Μουντιάλ 2026: Η Σακίρα έκλεψε την παράσταση με το «Dai Dai» στην τελετή έναρξης, βίντεο και φωτογραφίες
Μουντιάλ 2026: Η Σακίρα έκλεψε την παράσταση με το «Dai Dai» στην τελετή έναρξης, βίντεο και φωτογραφίες
Η γιορτή του ποδοσφαίρου ξεκίνησε με την Κολομβιανή σταρ να τραγουδάει στο Αζτέκα του Μεξικού - Ο J Balvin, η παράδοση της χώρας και τα labubu
Με την Σακίρα να κλέβει την παράσταση ξεκίνησε και επίσημα το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στην Πόλη του Μεξικού.
Στο θρυλικό Αζτέκα, όπου κέρδισαν το Μουντιάλ ο Πελέ το 1970 και ο Μαραντόνα το 1986 αρχίζει η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου με το παιχνίδι του Μεξικού με τη Νότια Αφρική.
Η τελετή έναρξης ήταν εντυπωσιακή και όλα τα λεφτά ήταν η Σακίρα που τραγούδησε μαζί με τον Νιγηριανό καλλιτέχνη Μπούρνα Μπόι το «Dai Dai». Η Κολομβιανή τραγουδίστρια ξεσήκωσε τους 80.000 θεατές στο στάδιο και απέσπασε το χειροκρότημα των Μεξικανών.
Η Σακίρα που ήταν πολλά χρόνια ζευγάρι με τον Ζεράρ Πικέ είχε τραγουδήσει και στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ του 2010 στη Νότιο Αφρική.
Στο θρυλικό Αζτέκα, όπου κέρδισαν το Μουντιάλ ο Πελέ το 1970 και ο Μαραντόνα το 1986 αρχίζει η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου με το παιχνίδι του Μεξικού με τη Νότια Αφρική.
Η τελετή έναρξης ήταν εντυπωσιακή και όλα τα λεφτά ήταν η Σακίρα που τραγούδησε μαζί με τον Νιγηριανό καλλιτέχνη Μπούρνα Μπόι το «Dai Dai». Η Κολομβιανή τραγουδίστρια ξεσήκωσε τους 80.000 θεατές στο στάδιο και απέσπασε το χειροκρότημα των Μεξικανών.
Η Σακίρα που ήταν πολλά χρόνια ζευγάρι με τον Ζεράρ Πικέ είχε τραγουδήσει και στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ του 2010 στη Νότιο Αφρική.
Τότε το «Waka Waka» είχε γίνει τεράστια επιτυχία σε όλο τον κόσμο! Όπως και το 2010 έτσι και το 2026 το εναρκτήριο παιχνίδι ήταν το Μεξικό - Νότιος Αφρική.
Η τελετή έναρξης στο Μεξικό δεν είχε μόνο Σακίρα αλλά και το συγκρότημα Mana ενώ ζεστό χειροκρότημα απέσπασαν δύο labubu!
Φυσικά η τελετή είχε άρωμα της παράδοσης της χώρας. Εκεί ήταν και ο ράπερ J Balvin ο οποίος έκανε εντυπωσιακή είσοδο! Τραγούδησαν επίσης οι Μεξικανοί Αλεχάντρο Φερνάντες, Λίλα Ντάουνς και Μπελίντα, καθώς και ο Ντάνι Όσιαν από τη Βενεζουέλα.
Σημείο αναφοράς του φαντασμαγορικού σόου ήταν επίσης το «Papel Picado» (τρυπημένο ή κομμένο χαρτί), μια πολύ δημοφιλής μορφή λαϊκής τέχνης στο Μεξικό, με περίτεχνα σχέδια κομμένα σε λεπτά φύλλα μεταξόχαρτου.
Να σημειωθεί ότι το αποψινό... πάρτι δεν θα είναι το μοναδικό, καθώς από τη στιγμή που το Μουντιάλ 2026 συνδιοργανώνεται από τρεις χώρες, τη... σκυτάλη θα πάρει στις 12 Ιουνίου το Τορόντο και το «BMO Field», όπου ο Καναδάς θα υποδεχθεί τη Βοσνία, ενώ η «αυλαία» των εορτασμών θα πέσει στο στάδιο «SoFi» του Λος Άντζελες, όπου οι ΗΠΑ θ' αντιμετωπίσουν τον Παναμά.
Εκεί, όπου επικεφαλής της εκδήλωσης θα είναι η η πασίγνωστη σταρ της ποπ, Κέιτι Πέρι, αλλά και οι «Ava Max», «BIA», Ντίπλο, «Major Lazer» και ο Νιγηριανός σούπερ σταρ, Νταβίντο.
Η τελετή έναρξης στο Μεξικό δεν είχε μόνο Σακίρα αλλά και το συγκρότημα Mana ενώ ζεστό χειροκρότημα απέσπασαν δύο labubu!
Φυσικά η τελετή είχε άρωμα της παράδοσης της χώρας. Εκεί ήταν και ο ράπερ J Balvin ο οποίος έκανε εντυπωσιακή είσοδο! Τραγούδησαν επίσης οι Μεξικανοί Αλεχάντρο Φερνάντες, Λίλα Ντάουνς και Μπελίντα, καθώς και ο Ντάνι Όσιαν από τη Βενεζουέλα.
Σημείο αναφοράς του φαντασμαγορικού σόου ήταν επίσης το «Papel Picado» (τρυπημένο ή κομμένο χαρτί), μια πολύ δημοφιλής μορφή λαϊκής τέχνης στο Μεξικό, με περίτεχνα σχέδια κομμένα σε λεπτά φύλλα μεταξόχαρτου.
Να σημειωθεί ότι το αποψινό... πάρτι δεν θα είναι το μοναδικό, καθώς από τη στιγμή που το Μουντιάλ 2026 συνδιοργανώνεται από τρεις χώρες, τη... σκυτάλη θα πάρει στις 12 Ιουνίου το Τορόντο και το «BMO Field», όπου ο Καναδάς θα υποδεχθεί τη Βοσνία, ενώ η «αυλαία» των εορτασμών θα πέσει στο στάδιο «SoFi» του Λος Άντζελες, όπου οι ΗΠΑ θ' αντιμετωπίσουν τον Παναμά.
Εκεί, όπου επικεφαλής της εκδήλωσης θα είναι η η πασίγνωστη σταρ της ποπ, Κέιτι Πέρι, αλλά και οι «Ava Max», «BIA», Ντίπλο, «Major Lazer» και ο Νιγηριανός σούπερ σταρ, Νταβίντο.
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