Ο Μπάρκας κατήγγειλε την Χρηστίδου για απειλή ξυλοδαρμού - Φαλλοκρατική αθλιότητα απαντά το Κίνημα Δημοκρατίας
Επεισόδιο στην Ολομέλεια ανάμεσα στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και στην ανεξάρτητη βουλευτή - Αν ξαναγελάσεις ενώ μιλάω θα σου σπάσω τα μούτρα, μου είπε
Περιστατικό με απειλή ξυλοδαρμού κατήγγειλε ότι δέχθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας από τη συνάδελφό του Ραλλία Χρηστίδου στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής.
Ο κ. Μπάρκας ενημερώνοντας τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες είπε πως η κυρία Χρηστίδου ολοκληρώνοντας την ομιλία της και κατεβαίνοντας από το βήμα της ολομέλειας, κατευθύνθηκε στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ, τον πλησίασε και του είπε «αν ξαναγελάσεις την ώρα που εγώ μιλάω θα σου σπάσω τα μούτρα».
Σύμφωνα με τον κ. Μπάρκα μάρτυρας του περιστατικού ήταν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος ο οποίος επιχείρησε να εξηγήσει στην κυρία Χρηστίδου ότι το γέλιο αφορούσε δικό τους διάλογο και δεν προκλήθηκε από το περιεχόμενο της ομιλίας της.
Από την πλευρά της η κυρία Χρηστίδου επιχείρησε να δώσει πολιτική διάσταση στο επεισόδιο χωρίς να διαψεύσει την επίθεση που εξαπέλυσε στον συνάδελφό της. Υποστήριξε ότι οι ειρωνικές γκριμάτσες του κ. Μπάρκα προκλήθηκαν από τις αναφορές της για την ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 86 και του νόμου περί ευθύνης υπουργών για να σχολιάσει «το να ενοχλείται ένας εκπρόσωπος αντιδημοκρατικού κόμματος όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πάει πολύ…».
Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Χρηστίδου είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ για να αποχωρήσει προκειμένου να ακολουθήσει το κόμμα Κασσελάκη.
Λίγη ώρα μετά το περιστατικό πηγές του Κινήματος Δημοκρατίας έκαναν λόγο για φαλλοκρατική αθλιότητα η οποία «προσβάλλει το Κοινοβούλιο και τη Δημοκρατία».
«Είναι τουλάχιστον χυδαίο την ώρα που μία βουλευτής μιλά από το βήμα της Βουλής για τον πατέρα που κάνει απεργία πείνας διεκδικώντας δικαιοσύνη για το παιδί του που χάθηκε στο έγκλημα των Τεμπών, και παράλληλα αναφέρεται στις συνταρακτικές καταγγελίες της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρας Κοβέσι για τη διαφθορά καθώς και για την προτροπή της για την κατάργηση του Άρθρου 86 που αποτελεί ξεκάθαρη θέση του Κινήματος Δημοκρατίας, κάποιοι να γελούν και να ειρωνεύονται από κάτω.
Και το έκαναν επειδή στο βήμα ήταν γυναίκα. Αυτό δεν είναι πολιτική στάση, είναι φαλλοκρατική αθλιότητα που προσβάλλει το Κοινοβούλιο και τη Δημοκρατία».
Λίγη ώρα μετά το περιστατικό πηγές του Κινήματος Δημοκρατίας έκαναν λόγο για φαλλοκρατική αθλιότητα η οποία «προσβάλλει το Κοινοβούλιο και τη Δημοκρατία».
