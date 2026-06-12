Ράλι στα ασιατικά χρηματιστήρια και πτώση στο πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
Ασιατικές αγορές Πετρέλαιο Μέση Ανατολή Ντόναλντ Τραμπ

Ράλι στα ασιατικά χρηματιστήρια και πτώση στο πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν

Άνοδος άνω του 4% για τον Nikkei και σχεδόν 8% για τον Kospi – Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Ράλι στα ασιατικά χρηματιστήρια και πτώση στο πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν
Οι ασιατικές αγορές κατέγραψαν ισχυρά κέρδη την Παρασκευή, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν και ότι αναστέλλουν, προς το παρόν, νέους βομβαρδισμούς κατά της Τεχεράνης. Οι επενδυτές έσπευσαν να προεξοφλήσουν πιθανή αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, οδηγώντας τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες της Ασίας σε ισχυρή άνοδο.

Ισχυρή άνοδος σε Τόκιο και Σεούλ

Περί τις 03:30 ώρα Ελλάδας, ο δείκτης Nikkei του Χρηματιστηρίου του Τόκιο ενισχυόταν κατά 3,91%, έχοντας νωρίτερα ξεπεράσει ακόμη και το όριο του 4%.

Ακόμη μεγαλύτερα ήταν τα κέρδη στη Νότια Κορέα, με τον δείκτη Kospi να καταγράφει άνοδο 7,8%, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν θετικά στις ενδείξεις ότι η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ενδέχεται να αποκλιμακωθεί.

Οι αγορές εμφανίστηκαν να ερμηνεύουν τις δηλώσεις Τραμπ ως ένδειξη ότι απομακρύνεται προσωρινά το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης στην περιοχή.

Τι δήλωσε ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ανέστειλε αμερικανικούς βομβαρδισμούς που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα, υποστηρίζοντας ότι έχει επιτευχθεί μια «πολύ καλή συμφωνία» με το Ιράν.

Μάλιστα, ανέφερε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα ακόμη και μέσα στο προσεχές Σαββατοκύριακο.



Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, έχει εγκρίνει αυτό που χαρακτήρισε «πολύ γερή συμφωνία-πλαίσιο», χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της.

Επιφυλακτική η Τεχεράνη

Η αισιοδοξία του Λευκού Οίκου δεν συμμερίζεται πλήρως η ιρανική πλευρά.

Η ιρανική διπλωματία ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη λάβει οριστική απόφαση για το εάν θα προχωρήσει ή όχι στην υπογραφή συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι δηλώσεις αυτές διατηρούν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων διαπραγματεύσεων ή ακόμη και νέων εμπλοκών, παρά τη θετική αντίδραση των διεθνών αγορών.

Πτώση στις τιμές του πετρελαίου

Οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση της κρίσης οδήγησαν και σε υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου.

Το Brent Βόρειας Θάλασσας, διεθνής τιμή αναφοράς, υποχωρούσε κατά 1,57%, στα 88,96 δολάρια το βαρέλι.

Η αγορά πετρελαίου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό ποσοστό των παγκόσμιων ενεργειακών μεταφορών. Κάθε ένδειξη αποκλιμάκωσης θεωρείται θετική για την ομαλή ροή των προμηθειών και συμβάλλει στη μείωση των τιμών.

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