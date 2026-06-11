Με τη Hellenic Seaways και τα σύγχρονα Aero Highspeed βρίσκονται ακόμη πιο κοντά από όσο πιστεύουμε
Βέτο από τον πρόεδρο της Πορτογαλίας σε νομοσχέδιο που απαγορεύει «σημαίες ιδεολογιών» σε κρατικά κτίρια
Βέτο από τον πρόεδρο της Πορτογαλίας σε νομοσχέδιο που απαγορεύει «σημαίες ιδεολογιών» σε κρατικά κτίρια
Μόνο η εθνική σημαία, η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι επίσημες θεσμικές σημαίες που ανήκουν σε κρατικούς φορείς, τοπικές αρχές, τις ένοπλες δυνάμεις και τις υπηρεσίες ασφαλείας θα αναρτώνται
Ο πρόεδρος της Πορτογαλίας Αντόνιο Χοσέ Σεγκούρο άσκησε βέτο σε νομοσχέδιο που αποσκοπεί στην απαγόρευση της ανάρτησης σημαιών «ιδεολογικού, κομματικού ή συλλογικού χαρακτήρα» σε δημόσια κτίρια.
Ο κεντροαριστερός αρχηγός του κράτους δεν αποκάλυψε τους λόγους πίσω από την απόφασή του να ασκήσει βέτο στο νομοσχέδιο, το οποίο είχε εγκριθεί τον Απρίλιο από το κεντροδεξιό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (PSD), το ακροδεξιό κόμμα Chega και το συντηρητικό CDS-PP.
Σε δήλωσή της, η Προεδρία της Πορτογαλίας ανέφερε ότι η εξήγησή του Σεγκούρο είχε διαβιβαστεί στο Κοινοβούλιο, το οποίο θα είχε την ευθύνη να την κοινοποιήσει στο ευρύτερο κοινό.
Όπως αναφέρει το Politico, το νομοσχέδιο θα απαγόρευε την ανάρτηση ιδεολογικών, κομματικών ή συλλογικών σημαιών σε δημόσια κτίρια, ενώ θα περιόριζε και τη χρήση των περισσότερων ξένων σημαιών εκτός των επίσημων διπλωματικών εκδηλώσεων.
Μόνο η εθνική σημαία της Πορτογαλίας, η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι επίσημες θεσμικές σημαίες που ανήκουν σε κρατικούς φορείς, τοπικές αρχές, τις ένοπλες δυνάμεις και τις υπηρεσίες ασφαλείας θα αναρτώνται σε δημόσια κτίρια.
Οι περιορισμοί θα ίσχυαν για δημόσια κτίρια, μνημεία, εγκαταστάσεις, προσόψεις, εσωτερικούς χώρους και άλλους χώρους που χρησιμοποιούνται από κρατικούς θεσμούς και τοπικές αρχές.
Το νομοσχέδιο προκάλεσε σύγχυση ακόμη και πριν φτάσει στο γραφείο του προέδρου. Τον περασμένο μήνα, ο δήμαρχος της Λισαβόνας, Κάρλος Μοέντας, υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να υψώσει τη σημαία της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στο δημαρχείο, επειδή οι νέοι κανόνες θα το απαγόρευαν — παρά το γεγονός ότι η νομοθεσία δεν είχε ακόμη τεθεί σε ισχύ.
Το νομοσχέδιο τώρα θα επιστρέψει στη Βουλή που είτε θα το διορθώσει είτε θα το ψηφίσει με απόλυτη πλειοψηφία, οπότε ο πρόεδρος υποχρεωτικά θα το κυρώσει.
Ο κεντροαριστερός αρχηγός του κράτους δεν αποκάλυψε τους λόγους πίσω από την απόφασή του να ασκήσει βέτο στο νομοσχέδιο, το οποίο είχε εγκριθεί τον Απρίλιο από το κεντροδεξιό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (PSD), το ακροδεξιό κόμμα Chega και το συντηρητικό CDS-PP.
Σε δήλωσή της, η Προεδρία της Πορτογαλίας ανέφερε ότι η εξήγησή του Σεγκούρο είχε διαβιβαστεί στο Κοινοβούλιο, το οποίο θα είχε την ευθύνη να την κοινοποιήσει στο ευρύτερο κοινό.
Όπως αναφέρει το Politico, το νομοσχέδιο θα απαγόρευε την ανάρτηση ιδεολογικών, κομματικών ή συλλογικών σημαιών σε δημόσια κτίρια, ενώ θα περιόριζε και τη χρήση των περισσότερων ξένων σημαιών εκτός των επίσημων διπλωματικών εκδηλώσεων.
Μόνο η εθνική σημαία της Πορτογαλίας, η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι επίσημες θεσμικές σημαίες που ανήκουν σε κρατικούς φορείς, τοπικές αρχές, τις ένοπλες δυνάμεις και τις υπηρεσίες ασφαλείας θα αναρτώνται σε δημόσια κτίρια.
Οι περιορισμοί θα ίσχυαν για δημόσια κτίρια, μνημεία, εγκαταστάσεις, προσόψεις, εσωτερικούς χώρους και άλλους χώρους που χρησιμοποιούνται από κρατικούς θεσμούς και τοπικές αρχές.
Το νομοσχέδιο προκάλεσε σύγχυση ακόμη και πριν φτάσει στο γραφείο του προέδρου. Τον περασμένο μήνα, ο δήμαρχος της Λισαβόνας, Κάρλος Μοέντας, υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να υψώσει τη σημαία της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στο δημαρχείο, επειδή οι νέοι κανόνες θα το απαγόρευαν — παρά το γεγονός ότι η νομοθεσία δεν είχε ακόμη τεθεί σε ισχύ.
Το νομοσχέδιο τώρα θα επιστρέψει στη Βουλή που είτε θα το διορθώσει είτε θα το ψηφίσει με απόλυτη πλειοψηφία, οπότε ο πρόεδρος υποχρεωτικά θα το κυρώσει.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα