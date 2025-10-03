Ο Άνταμ Ντράιβερ και η Άν Χάθαγουεϊ θα πρωταγωνιστήσουν σε πολεμικό δράμα σε σκηνοθεσία Ρον Χάουαρντ

Ο Τσάπμαν συμμετείχε σε αποστολή κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Αφγανιστάν, όταν ελικόπτερα καταρρίφθηκαν. Έσωσε τους συντρόφους του παρά τα τραύματά του και αρχικά θεωρήθηκε νεκρός. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της νύχτας συνήλθε και, παρά τον θανάσιμο τραυματισμό του, συνέχισε να μάχεται, όταν ένα ακόμη αμερικανικό ελικόπτερο πλησίασε την περιοχή.

Οι πράξεις του έσωσαν πολλές ζωές και χρόνια αργότερα ξεκίνησε ένα κίνημα για να του απονεμηθεί το Μετάλλιο της Τιμής.