Η Τζέσικα Άλμπα μπήκε στην κουζίνα και έφτιαξε κεφτεδάκια και τζατζίκι - Δείτε το βίντεο
Η Τζέσικα Άλμπα μπήκε στην κουζίνα και έφτιαξε κεφτεδάκια και τζατζίκι - Δείτε το βίντεο
Η Χολιγουντιανή σταρ τίμησε την ελληνική κουζίνα, ενώ και η σαλάτα που έφτιαξε, θύμιζε πολύ την χωριάτικη
Τις ικανότητές της στην ελληνική κουζίνα δοκίμασε η Τζέσικα Άλμπα, φτιάχνοντας κεφτεδάκια, τζατζίκι και μια σαλάτα, που θύμιζε πολύ μια εκδοχή της χωριάτικης.
Σε βίντεο που ανάρτησε η 44χρονη χολιγουντιανή σταρ στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram αποτύπωσε τα βήματα για την προετοιμασία ενός ελληνικού γεύματος.
Όπως φαίνεται η Άλμπα ζύμωσε κιμά για σπιτικά κεφτεδάκια, συνέχισε με το τζατζίκι και ολοκλήρωσε το γεύμα της με μια σαλάτα, που αποτελούνταν από ντομάτα, αγγούρι και τυρί φέτα.
Η ίδια έδειχνε να απολαμβάνει τη διαδικασία, εξηγώντας βήμα προς βήμα τις συνταγές και δίνοντας συμβουλές στους ακολούθους της.
«Στο μενού: κεφτεδάκια εμπνευσμένα από την ελληνική κουζίνα με σπιτικό τζατζίκι και σαλάτα με ντομάτα, αγγούρι και φέτα» έγραψε στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της.
