Σορός εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή στο Λουτράκι, αναφορές ότι ανήκει σε αγνοούμενο Ουκρανό

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει στον 38χρονο Ουκρανό υπήκοο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στη θαλάσσια περιοχή του Λουτρακίου τις προηγούμενες ημέρες