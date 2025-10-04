Η Τζέσικα Άλμπα μπήκε στην κουζίνα και έφτιαξε κεφτεδάκια και τζατζίκι - Δείτε το βίντεο





ικανότητές της στην ελληνική κουζίνα δοκίμασε η Τζέσικα Άλμπα , φτιάχνοντας κεφτεδάκια, τζατζίκι και μια σαλάτα, που θύμιζε πολύ μια εκδοχή της χωριάτικης.

χολιγουντιανή σταρ στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram αποτύπωσε τα βήματα για την προετοιμασία ενός

ΤιςΣε βίντεο που ανάρτησε η 44χρονηελληνικού γεύματος.Όπως φαίνεται η Άλμπα ζύμωσε κιμά για σπιτικά κεφτεδάκια, συνέχισε με το τζατζίκι και ολοκλήρωσε το γεύμα της με μια σαλάτα, που αποτελούνταν από ντομάτα, αγγούρι και τυρί φέτα.Η ίδια έδειχνε να απολαμβάνει τη διαδικασία, εξηγώντας βήμα προς βήμα τις συνταγές και δίνοντας συμβουλές στους ακολούθους της.«Στο μενού: κεφτεδάκια εμπνευσμένα από την ελληνική κουζίνα με σπιτικό τζατζίκι και σαλάτα με ντομάτα, αγγούρι και φέτα» έγραψε στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της.