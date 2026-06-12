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Ιρανική επίθεση προκάλεσε ζημιές στο ραντάρ του διεθνούς αεροδρομίου του Κουβέιτ
Ιρανική επίθεση προκάλεσε ζημιές στο ραντάρ του διεθνούς αεροδρομίου του Κουβέιτ
Οι αρχές του εμιράτου αναφέρουν τραυματισμούς και σοβαρές ζημιές στις εγκαταστάσεις εναέριας κυκλοφορίας μετά τα ιρανικά αντίποινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς
Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Κουβέιτ ανέφερε χθες Πέμπτη ότι οι επιθέσεις που διεξήχθησαν το πρωί από το Ιράν, σε αντίποινα για βομβαρδισμούς των ΗΠΑ, προκάλεσαν ζημιές στο ραντάρ αεροδρομίου και είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν άνθρωποι στο μικρό εμιράτο του Κόλπου.
Επρόκειτο για τη δεύτερη ιρανική επίθεση εναντίον του μοναδικού διεθνούς αεροδρομίου του Κουβέιτ μέσα σε μια εβδομάδα και κάτι, έπειτα από τα πλήγματα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης την 3η Ιουνίου που είχαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του υπήκοος Ινδίας και να τραυματιστούν άλλοι 63 άνθρωποι.
«Το ραντάρ του αεροδρομίου στοχοποιήθηκε (χθες) το πρωί», ανέφερε η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας σε επιστολή της προς τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ).
Πρόσθεσε ότι η επίθεση «προκάλεσε τραυματισμούς και μεγάλες υλικές ζημιές» στις εγκαταστάσεις ραντάρ, «στον εξοπλισμό και στα συστήματα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας».
Νωρίτερα χθες, το Κουβέιτ ανακοίνωσε πως άνοιξε εκ νέου τον εναέριο χώρο του στις εμπορικές πτήσεις, αφού οι ιρανικές επιθέσεις ανάγκασαν τις αρχές να τον κλείσουν για μερικές ώρες.
Οι ΗΠΑ διεξήγαγαν τα ξημερώματα της Τετάρτης προς Πέμπτη νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν, που ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε αντίποινα στοχοποιώντας στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν.
Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ καταδίκασε τις «επανειλημμένες» επιθέσεις του Ιράν. Έκανε λόγο για «συστηματική και επιθετική προσέγγιση που το κράτος του Κουβέιτ δεν θα αποδεχτεί ούτε θα ανεχτεί».
Την περασμένη εβδομάδα, το Ιράν κατηγόρησε το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τα εδάφη τους για να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον ιρανικού δεξαμενόπλοιου και εναντίον ιρανικής νήσου.
Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο των αντιποίνων της χθες έβαλε στο στόχαστρο το αρχηγείο του αμερικανικού 5ου στόλου, στο Μπαχρέιν, και την αεροπορική βάση Αλί ας Σαλέμ στο Κουβέιτ. Δεν αναφέρθηκε ωστόσο στο διεθνές αεροδρόμιο του εμιράτου.
Επρόκειτο για τη δεύτερη ιρανική επίθεση εναντίον του μοναδικού διεθνούς αεροδρομίου του Κουβέιτ μέσα σε μια εβδομάδα και κάτι, έπειτα από τα πλήγματα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης την 3η Ιουνίου που είχαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του υπήκοος Ινδίας και να τραυματιστούν άλλοι 63 άνθρωποι.
«Το ραντάρ του αεροδρομίου στοχοποιήθηκε (χθες) το πρωί», ανέφερε η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας σε επιστολή της προς τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ).
Πρόσθεσε ότι η επίθεση «προκάλεσε τραυματισμούς και μεγάλες υλικές ζημιές» στις εγκαταστάσεις ραντάρ, «στον εξοπλισμό και στα συστήματα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας».
Νωρίτερα χθες, το Κουβέιτ ανακοίνωσε πως άνοιξε εκ νέου τον εναέριο χώρο του στις εμπορικές πτήσεις, αφού οι ιρανικές επιθέσεις ανάγκασαν τις αρχές να τον κλείσουν για μερικές ώρες.
Οι ΗΠΑ διεξήγαγαν τα ξημερώματα της Τετάρτης προς Πέμπτη νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν, που ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε αντίποινα στοχοποιώντας στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν.
Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ καταδίκασε τις «επανειλημμένες» επιθέσεις του Ιράν. Έκανε λόγο για «συστηματική και επιθετική προσέγγιση που το κράτος του Κουβέιτ δεν θα αποδεχτεί ούτε θα ανεχτεί».
- توجيه رسالة احتجاج ثالثة إلى (إيكاو) بشأن استهداف رادار مطار الكويت الدولي— الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) June 11, 2026
- أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم الخميس أنها وجهت رسالة احتجاج رسمية ثالثة إلى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بشأن استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مطار الكويت الدولي حيث تم… pic.twitter.com/QYQaJxFMOS
Την περασμένη εβδομάδα, το Ιράν κατηγόρησε το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τα εδάφη τους για να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον ιρανικού δεξαμενόπλοιου και εναντίον ιρανικής νήσου.
Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο των αντιποίνων της χθες έβαλε στο στόχαστρο το αρχηγείο του αμερικανικού 5ου στόλου, στο Μπαχρέιν, και την αεροπορική βάση Αλί ας Σαλέμ στο Κουβέιτ. Δεν αναφέρθηκε ωστόσο στο διεθνές αεροδρόμιο του εμιράτου.
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