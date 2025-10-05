Μαθήματα ζωής από τον Μαζωνάκη στο Voice: Αν σου πω τι έχω περάσει εγώ, δεν μας φτάνουν 100 επεισόδια - Βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dd9s8ziw0s9d)

«Δεν κουραζόμαστε, οι άνθρωποι μας κουράζουν» τόνισε ο δημοφιλής καλλιτέχνης.Ο Μαζώ θέλησε να τονίσει τη σημασία που έχει να μπορεί κανείς να συνομιλεί με τον εαυτό του. Την ώρα που όλοι οι coaches έκαναν σχόλια στον διαγωνιζόμενο για την εμφάνιση του στη σκηνή του μουσικού τάλεντ σόου, ο λαϊκός τραγουδιστής βρήκε την ευκαιρία για να κάνει μια ιδιαίτερη επισήμανση στον τηλεοπτικό αέρα.Ένα σχόλιο καρδιάς το οποίο και έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά την ακούσια του νοσηλεία στην ψυχιατρική δομή του Δρομοκαϊτείου. «Το πιο δύσκολο είναι να βλέπεις και τη δική σου πραγματικότητα αλλά και των άλλων» δήλωσε, αρχικά, ο νεαρός διαγωνιζόμενος του The Voice.Τότε, λοιπόν, ο Γιώργος Μαζωνάκης σχολίασε χαρακτηριστικά πως «το πιο δύσκολο είναι να κλείσει η πόρτα και να μείνεις με την πάρτη σου, με τον εαυτό σου. Να μιλήσεις, να δεις εκεί τι έχει».