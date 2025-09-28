The Voice: Η επιστροφή του Μαζωνάκη και η αναφορά του στο Δρομοκαΐτειο - Δείτε βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dd3vl9vgj7zd)

«Εγώ μια βόλτα πέρασα και το έκαναν βούκινο» , είπε με τη σειρά του ο Γιώργος Μαζωνάκης για να επικρατήσει μια στιγμιαία μουδιασμένη σιγή στο πλατό από τους υπόλοιπους coaches και να συνεχιστεί αμέσως μετά η διεκδίκηση του νεαρού διαγωνιζόμενου.Κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας ο Μαζωνάκης γνώρισε ξανά την αποθέωση του κοινού όταν σηκώθηκε μαζί με τον Χρήστο Μάστορα και τραγούδησαν μαζί το «Υπάρχω».