βρεθεί μια εφικτή λύση για τον επαναπατρισμό τους, ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλιναν κάνει μπίζνες με πάμπλουτους επιχειρηματίες και χρησιμοποιεί διάσημα πρόσωπα προκειμένου να εξασφαλίσει το αυτονόητο, τα απαραίτητα έσοδα για την λειτουργία του και την προστασία των ανεκτίμητης αξίας εκθεμάτων του. Όπως, εξάλλου, ο ίδιος έχει δηλώσει ευθαρσώς «οι οικονομικές ανάγκες του μουσείου «απαιτούν να είσαι αρκετά ευέλικτος στη σκέψη σου και αρκετά επιχειρηματικός».