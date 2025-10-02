Επέστρεψε στη σκηνή ο Μαζωνάκης μετά την περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο - Η παράσταση με τον Δεληβοριά έγινε sold out σε τρεις ώρες
Επέστρεψε στη σκηνή ο Μαζωνάκης μετά την περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο - Η παράσταση με τον Δεληβοριά έγινε sold out σε τρεις ώρες
«Πώς περάσατε το καλοκαίρι σας; Όλα perfect;» είπε με το γνωστό του ύφος προς το κοινό ο τραγουδιστής - Ο στίχος που άλλαξε ερμηνεύοντας το «Ανήκω» και η ατάκα «όλοι στην Κηφισιά πάνε»
«Όλες οι παραστάσεις μας γίνονται sold out, αλλά αυτή έγινε μέσα σε τρεις ώρες». Με αυτόν τον τρόπο και άλλα κολακευτικά σχόλια καλωσόρισε χθες βράδυ στη σκηνή του θεάτρου «Άλσος» ο Φοίβος Δεληβοριάς τον Γιώργο Μαζωνάκη που επέστρεψε για πρώτη φορά στη σκηνή μετά την καλοκαιρινή του περιπέτεια με τον εγκλεισμό στο Δρομοκαΐτειο.
Ο κόσμος είχε γεμίσει από νωρίς τα καρεκλάκια στο ανοιχτό θέατρο και παρότι η παράσταση ήταν ως συνήθως εντυπωσιακή, η αδημονία όλων να βγει στη σκηνή ο Γιώργος Μαζωνάκης φάνηκε όταν ο Φοίβος Δεληβοριάς ξεκίνησε να τον προλογίζει.
«Φέτος το καλοκαίρι ασχολήθηκαν όλοι μαζί του για τους λάθους λόγους και όχι για το πόσο σημαντικός και πόσο υπέροχος είναι. Του έστειλα μήνυμα και του έγραψα "Φίλε, η ταράτσα ήταν και είναι για σένα ανοιχτή αγκαλιά". Με παίρνει σε ένα δευτερόλεπτο και μου λέει ''Φοίβο, περίμενα πότε θα μου το πεις"», είπε χαρακτηριστικά και έπειτα τον υποδέχθηκε με μια μεγάλη αγκαλιά.
Το θέατρο γέμισε ξαφνικά «φλας» μιας και άπαντες έβγαλαν τα κινητά τους για να τον απαθανατίσουν. Ο ίδιος χαλαρός με το γνωστό του χιούμορ και την μοναδική επικοινωνία με το κοινό ερμήνευσε μερικά από τα πιο αγαπητά του τραγούδια. Μαζί με τον Φοίβο Δεληβοριά είπαν το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», ενώ ο Μαζωνάκης είπε και την «Μπόσα Νόβα του Ησαΐα» ένα τραγούδι του Δεληβοριά στο οποίο έχει «αδυναμία», όπως είπε.
Από το κοινό προσπαθούσαν συχνά να επικοινωνήσουν μαζί του, με τον ίδιο να απαντά χαρακτηριστικά σε μια περίπτωση «δεν ακούω κυρία μου, φοράω ακουστικά» και φυσικά σύσσωμο το θέατρο ξέσπασε σε γέλια. «Πώς περάσατε το καλοκαίρι σας; Ολα perfect;» είπε με το γνωστό του ύφος σε ένα άλλο στιγμιότυπο, ενώ πριν ολοκληρώσει το πρόγραμμά του έκανε και μια βόλτα από τα τραπέζια.
Κλείνοντας, ο Φοίβος Δεληβοριάς επέστρεψε στη σκηνή για να τραγουδήσουν μαζί και να «ενώσουν δύο κόσμους» όπως είπε χαρακτηριστικά, με τον Μαζωνάκη αφού συμφώνησε για τους «δύο μουσικούς κόσμους», σημείωσε «στην Κηφισιά πάει κι ο ένας, στνη Κηφισιά πάει κι ο άλλος». Έπειτα, ο Μαζωνάκης ερμήνευσε μοναδικά το τραγούδι «Εκείνη», ενώ ο Δεληβοριάς είπε το «Σάββατο» σε μια ενδιαφέρουσα μουσική ένωση.
Για το τέλος άφησαν το «Ανήκω», ένα τραγούδι με ιδιαίτερη σημασία και ο οικοδεσπότης της βραδιάς ανέφερε μεταξύ άλλων πως: «Αξίζει να θυμόμαστε ότι ανήκουμε σε εμάς και όχι σε αυτά που πιστεύει η οικογένειά μας για εμάς, ούτε σε όσα πιστεύουν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για εμάς, ούτε σε όσα πιστεύει ο οιοσδήποτε». Ερμηνεύοντας το «Ανήκω» μάλιστα ο Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε να χρησιμοποιήσει τη λέξη «μοναχικότητα» στον στίχο «δεν θέλω κανένα μες τη μοναξιά μου».
Ο κόσμος είχε γεμίσει από νωρίς τα καρεκλάκια στο ανοιχτό θέατρο και παρότι η παράσταση ήταν ως συνήθως εντυπωσιακή, η αδημονία όλων να βγει στη σκηνή ο Γιώργος Μαζωνάκης φάνηκε όταν ο Φοίβος Δεληβοριάς ξεκίνησε να τον προλογίζει.
«Φέτος το καλοκαίρι ασχολήθηκαν όλοι μαζί του για τους λάθους λόγους και όχι για το πόσο σημαντικός και πόσο υπέροχος είναι. Του έστειλα μήνυμα και του έγραψα "Φίλε, η ταράτσα ήταν και είναι για σένα ανοιχτή αγκαλιά". Με παίρνει σε ένα δευτερόλεπτο και μου λέει ''Φοίβο, περίμενα πότε θα μου το πεις"», είπε χαρακτηριστικά και έπειτα τον υποδέχθηκε με μια μεγάλη αγκαλιά.
Το θέατρο γέμισε ξαφνικά «φλας» μιας και άπαντες έβγαλαν τα κινητά τους για να τον απαθανατίσουν. Ο ίδιος χαλαρός με το γνωστό του χιούμορ και την μοναδική επικοινωνία με το κοινό ερμήνευσε μερικά από τα πιο αγαπητά του τραγούδια. Μαζί με τον Φοίβο Δεληβοριά είπαν το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», ενώ ο Μαζωνάκης είπε και την «Μπόσα Νόβα του Ησαΐα» ένα τραγούδι του Δεληβοριά στο οποίο έχει «αδυναμία», όπως είπε.
Από το κοινό προσπαθούσαν συχνά να επικοινωνήσουν μαζί του, με τον ίδιο να απαντά χαρακτηριστικά σε μια περίπτωση «δεν ακούω κυρία μου, φοράω ακουστικά» και φυσικά σύσσωμο το θέατρο ξέσπασε σε γέλια. «Πώς περάσατε το καλοκαίρι σας; Ολα perfect;» είπε με το γνωστό του ύφος σε ένα άλλο στιγμιότυπο, ενώ πριν ολοκληρώσει το πρόγραμμά του έκανε και μια βόλτα από τα τραπέζια.
Κλείνοντας, ο Φοίβος Δεληβοριάς επέστρεψε στη σκηνή για να τραγουδήσουν μαζί και να «ενώσουν δύο κόσμους» όπως είπε χαρακτηριστικά, με τον Μαζωνάκη αφού συμφώνησε για τους «δύο μουσικούς κόσμους», σημείωσε «στην Κηφισιά πάει κι ο ένας, στνη Κηφισιά πάει κι ο άλλος». Έπειτα, ο Μαζωνάκης ερμήνευσε μοναδικά το τραγούδι «Εκείνη», ενώ ο Δεληβοριάς είπε το «Σάββατο» σε μια ενδιαφέρουσα μουσική ένωση.
@giorgosmazonakis_fanclub
Γιώργος και Φοίβος!!!! #MAZW #MAZWNAKIS OSOZWMAZW@georgemazonakis♬ πρωτότυπος ήχος - Giorgos Mazonakis
O Φοίβος Δεληβοριάς δεν δίστασε να δηλώσει: «Αν υπάρχει ένας κόσμος στον οποίο θα ήθελα ανήκω είναι αυτός στον οποίο ανήκει ο Γιώργος Μαζωνάκης».
Ειδήσεις σήμερα:
Οι Ισραηλινοί αναχαίτισαν 19 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα: Ανάμεσά τους και το ελληνικό «Οξυγόνο» - Συνεχίζουν τα υπόλοιπα
Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη - Συγκρούστηκε με μηχανή που τον εγκατέλειψε
Τι δείχνει η εφαρμογή TaxCalc - Νέα δεδομένα για τους ελεύθερους επαγγελματίες
Ειδήσεις σήμερα:
Οι Ισραηλινοί αναχαίτισαν 19 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα: Ανάμεσά τους και το ελληνικό «Οξυγόνο» - Συνεχίζουν τα υπόλοιπα
Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη - Συγκρούστηκε με μηχανή που τον εγκατέλειψε
Τι δείχνει η εφαρμογή TaxCalc - Νέα δεδομένα για τους ελεύθερους επαγγελματίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα