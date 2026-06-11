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Βίντεο: Οικογένεια αγριογούρουνων «κατέλαβε» την λεωφόρο Θρακομακεδόνων
Βίντεο: Οικογένεια αγριογούρουνων «κατέλαβε» την λεωφόρο Θρακομακεδόνων
Τα αγριογούρουνα έφτασαν έξω από τη σχολή αξιωματικών της ΕΛΑΣ
Οικογένεια αγριογούρουνων προκάλεσε αναστάτωση στο Μενίδι μπλοκάροντας τη λεωφόρο Θρακομακεδόνων.
Τα αγριογούρουνα έφτασαν έξω από τη σχολή αξιωματικών της ΕΛΑΣ. Πάνω από 20 ζώα εμφανίστηκαν στη λεωφόρο Θρακομακεδόνων με τους οδηγούς να προσπαθούν να τα αποφύγουν φρενάροντας και κορνάροντας.
«Είναι καθημερινό το φαινόμενο τα τελευταία τρία χρόνια. Η μεγαλύτερη πίεση όμως δεν είναι η έλλειψη τροφής. Η πίεση που δέχονται καθημερινά από τους λύκους, τόσο αυτά όσο και τα ελάφια και πάνε αναγκαστικά στους κάδους και δημιουργούν πρόβλημα στους πολίτες και γενικά στην καθαριότητα των περιοχών», δήλωσε ο πρόεδρος συνδέσμου προστασίας Πάρνηθας, Βασίλης Λαζάρου, στο STAR.
«Δεν πρέπει να τα ταΐζουμε. Δεν πρέπει να πηγαίνουμε κοντά τους. Γιατί δεν παύουν να είναι άγρια ζώα», συμπλήρωσε.
Τα αγριογούρουνα έφτασαν έξω από τη σχολή αξιωματικών της ΕΛΑΣ. Πάνω από 20 ζώα εμφανίστηκαν στη λεωφόρο Θρακομακεδόνων με τους οδηγούς να προσπαθούν να τα αποφύγουν φρενάροντας και κορνάροντας.
«Είναι καθημερινό το φαινόμενο τα τελευταία τρία χρόνια. Η μεγαλύτερη πίεση όμως δεν είναι η έλλειψη τροφής. Η πίεση που δέχονται καθημερινά από τους λύκους, τόσο αυτά όσο και τα ελάφια και πάνε αναγκαστικά στους κάδους και δημιουργούν πρόβλημα στους πολίτες και γενικά στην καθαριότητα των περιοχών», δήλωσε ο πρόεδρος συνδέσμου προστασίας Πάρνηθας, Βασίλης Λαζάρου, στο STAR.
«Δεν πρέπει να τα ταΐζουμε. Δεν πρέπει να πηγαίνουμε κοντά τους. Γιατί δεν παύουν να είναι άγρια ζώα», συμπλήρωσε.
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