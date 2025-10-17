Θρήνος στη ροκ: Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο Έις Φρέιλι, ιδρυτικό μέλος και κιθαρίστας των Kiss
Θρήνος στη ροκ: Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο Έις Φρέιλι, ιδρυτικό μέλος και κιθαρίστας των Kiss
Ο «Space Ace» της θρυλικής glam rock μπάντας άφησε την τελευταία του πνοή περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του στο Νιου Τζέρσεϊ - Ποιος ήταν ο άνθρωπος πίσω από το μακιγιάζ
Ο Έις Φρέιλι, ο αρχικός κιθαρίστας και συνιδρυτής των Kiss, που μάγεψε το κοινό με το εκρηκτικό του στυλ, την καπνισμένη του κιθάρα και το εμβληματικό του μακιγιάζ, πέθανε την Πέμπτη σε ηλικία 74 ετών.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, ο Φρέιλι πέθανε ήρεμα στο σπίτι του στο Μόρισταουν του Νιου Τζέρσεϊ, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του, έπειτα από πρόσφατη πτώση. Η οικογένειά του, σε συγκινητική δήλωση, ανέφερε ότι είναι «συντετριμμένη και με την καρδιά ραγισμένη», αλλά θα κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του μέσα από το γέλιο και τη γενναιοδωρία του.
Οι επιτυχίες τους, όπως τα «Rock and Roll All Nite» και «Detroit Rock City», καθιέρωσαν το συγκρότημα ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα της δεκαετίας του ’70.
Ο Φρέιλι είχε υιοθετήσει τη σκηνική περσόνα του «Space Ace» ή «Spaceman», εμπνευσμένη από ήρωες κόμικς, και έγινε αγαπητός για τον εκρηκτικό του ήχο και το ιδιαίτερο στυλ παιξίματος.
Το 2014, ο Φρέιλι και οι υπόλοιποι τρεις ιδρυτές —ο Πολ Στάνλεϊ, ο Τζιν Σίμονς και ο Πίτερ Κρις— εντάχθηκαν στο Rock and Roll Hall of Fame. Ο θάνατός του σηματοδοτεί την απώλεια του πρώτου από τα τέσσερα αρχικά μέλη του συγκροτήματος που άλλαξε για πάντα τη ροκ σκηνή.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, ο Φρέιλι πέθανε ήρεμα στο σπίτι του στο Μόρισταουν του Νιου Τζέρσεϊ, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του, έπειτα από πρόσφατη πτώση. Η οικογένειά του, σε συγκινητική δήλωση, ανέφερε ότι είναι «συντετριμμένη και με την καρδιά ραγισμένη», αλλά θα κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του μέσα από το γέλιο και τη γενναιοδωρία του.
Ο άνθρωπος πίσω από το μακιγιάζΟι Kiss έγιναν παγκοσμίως γνωστοί για τις θεατρικές τους εμφανίσεις, τα πυροτεχνήματα, τα καπνισμένα όργανα και τις εκρηκτικές σκηνικές τους παρουσίες, ντυμένοι με πανοπλίες, πελώριες μπότες, περούκες και το χαρακτηριστικό ασπρόμαυρο μακιγιάζ τους.
Οι επιτυχίες τους, όπως τα «Rock and Roll All Nite» και «Detroit Rock City», καθιέρωσαν το συγκρότημα ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα της δεκαετίας του ’70.
Ο Φρέιλι είχε υιοθετήσει τη σκηνική περσόνα του «Space Ace» ή «Spaceman», εμπνευσμένη από ήρωες κόμικς, και έγινε αγαπητός για τον εκρηκτικό του ήχο και το ιδιαίτερο στυλ παιξίματος.
KISS guitarist Ace Frehley has passed away at the age of 74.— 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) October 16, 2025
Rest In Peace legend 🙏🏻 pic.twitter.com/eDvuuOMZwK
Η κληρονομιά και η αναγνώρισηΚατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, οι Kiss γνώρισαν τεράστια επιτυχία, πουλώντας δεκάδες εκατομμύρια δίσκους και αξιοποιώντας τη μοναδική τους εικόνα σε ποικιλία εμπορικών προϊόντων.
Το 2014, ο Φρέιλι και οι υπόλοιποι τρεις ιδρυτές —ο Πολ Στάνλεϊ, ο Τζιν Σίμονς και ο Πίτερ Κρις— εντάχθηκαν στο Rock and Roll Hall of Fame. Ο θάνατός του σηματοδοτεί την απώλεια του πρώτου από τα τέσσερα αρχικά μέλη του συγκροτήματος που άλλαξε για πάντα τη ροκ σκηνή.
Από το Μπρονξ στη ροκ αθανασία
Ο Φρέιλι συνίδρυσε τους Kiss το 1973 μαζί με τον Τζιν Σίμονς, τον Πολ Στάνλεϊ και τον Πίτερ Κρις. Η χαρακτηριστική του παρουσία, το διαστημικό του μακιγιάζ και το μοναδικό του σόλο στις κιθάρες καθιέρωσαν τον ήχο του συγκροτήματος και τον μετέτρεψαν σε είδωλο της ροκ. Παρέμεινε στο συγκρότημα έως το 1982, προτού ακολουθήσει προσωπική πορεία.
Μετά τη διάλυσή του από τους Kiss, δημιούργησε το συγκρότημα Frehley’s Comet και στη συνέχεια ξεκίνησε επιτυχημένη σόλο καριέρα. Το 1996 επανενώθηκε με τα υπόλοιπα μέλη των Kiss για μια παγκόσμια περιοδεία, παραμένοντας στο συγκρότημα μέχρι το 2002.
Προβλήματα υγείας και ακυρώσεις περιοδειώνΤον περασμένο μήνα, ο Φρέιλι είχε ανησυχήσει τους θαυμαστές του όταν ανακοίνωσε ότι δεν θα μπορούσε να εμφανιστεί σε προγραμματισμένη συναυλία στην Καλιφόρνια στις 26 Σεπτεμβρίου, εξαιτίας «μιας μικρής πτώσης στο στούντιό του» που τον οδήγησε στο νοσοκομείο.
«Είναι καλά, αλλά παρά τη θέλησή του, ο γιατρός του επέμεινε να αποφύγει τα ταξίδια αυτή την περίοδο», αναφερόταν σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Λίγο αργότερα, στις 6 Οκτωβρίου, ανακοινώθηκε η ακύρωση του συνόλου της περιοδείας του για το 2025, καθώς αντιμετώπιζε «συνεχιζόμενα ιατρικά προβλήματα» που προέκυψαν από την πτώση.
Τιμητική διάκριση λίγο πριν το τέλοςΤον Αύγουστο, ο Φρέιλι και οι υπόλοιποι πρώην Kiss είχαν ανακοινωθεί ως αποδέκτες των βραβείων Kennedy Center 2025, μια από τις σημαντικότερες τιμητικές διακρίσεις για καλλιτέχνες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η είδηση του θανάτου του ήρθε λίγο πριν προλάβει να παραλάβει το βραβείο, κλείνοντας έτσι ένα κεφάλαιο στην ιστορία της ροκ μουσικής που φέρει ανεξίτηλα το όνομά του.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ο πρίγκιπας Άντριου πίστευε ότι ήταν κληρονομικό δικαίωμα να κάνει σεξ μαζί μου» - Τα πρώτα αποσπάσματα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζουφρέ
Η «θεία Σταματίνα» είναι ο πρώτος ίντερσεξ χαρακτήρας σε σειρά - Αποθεώθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης στο Twitter για τις Σέρρες
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα και τους δύο 22χρονους: Κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα