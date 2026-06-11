Μουντιάλ 2026: Η Σακίρα έκλεψε την παράσταση με το «Dai Dai» στην τελετή έναρξης, βίντεο και φωτογραφίες

Τότε το «Waka Waka» είχε γίνει τεράστια επιτυχία σε όλο τον κόσμο! Όπως και το 2010 έτσι και το 2026 το εναρκτήριο παιχνίδι ήταν το Μεξικό - Νότιος Αφρική.Η τελετή έναρξης στο Μεξικό δεν είχε μόνο Σακίρα αλλά και το συγκρότημα Mana ενώ ζεστό χειροκρότημα απέσπασαν δύο labubu!Φυσικά η τελετή είχε άρωμα της παράδοσης της χώρας. Εκεί ήταν και ο ράπερ J Balvin ο οποίος έκανε εντυπωσιακή είσοδο! Τραγούδησαν επίσης οι Μεξικανοί Αλεχάντρο Φερνάντες, Λίλα Ντάουνς και Μπελίντα, καθώς και ο Ντάνι Όσιαν από τη Βενεζουέλα.Σημείο αναφοράς του φαντασμαγορικού σόου ήταν επίσης το «Papel Picado» (τρυπημένο ή κομμένο χαρτί), μια πολύ δημοφιλής μορφή λαϊκής τέχνης στο Μεξικό, με περίτεχνα σχέδια κομμένα σε λεπτά φύλλα μεταξόχαρτου.Να σημειωθεί ότι το αποψινό... πάρτι δεν θα είναι το μοναδικό, καθώς από τη στιγμή που το Μουντιάλ 2026 συνδιοργανώνεται από τρεις χώρες, τη... σκυτάλη θα πάρει στις 12 Ιουνίου το Τορόντο και το «BMO Field», όπου ο Καναδάς θα υποδεχθεί τη Βοσνία, ενώ η «αυλαία» των εορτασμών θα πέσει στο στάδιο «SoFi» του Λος Άντζελες, όπου οι ΗΠΑ θ' αντιμετωπίσουν τον Παναμά.Εκεί, όπου επικεφαλής της εκδήλωσης θα είναι η η πασίγνωστη σταρ της ποπ, Κέιτι Πέρι, αλλά και οι «Ava Max», «BIA», Ντίπλο, «Major Lazer» και ο Νιγηριανός σούπερ σταρ, Νταβίντο.