Η Τζέσικα Άλμπα μπήκε στην κουζίνα και έφτιαξε κεφτεδάκια και τζατζίκι - Δείτε το βίντεο
GALA
Τζέσικα Άλμπα Τζατζίκι Ελληνική κουζίνα

Η Χολιγουντιανή σταρ τίμησε την ελληνική κουζίνα, ενώ και η σαλάτα που έφτιαξε, θύμιζε πολύ την χωριάτικη

Γεωργία Κοτζιά
Τις ικανότητές της στην ελληνική κουζίνα δοκίμασε η Τζέσικα Άλμπα, φτιάχνοντας κεφτεδάκια, τζατζίκι και μια σαλάτα, που θύμιζε πολύ μια εκδοχή της χωριάτικης.

Σε βίντεο που ανάρτησε η 44χρονη χολιγουντιανή σταρ στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram  αποτύπωσε τα βήματα για την προετοιμασία ενός ελληνικού γεύματος.

Όπως φαίνεται η Άλμπα ζύμωσε κιμά για σπιτικά κεφτεδάκια, συνέχισε με το τζατζίκι και ολοκλήρωσε το γεύμα της με μια σαλάτα, που αποτελούνταν από ντομάτα, αγγούρι και τυρί φέτα.

Η ίδια έδειχνε να απολαμβάνει τη διαδικασία, εξηγώντας βήμα προς βήμα τις συνταγές και δίνοντας συμβουλές στους ακολούθους της.

«Στο μενού: κεφτεδάκια εμπνευσμένα από την ελληνική κουζίνα με σπιτικό τζατζίκι και σαλάτα με ντομάτα, αγγούρι και φέτα» έγραψε στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της.

Δείτε το βίντεο


