Ο Άνταμ Ντράιβερ και η Άν Χάθαγουεϊ θα πρωταγωνιστήσουν σε πολεμικό δράμα σε σκηνοθεσία Ρον Χάουαρντ
Το φιλμ θα αφηγείται την αληθινή ιστορία ενός χειριστή της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ που συμμετείχε στον πόλεμο του Αφγανιστάν
Ο Άνταμ Ντράιβερ και η Άν Χάθαγουεϊ πρόκειται να πρωταγωνιστήσουν στην ταινία «Alone at Dawn», ένα πολεμικό δράμα που σε σκηνοθεσία Ρον Χάουαρντ.
Η παραγωγή τηςAmazon MGM βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του 2019 και εμπνέεται από την αληθινή ιστορία του χειριστή της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ Τζον Τσάπμαν και της αξιωματικού που χρόνια αργότερα πάλεψε για να του απονεμηθεί το Μετάλλιο της Τιμής. Ο Ντράιβερ θα υποδυθεί τον Τσάπμαν, ενώ η Χάθαγουεϊ θα ενσαρκώσει την αξιωματικό.
Ο Τσάπμαν συμμετείχε σε αποστολή κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Αφγανιστάν, όταν ελικόπτερα καταρρίφθηκαν. Έσωσε τους συντρόφους του παρά τα τραύματά του και αρχικά θεωρήθηκε νεκρός. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της νύχτας συνήλθε και, παρά τον θανάσιμο τραυματισμό του, συνέχισε να μάχεται, όταν ένα ακόμη αμερικανικό ελικόπτερο πλησίασε την περιοχή. Οι πράξεις του έσωσαν πολλές ζωές και χρόνια αργότερα ξεκίνησε ένα κίνημα για να του απονεμηθεί το Μετάλλιο της Τιμής.
Η Χάθαγουεϊ αυτήν την περίοδο πραγματοποιεί γυρίσματα για το σίκουελ το «The Devil Wears Prada». Συμμετείχε επίσης στο έπος του Κρίστοφερ Νόλαν «Οδύσσεια» και στο «Flowervale Street» του σκηνοθέτη Ντέιβιντ Ρόμπερτ Μίτσελ, με τις δύο τελευταίες να αναμένονται στις αίθουσες το 2026. Η ηθοποιός θα εμφανιστεί επίσης στο «Mother Mary» του Ντέιβιντ Λόουερι και στο «Verity», την κινηματογραφική μεταφορά του μπεστ σέλερ της Κόλιν Χούβερ από την MGM.
Ο Ντράιβερ, από την άλλη, θα πρωταγωνιστήσει στο φιλμ «Paper Tiger» του Τζέιμς Γκρεϊ.
Φωτογραφία: Shutterstock
