Γεωργιάδης: Όταν ανακοινώσει το κόμμα του ο Τσίπρας, η Κωνσταντοπούλου δεν θα τον αφήσει σε χλωρό κλαρί
Κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα έπρεπε να διαφωνήσει, με την τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη - Η κριτική που ασκήθηκε ότι ήμασταν υπερβολικά ανεκτικοί έχει βάση αληθείας, σημείωσε
Εφόλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε στο ΕΡΤnews o υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και αναφέρθηκε τόσο στα ανοικτά ζητήματα του υπουργείου υγείας όσο και στην πολιτική επικαιρότητα.
Ερωτηθείς για τον Αλέξη Τσίπρα ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε ότι όταν ανακοινώσει το κόμμα του, η Ζωή Κωνσταντοπούλου θα είναι το πρόβλημα γιατί δεν θα τον αφήσει σε χλωρό κλαρί. Αν πέσει στα χέρια της Ζωής ο Αλέξης δεν θα αντέξει πολύ, είναι καλοζωισμένος, όχι όπως εγώ», ανέφερε χαρακτηριστικά .
Κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα έπρεπε να διαφωνήσει, είπε ερωτηθείς σχετικά με την τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. «Η κριτική που ασκήθηκε ότι ήμασταν υπερβολικά ανεκτικοί έχει βάση αληθείας», σημείωσε.
Σχετικά με τις δηλώσεις του Κ. Καραμανλή, ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε ότι αυτό που είπε ο πρώην πρωθυπουργός είναι ότι «η διαρκής αμφισβήτηση των θεσμών μπορεί να οδηγήσει σε πολύ μεγάλη κρίση».
Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε: «Ξέρετε άλλη κυβέρνηση που στον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης προηγείται με διψήφια διαφορά; Όσο για τα περί στόχου αυτοδυναμίας γι’ αυτό θα με ρωτήσετε στην προεκλογική περίοδο του 2027. Ανέφερε επίσης ότι «το χειρότερο σημείο κάθε κυβέρνησης είναι το μέσο της θητείας και θεωρητικά τώρα είμαστε στο ναδίρ. Αλλά με τα αποτελέσματα των κυβερνητικών πολιτικών πχ στο ΕΣΥ θα πηγαίνουμε ολοένα και καλύτερα και στο τέλος της ημέρας ο ελληνικός λαός είναι το αφεντικό».
Ερωτηθείς για τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε «τρομερή προβοκάτσια», το δημοσίευμα που, όπως είπε, έγινε αφού το Γραφείο Τύπου του κ. Τσιάρα το είχε διαψεύσει. «Τις πληρωμές πλέον τις κάνει η ΑΑΔΕ. Ο Τσιάρας δεν έχει πλέον αρμοδιότητα, προς τι λοιπόν η κριτική.
«Τα ράντζα ως φαινόμενο έχουν σχεδόν εξαφανιστεί αλλά το πρόβλημα παραμένει μεγάλο στο «Αττικόν, γιατί το συγκεκριμένο νοσοκομείο σχεδιάστηκε για 80.000 ασθενείς και νοσηλεύει 200.000 οι μισοί εκ των οποίων κάτοικοι εκτός Περιφέρειας Αττικής», είπε επίσης ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στη συνέντευξή του.
Το πρόβλημα είναι διαχρονικό αλλά δεν θα το παραδώσω στους επομένους θα το λύσω στη θητεία μου είπε ο κ. Γεωργιάδης.
