Θρήνος στη ροκ: Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο Έις Φρέιλι, ιδρυτικό μέλος και κιθαρίστας των Kiss



Από το Μπρονξ στη ροκ αθανασία

Προβλήματα υγείας και ακυρώσεις περιοδειών

Τιμητική διάκριση λίγο πριν το τέλος

Ο Φρέιλι συνίδρυσε τους Kiss το 1973 μαζί με τον Τζιν Σίμονς, τον Πολ Στάνλεϊ και τον Πίτερ Κρις. Η χαρακτηριστική του παρουσία, το διαστημικό του μακιγιάζ και το μοναδικό του σόλο στις κιθάρες καθιέρωσαν τον ήχο του συγκροτήματος και τον μετέτρεψαν σε είδωλο της ροκ. Παρέμεινε στο συγκρότημα έως το 1982, προτού ακολουθήσει προσωπική πορεία.Μετά τη διάλυσή του από τους Kiss, δημιούργησε το συγκρότημα Frehley’s Comet και στη συνέχεια ξεκίνησε επιτυχημένη σόλο καριέρα. Το 1996 επανενώθηκε με τα υπόλοιπα μέλη των Kiss για μια παγκόσμια περιοδεία, παραμένοντας στο συγκρότημα μέχρι το 2002.Τον περασμένο μήνα, ο Φρέιλι είχε ανησυχήσει τους θαυμαστές του όταν ανακοίνωσε ότι δεν θα μπορούσε να εμφανιστεί σε προγραμματισμένη συναυλία στην Καλιφόρνια στις 26 Σεπτεμβρίου, εξαιτίας «μιας μικρής πτώσης στο στούντιό του» που τον οδήγησε στο νοσοκομείο.«Είναι καλά, αλλά παρά τη θέλησή του, ο γιατρός του επέμεινε να αποφύγει τα ταξίδια αυτή την περίοδο», αναφερόταν σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram.Λίγο αργότερα, στις 6 Οκτωβρίου, ανακοινώθηκε η ακύρωση του συνόλου της περιοδείας του για το 2025, καθώς αντιμετώπιζε «συνεχιζόμενα ιατρικά προβλήματα» που προέκυψαν από την πτώση.Τον Αύγουστο, ο Φρέιλι και οι υπόλοιποι πρώην Kiss είχαν ανακοινωθεί ως αποδέκτες των βραβείων Kennedy Center 2025, μια από τις σημαντικότερες τιμητικές διακρίσεις για καλλιτέχνες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η είδηση του θανάτου του ήρθε λίγο πριν προλάβει να παραλάβει το βραβείο, κλείνοντας έτσι ένα κεφάλαιο στην ιστορία της ροκ μουσικής που φέρει ανεξίτηλα το όνομά του.