«Θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο» - Τι είπε στην κατάθεσή του ο 22χρονος συνεργός του διπλού φονικού στη Φοινικούντα

Ο 22χρονος έδωσε τη δική του εκδοχή στις Αρχές, περιγράφοντας όσα συνέβησαν στο κάμπινγκ πριν και μετά το έγκλημα - Τι αποκάλυψε για τη γνωριμία του με το θύμα, την κακοποίηση που υποστηρίζει ότι υπέστη και τον ρόλο του τη μοιραία νύχτα