Άγρια συμπλοκή μαθητών με σκουπόξυλα στο Περιστέρι - Τραυματίστηκε μία καθηγήτρια
ΕΛΛΑΔΑ
Συμπλοκή Μαθητές Περιστέρι ΕΠΑΛ

Άγρια συμπλοκή μαθητών με σκουπόξυλα στο Περιστέρι - Τραυματίστηκε μία καθηγήτρια

Η ΕΛΑΣ πραγματοποιεί έρευνα για το περιστατικό και έχει προχωρήσει στη σύλληψη ενός 15χρονου

Άγρια συμπλοκή μαθητών με σκουπόξυλα στο Περιστέρι - Τραυματίστηκε μία καθηγήτρια
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
105 ΣΧΟΛΙΑ

Επίθεση από μαθητές ΕΠΑΛ δέχθηκαν μαθητές γενικού Λυκείου στο Περιστέρι το πρωί της Παρασκευής (3/10).

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν περίπου στις 11.30 όταν 15 μαυροφορεμένα άτομα, κρατώντας σκουπόξυλα και άλλα αντικείμενα, προσέγγισαν Λύκειο της περιοχής, πέταξαν ένα τούβλο προς το σημείο και στη συνέχεια επιτέθηκαν σε μαθητές.

Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά μία καθηγήτρια, η οποία μαζί με άλλους συναδέλφους της προσπαθούσε να βάλει τάξη στο χάος.

Η ΕΛΑΣ που πραγματοποιεί έρευνα για το περιστατικό έχει προχωρήσει στη σύλληψη ενός 15χρονου από το Μπανγκλαντές.

