Η Βικτώρια Καρύδα περιγράφει τη ζωή της μετά τη δολοφονία του Γιάννη Μακρή: «Δεν έχω ερωτευτεί άλλον»
Είχα κάνει μία μικρή σχέση μετά τον χαμό του άντρα μου, πρόσθεσε
Στη δολοφονία του συζύγου της, Γιάννη Μακρή αναφέρθηκε η Βικτώρια Καρύδα, περιγράφοντας τη ζωή της έκτοτε. Η ίδια μίλησε το πρωί της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Πρωινό», εξηγώντας πως βιώνει μια ακόμη δύσκολη περίοδο μετά τον πρόσφατο χαμό της μητέρας της.
Ο επιχειρηματίας Γιάννης Μακρής δολοφονήθηκε το 2018 στη Βούλα, σε ηλικία 46 ετών. Σε δηλώσεις της, η Βικτώρια Καρύδα αποκάλυψε ότι στα οκτώ χρόνια που έχουν περάσει από την τραγική εκείνη ημέρα, είχε μόνο μία μικρή σχέση. «Είναι στο χέρι του Θεού. Πιστεύω πάρα πολύ. Μπορεί να ξαναέρθει αυτό το συναίσθημα, μπορεί και όχι. Είχα κάνει μία μικρή σχέση μετά τον χαμό του άντρα μου, αλλά έτσι όπως ερωτεύτηκα τον άντρα μου, δεν έχω ερωτευτεί άλλον», είπε χαρακτηριστικά.
Μιλώντας για το ενδεχόμενο να δημιουργήσει ξανά οικογένεια, η Βικτώρια Καρύδα τόνισε πως πλέον δυσκολεύεται να βρει κάποιον που να μπορεί να δεχτεί τον τρόπο ζωής και τον χαρακτήρα της. «Έχω παντρευτεί, έχω κάνει τα παιδιά μου και είναι δύσκολο κάποιος να δεχτεί τον χαρακτήρα μου τώρα. Είμαι καλός άνθρωπος, αλλά δεν αφήνω τον σύντροφό μου να μου κάνει κουμάντο. Θέλω να μου δείχνει αγάπη και να με κερδίσει με καλό τρόπο. Δεν θέλω έλεγχο και πίεση. Αλλά αυτό δυστυχώς υπάρχει, οπότε προτιμώ να είμαι με τα παιδιά και τους φίλους μου», εξήγησε.
Τέλος, συγκινημένη αναφέρθηκε στη στήριξη που έχει από τις στενές της φίλες, αλλά και στην απογοήτευσή της από άτομα του παρελθόντος: «Είναι δύσκολο, αλλά είμαι δυναμική. Ο Θεός με έκανε έτσι. Με βοηθάνε οι κολλητές μου, είναι δίπλα μου και χαίρομαι γι’ αυτό. Μετά τον θάνατο του άντρα μου έχω στενοχωρηθεί από πολλούς ανθρώπους που τον έλεγαν φίλο και αδερφό. Μερικοί εξαφανίστηκαν και χάθηκαν».
