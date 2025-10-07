Αγγελική Ηλιάδη για Γιώργο Μαζωνάκη: Έχω βρεθεί και εγώ σε παρόμοια φάση, θέλω μόνο να τον βλέπω καλά
Αγγελική Ηλιάδη για Γιώργο Μαζωνάκη: Έχω βρεθεί και εγώ σε παρόμοια φάση, θέλω μόνο να τον βλέπω καλά

Έχει τύχει να μιλάνε για προσωπικές μου καταστάσεις, είναι πολύ ψυχοφθόρο, δήλωσε η τραγουδίστρια

Γεωργία Κοτζιά
Στη σχέση της με τον Γιώργο Μαζωνάκη αναφέρθηκε η Αγγελική Ηλιάδη, δηλώνοντας πως έχει βιώσει και η ίδια μια παρόμοια περίοδο στη ζωή της, όπου η δημοσιότητα επικεντρώθηκε σε προσωπικά της ζητήματα, ενώ τόνισε πως το μόνο που επιθυμεί είναι να τον βλέπει καλά.

Με αφορμή τη δημοσιότητα που πήρε η ακούσια εισαγωγή του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο τον Αύγουστο, αλλά και η δικαστική διαμάχη με την οικογένειά του, η Αγγελική Ηλιάδη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», αναφέροντας αρχικά πως διατηρεί στενή σχέση με τον τραγουδιστή και πως το μόνο που την ενδιαφέρει είναι το καλό του.

Όπως είπε, έχει ζήσει και εκείνη αντίστοιχη περίοδο, που προσωπικές της υποθέσεις είχαν αποτελέσει αντικείμενο σχολιασμού: «Τον γνωρίζω τον Γιώργο προσωπικά, τον αγαπώ πάρα πολύ. Έχω βρεθεί και εγώ σε παρόμοια φάση, να μιλάνε για προσωπικές μου καταστάσεις, είναι πολύ ψυχοφθόρο αυτό. Θέλω μόνο να τον βλέπω καλά και πρέπει να πω ότι τον βλέπω καλά».

Δείτε το βίντεο


Γεωργία Κοτζιά

