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Σορός εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή στο Λουτράκι, αναφορές ότι ανήκει σε αγνοούμενο Ουκρανό
Σορός εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή στο Λουτράκι, αναφορές ότι ανήκει σε αγνοούμενο Ουκρανό
Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει στον 38χρονο Ουκρανό υπήκοο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στη θαλάσσια περιοχή του Λουτρακίου τις προηγούμενες ημέρες
Σορός άνδρα εντοπίστηκε να επιπλέει σλημερα το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή του Λουτρακίου.
Όπως αναφέρει το korinthostv.gr, στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμεναρχείου Κορίνθου, τα οποία προχώρησαν στην ανάσυρση της σορού και στη διενέργεια των προβλεπόμενων διαδικασιών.
Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει στον 38χρονο Ουκρανό υπήκοο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στη θαλάσσια περιοχή του Λουτρακίου τις προηγούμενες ημέρες, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη εκτεταμένες έρευνες από το Λιμενικό Σώμα για τον εντοπισμό του.
Η ταυτοποίηση αναμένεται να γίνει μέσω των προβλεπόμενων ιατροδικαστικών και ανακριτικών διαδικασιών.
Όπως αναφέρει το korinthostv.gr, στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμεναρχείου Κορίνθου, τα οποία προχώρησαν στην ανάσυρση της σορού και στη διενέργεια των προβλεπόμενων διαδικασιών.
Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει στον 38χρονο Ουκρανό υπήκοο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στη θαλάσσια περιοχή του Λουτρακίου τις προηγούμενες ημέρες, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη εκτεταμένες έρευνες από το Λιμενικό Σώμα για τον εντοπισμό του.
Η ταυτοποίηση αναμένεται να γίνει μέσω των προβλεπόμενων ιατροδικαστικών και ανακριτικών διαδικασιών.
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