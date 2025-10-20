Ο Κόλμαν Ντομίνγκο συμμετέχει στην ταινία «Wicked: For Good»
Ο Κόλμαν Ντομίνγκο συμμετέχει στην ταινία «Wicked: For Good»
Το σίκουελ του «Wicked» θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Νοέμβριο
Ο Κόλμαν Ντομίνγκο επιλέχθηκε για να δανείσει τη φωνή του στο Δειλό Λιοντάρι στο «Wicked: For Good».
Η συμμετοχή του 56χρονου ηθοποιού στο σίκουελ του «Wicked» έγινε γνωστή μέσα από τον επίσημο λογαριασμό που έχει δημιουργηθεί για την ταινία στο Instagram, αλλά και σε εκείνον του Ντομίνγκο.
Στο φιλμ, που φέρει και πάλι την υπογραφή του Τζον Τσου, αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους και άλλοι βασικοί χαρακτήρες από τον Μάγο του Οζ, συμπεριλαμβανομένων του Τενεκεδένιου Ανθρώπου, του Σκιάχτρου και της ίδιας της Ντόροθι, αν και δεν είναι ακόμη σαφές ποιοι θα αναλάβουν αυτούς τους ρόλους.
Οι Αριάνα Γκράντε και Σίνθια Ερίβο πρωταγωνιστούν στις ταινίες ως η Καλή Μάγισσα Γκλίντα και η Κακιά Μάγισσα της Δύσης, Ελφάμπα, αντίστοιχα. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Τζεφ Γκόλντμπλουμ, Τζόναθαν Μπέιλι, Μισέλ Γέο και Ίθαν Σλέιτερ, μεταξύ άλλων.
Οι δύο ταινίες βασίζονται στο βραβευμένο με Tony μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, στο μπεστ σέλερ του Γκρέγκορι Μαγκουάιρ που προηγήθηκε και στο μυθιστόρημα του Λ. Φρανκ Μπαουμ του 1900 «The Wonderful Wizard of Oz», που διασκευάστηκε στην κλασική ομώνυμη ταινία.
Το «Wicked», που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Μπρόντγουεϊ το 2003, είναι πρίκουελ του «Μάγου του Οζ» και εξετάζει πώς η Ελφάμπα έγινε η Κακιά Μάγισσα της Δύσης, καθώς και την πορεία της Γκλίντα μέχρι να γίνει γνωστή ως η Καλή Μάγισσα.
Το «Wicked: For Good» θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 21 Νοεμβρίου.
Η συμμετοχή του 56χρονου ηθοποιού στο σίκουελ του «Wicked» έγινε γνωστή μέσα από τον επίσημο λογαριασμό που έχει δημιουργηθεί για την ταινία στο Instagram, αλλά και σε εκείνον του Ντομίνγκο.
Στο φιλμ, που φέρει και πάλι την υπογραφή του Τζον Τσου, αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους και άλλοι βασικοί χαρακτήρες από τον Μάγο του Οζ, συμπεριλαμβανομένων του Τενεκεδένιου Ανθρώπου, του Σκιάχτρου και της ίδιας της Ντόροθι, αν και δεν είναι ακόμη σαφές ποιοι θα αναλάβουν αυτούς τους ρόλους.
Οι Αριάνα Γκράντε και Σίνθια Ερίβο πρωταγωνιστούν στις ταινίες ως η Καλή Μάγισσα Γκλίντα και η Κακιά Μάγισσα της Δύσης, Ελφάμπα, αντίστοιχα. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Τζεφ Γκόλντμπλουμ, Τζόναθαν Μπέιλι, Μισέλ Γέο και Ίθαν Σλέιτερ, μεταξύ άλλων.
Colman Domingo Joins 'Wicked: For Good' To Voice The Cowardly Lion https://t.co/d36LmEbRSx— Deadline (@DEADLINE) October 20, 2025
Το «Wicked», που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Μπρόντγουεϊ το 2003, είναι πρίκουελ του «Μάγου του Οζ» και εξετάζει πώς η Ελφάμπα έγινε η Κακιά Μάγισσα της Δύσης, καθώς και την πορεία της Γκλίντα μέχρι να γίνει γνωστή ως η Καλή Μάγισσα.
Το «Wicked: For Good» θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 21 Νοεμβρίου.
Ειδήσεις σήμερα:
Πολεμικό Ναυτικό: Mετά τις φρεγάτες έρχονται 4 νέα υποβρύχια - Στο «πακέτο» η ναυπήγηση στην Ελλάδα λόγω SAFE
Αστυνομικός καταγγέλλει συνάδελφο και πρώην σύντροφό της για ξυλοδαρμό μέσα σε νυχτερινό μαγαζί – «Έχει απειλήσει τη ζωή μου»
Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο αστυνομικός που οδηγούσε το περιπολικό που μετέφερε ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ
Πολεμικό Ναυτικό: Mετά τις φρεγάτες έρχονται 4 νέα υποβρύχια - Στο «πακέτο» η ναυπήγηση στην Ελλάδα λόγω SAFE
Αστυνομικός καταγγέλλει συνάδελφο και πρώην σύντροφό της για ξυλοδαρμό μέσα σε νυχτερινό μαγαζί – «Έχει απειλήσει τη ζωή μου»
Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο αστυνομικός που οδηγούσε το περιπολικό που μετέφερε ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα