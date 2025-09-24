Wicked: For Good: Στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ της ταινίας με τις Σίνθια Ερίβο και Αριάνα Γκράντε
Η συνέχεια του «Wicked» θα κάνει πρεμιέρα τον Νοέμβριο
Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ του «Wicked: For Good», της συνέχειας της κινηματογραφικής μεταφοράς του διάσημου μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ. Οι υποψήφιες για Όσκαρ Σίνθια Ερίβο και Αριάνα Γκράντε συναντώνται ξανά στη μεγάλη οθόνη, με τον Τζον Μ. Τσου να υπογράφει και πάλι τη σκηνοθεσία.
Η Elphaba ως η Κακιά Μάγισσα της Δύσης, ζει εξόριστη στο δάσος ενώ συνεχίζει τον αγώνα της για την απελευθέρωση των Σιωπηλών ζώων του Οζ. Ταυτόχρονα προσπαθεί να αποκαλύψει την αλήθεια που γνωρίζει για τον Μάγο (Τζεφ Γκόλντμπλουμ). Από την άλλη η Glinda έχει αναδειχθεί σε λαμπερό σύμβολο του Καλού για ολόκληρο το Οζ. Ζει στο παλάτι της Σμαραγδένιας Πόλης και απολαμβάνει τα προνόμια της δημοτικότητάς της. Με τις οδηγίες της Madame Morrible (Μισέλ Γιο) αναλαμβάνει επίσης έναν νέο ρόλο: να καθησυχάσει όλους τους κατοίκους, πως όλα βαίνουν καλώς υπό τη διακυβέρνηση του Μάγου.
Δείτε το τρέιλερ
Στο πλευρό των δύο πρωταγωνιστριών βρίσκονται οι Τζόναθαν Μπέιλι, Ιθαν Σλέιτερ, Μπόουεν Γιάνγκ, Κάιλα Σετλ και Μαρίσα Μποντ. Το σενάριο υπογράφουν οι Γουίνι Χόλζμαν και Ντάνα Φοξ, ενώ στην παραγωγή βρίσκονται ο Μαρκ Πλατ και ο Ντέιβιντ Στόουν.
Το «Wicked» είχε αποφέρει 756 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, καταγράφοντας την υψηλότερη εισπρακτική επίδοση κινηματογραφικής μεταφοράς μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ.
Η ταινία έλαβε 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων για Καλύτερης Ταινίας, Α’ Γυναικείου Ρόλου για την Ερίβο και Β’ Γυναικείο Ρόλου για την Γκράντε.
Το «Wicked: For Good» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Νοέμβριο.
