Βέτο από τον πρόεδρο της Πορτογαλίας σε νομοσχέδιο που απαγορεύει «σημαίες ιδεολογιών» σε κρατικά κτίρια

Μόνο η εθνική σημαία, η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι επίσημες θεσμικές σημαίες που ανήκουν σε κρατικούς φορείς, τοπικές αρχές, τις ένοπλες δυνάμεις και τις υπηρεσίες ασφαλείας θα αναρτώνται