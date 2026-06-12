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Η νέα κυβέρνηση της Σλοβενίας αίρει τις κυρώσεις κατά του Ισραήλ και αποκαθιστά τις σχέσεις με τον Νετανιάχου
Η νέα κυβέρνηση της Σλοβενίας αίρει τις κυρώσεις κατά του Ισραήλ και αποκαθιστά τις σχέσεις με τον Νετανιάχου
Ο Γιάνες Γιάνσα κατήργησε το εμπάργκο όπλων, ήρε την απαγόρευση εισόδου στον Ισραηλινό πρωθυπουργό και τερμάτισε μέτρα που είχε επιβάλει η προηγούμενη κυβέρνηση λόγω του πολέμου στη Γάζα
Η νέα συντηρητική κυβέρνηση της Σλοβενίας, με επικεφαλής τον εθνικιστή Γιάνες Γιάνσα, προχώρησε χθες Πέμπτη στην άρση του εμπάργκο όπλων το οποίο εφάρμοζε η Λιουμπλιάνα σε βάρος του Ισραήλ, όπως και της απαγόρευσης εισόδου στη σλοβένικη επικράτεια που αφορούσε τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου καθώς και δυο ακροδεξιούς υπουργούς του.
Την περασμένη εβδομάδα, η μικρή χώρα των Βαλκανίων, με 2 εκατομμύρια κατοίκους, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με επικεφαλής τότε τον φιλελεύθερο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Γκολόμπ, επέβαλε σειρά μέτρων σε βάρος του Ισραήλ, εξαιτίας του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, σε συντονισμό με άλλα μέλη της ΕΕ.
Όμως χθες, η κυβέρνηση Γιάνσα, που ανέλαβε τα καθήκοντά της την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε ότι ακυρώνονται οι απαγορεύσεις σε βάρος του κ. Νετανιάχου καθώς και των δυο μελών της κυβέρνησής του, του υπουργού Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και του υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς.
Η κίνηση «θα επιτρέψει την αποκατάσταση συνθηκών ομαλού πολιτικού διαλόγου με το Ισραήλ», επιχειρηματολόγησε.
Η κυβέρνηση Γιάνσα άφησε εξάλλου να λήξει το εμπάργκο όπλων, χαρακτηρίζοντας «ανώφελο» το μέτρο, λαμβανομένων υπόψη της κείμενης εθνικής νομοθεσίας για ζητήματα άμυνας και τα κριτήρια της ΕΕ ως προς τις εξαγωγές όπλων.
Η κυβέρνηση του Γιάνσα, δηλωμένου θαυμαστή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε ακόμη στην άρση της απαγόρευσης εισαγωγών διαφόρων αγαθών με προέλευση τους εβραϊκούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση του Ισραήλ ανακοίνωσε το άνοιγμα για πρώτη φορά πρεσβείας στη Σλοβενία, εκφράζοντας ικανοποίηση για την αναθέρμανση των σχέσεων με τη μικρή χώρα της Βαλκανικής έπειτα από την αλλαγή κυβέρνησης με την εκλογή στα τέλη Μαΐου από το κοινοβούλιο του κ. Γιάνσα στο αξίωμα του πρωθυπουργού.
Αφότου ανέλαβε, η κυβέρνησή του απέσυρε εξάλλου παλαιστινιακή σημαία η έπαρση της οποίας είχε γίνει συμβολικά στην έδρα της κυβέρνησης όταν η Λιουμπλιάνα αναγνώρισε το παλαιστινιακό κράτος, το 2024.
Οι σχέσεις του Ισραήλ με τη Σλοβενία είχαν επιδεινωθεί ραγδαία επί των ημερών της κυβέρνησης της κεντροαριστεράς υπό τον κ. Γκολόμπ, που είχε χαρακτηρίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας «γενοκτονία».
Την περασμένη εβδομάδα, η μικρή χώρα των Βαλκανίων, με 2 εκατομμύρια κατοίκους, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με επικεφαλής τότε τον φιλελεύθερο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Γκολόμπ, επέβαλε σειρά μέτρων σε βάρος του Ισραήλ, εξαιτίας του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, σε συντονισμό με άλλα μέλη της ΕΕ.
Όμως χθες, η κυβέρνηση Γιάνσα, που ανέλαβε τα καθήκοντά της την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε ότι ακυρώνονται οι απαγορεύσεις σε βάρος του κ. Νετανιάχου καθώς και των δυο μελών της κυβέρνησής του, του υπουργού Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και του υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς.
Η κίνηση «θα επιτρέψει την αποκατάσταση συνθηκών ομαλού πολιτικού διαλόγου με το Ισραήλ», επιχειρηματολόγησε.
Η κυβέρνηση Γιάνσα άφησε εξάλλου να λήξει το εμπάργκο όπλων, χαρακτηρίζοντας «ανώφελο» το μέτρο, λαμβανομένων υπόψη της κείμενης εθνικής νομοθεσίας για ζητήματα άμυνας και τα κριτήρια της ΕΕ ως προς τις εξαγωγές όπλων.
Η κυβέρνηση του Γιάνσα, δηλωμένου θαυμαστή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε ακόμη στην άρση της απαγόρευσης εισαγωγών διαφόρων αγαθών με προέλευση τους εβραϊκούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση του Ισραήλ ανακοίνωσε το άνοιγμα για πρώτη φορά πρεσβείας στη Σλοβενία, εκφράζοντας ικανοποίηση για την αναθέρμανση των σχέσεων με τη μικρή χώρα της Βαλκανικής έπειτα από την αλλαγή κυβέρνησης με την εκλογή στα τέλη Μαΐου από το κοινοβούλιο του κ. Γιάνσα στο αξίωμα του πρωθυπουργού.
Αφότου ανέλαβε, η κυβέρνησή του απέσυρε εξάλλου παλαιστινιακή σημαία η έπαρση της οποίας είχε γίνει συμβολικά στην έδρα της κυβέρνησης όταν η Λιουμπλιάνα αναγνώρισε το παλαιστινιακό κράτος, το 2024.
Οι σχέσεις του Ισραήλ με τη Σλοβενία είχαν επιδεινωθεί ραγδαία επί των ημερών της κυβέρνησης της κεντροαριστεράς υπό τον κ. Γκολόμπ, που είχε χαρακτηρίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας «γενοκτονία».
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