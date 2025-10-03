Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης.
Άγρια συμπλοκή μαθητών με σκουπόξυλα στο Περιστέρι - Τραυματίστηκε μία καθηγήτρια
Η ΕΛΑΣ πραγματοποιεί έρευνα για το περιστατικό και έχει προχωρήσει στη σύλληψη ενός 15χρονου
Επίθεση από μαθητές ΕΠΑΛ δέχθηκαν μαθητές γενικού Λυκείου στο Περιστέρι το πρωί της Παρασκευής (3/10).
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν περίπου στις 11.30 όταν 15 μαυροφορεμένα άτομα, κρατώντας σκουπόξυλα και άλλα αντικείμενα, προσέγγισαν Λύκειο της περιοχής, πέταξαν ένα τούβλο προς το σημείο και στη συνέχεια επιτέθηκαν σε μαθητές.
Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά μία καθηγήτρια, η οποία μαζί με άλλους συναδέλφους της προσπαθούσε να βάλει τάξη στο χάος.
Η ΕΛΑΣ που πραγματοποιεί έρευνα για το περιστατικό έχει προχωρήσει στη σύλληψη ενός 15χρονου από το Μπανγκλαντές.
