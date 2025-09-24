Wicked: For Good: Στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ της ταινίας με τις Σίνθια Ερίβο και Αριάνα Γκράντε
GALA
Wicked: For Good τρέιλερ Σίνθια Ερίβο Αριάνα Γκράντε

Wicked: For Good: Στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ της ταινίας με τις Σίνθια Ερίβο και Αριάνα Γκράντε

Η συνέχεια του «Wicked» θα κάνει πρεμιέρα τον Νοέμβριο

Wicked: For Good: Στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ της ταινίας με τις Σίνθια Ερίβο και Αριάνα Γκράντε
Αναστασία Σταθά
Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ του «Wicked: For Good», της συνέχειας της κινηματογραφικής μεταφοράς του διάσημου μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ. Οι υποψήφιες για Όσκαρ Σίνθια Ερίβο και Αριάνα Γκράντε συναντώνται ξανά στη μεγάλη οθόνη, με τον Τζον Μ. Τσου να υπογράφει και πάλι τη σκηνοθεσία.

Η Elphaba ως η Κακιά Μάγισσα της Δύσης, ζει εξόριστη στο δάσος ενώ συνεχίζει τον αγώνα της για την απελευθέρωση των Σιωπηλών ζώων του Οζ. Ταυτόχρονα προσπαθεί να αποκαλύψει την αλήθεια που γνωρίζει για τον Μάγο (Τζεφ Γκόλντμπλουμ). Από την άλλη η Glinda έχει αναδειχθεί σε λαμπερό σύμβολο του Καλού για ολόκληρο το Οζ. Ζει στο παλάτι της Σμαραγδένιας Πόλης και απολαμβάνει τα προνόμια της δημοτικότητάς της. Με τις οδηγίες της Madame Morrible (Μισέλ Γιο) αναλαμβάνει επίσης έναν νέο ρόλο: να καθησυχάσει όλους τους κατοίκους, πως όλα βαίνουν καλώς υπό τη διακυβέρνηση του Μάγου.

Δείτε το τρέιλερ
Wicked: For Good | Final Trailer
Στο πλευρό των δύο πρωταγωνιστριών βρίσκονται οι Τζόναθαν Μπέιλι, Ιθαν Σλέιτερ, Μπόουεν Γιάνγκ, Κάιλα Σετλ και Μαρίσα Μποντ. Το σενάριο υπογράφουν οι Γουίνι Χόλζμαν και Ντάνα Φοξ, ενώ στην παραγωγή βρίσκονται ο Μαρκ Πλατ και ο Ντέιβιντ Στόουν.

Το «Wicked» είχε αποφέρει 756 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, καταγράφοντας την υψηλότερη εισπρακτική επίδοση κινηματογραφικής μεταφοράς μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ.

Η ταινία έλαβε 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων για Καλύτερης Ταινίας, Α’ Γυναικείου Ρόλου για την Ερίβο και Β’ Γυναικείο Ρόλου για την Γκράντε.

Το «Wicked: For Good» αναμένεται να  κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Νοέμβριο.

Ειδήσεις σήμερα:

Συνελήφθησαν ο πλοίαρχος και ο Α' μηχανικός του Blue Star Chios για τον θάνατο του 20χρονου Τάσου

Θλίψη στην Καβάλα: Πέθανε ξαφνικά η πολύτεκνη μητέρα που εργαζόταν στην καθαριότητα και είχε γίνει viral στο TikTok

Κλαούντια Καρντινάλε, «η ωραιότερη ανακάλυψη των Ιταλών μαζί με τα σπαγγέτι» - Ο βιασμός, ο μικρός αδερφός που ήταν... γιος της, η ζωή και η καριέρα της

Αναστασία Σταθά

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης