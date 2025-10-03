Μετά τα γλυκά στους γείτονες και την επίσκεψη στον Πάνο Ρούτσι, ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης δείχνει τι θα πει πολιτισμός
ΕΛΛΑΔΑ
Βασίλης Μπισμπίκης Πάνος Ρούτσι Τροχαίο Φιλοθέη

Μετά τα γλυκά στους γείτονες και την επίσκεψη στον Πάνο Ρούτσι, ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης δείχνει τι θα πει πολιτισμός

«Ο άνθρωπος ήθελε να δει τη Δέσποινα Βανδή και εμένα» είπε ο ηθοποιός που δικάζεται στις 8 Οκτωβρίου για το τροχαίο με εγκατάλειψη στη Φιλοθέη

Μετά τα γλυκά στους γείτονες και την επίσκεψη στον Πάνο Ρούτσι, ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης δείχνει τι θα πει πολιτισμός
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
381 ΣΧΟΛΙΑ
Πράξη την παραίνεσή του προς τους δημοσιογράφους να ασχοληθούν με τον πολιτισμό και το θέατρο έκανε ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, επιδεικνύοντας κοινωνικό πολιτισμό και ευαισθησία, αφενός προσφέροντας γλυκά στους ανθρώπους που αφού κατέστρεψε περιουσίες τους έσπευσε να εξαφανιστεί, αφετέρου επισκεπτόμενος τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, στο Σύνταγμα, εκτιμώντας βασίμως ότι θα υπήρχαν εκεί κάμερες και δημοσιογράφοι: Σήμερα ο Πάνος Ρούτσι είχε μεταβεί στο νοσοκομείο και το ενδιαφέρον για την κατάστασή του είχε ως συνέπεια τηλεοπτικά συνεργεία και δημοσιογράφοι να βρίσκονται στο Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη.

Ο Β. Μπισμπίκης πήγε στον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα


Ο κ.Μπισμπίκης που δικάζεται την ερχόμενη Πέμπτη, 8 του μήνα, για το τροχαίο με εγκατάλειψη στη Φιλοθέη προσέφερε γλυκά στους γείτονές του στη Φιλοθέη, ζητώντας με αυτό τον τρόπο συγγνώμη για τη συμπεριφορά του που πόρρω απείχε από τον πολιτισμό (δεν είναι άλλωστε μόνο το θέατρο και οι τέχνες πολιτισμός, αλλά  και η ανάληψη της ευθύνης).

Οι άνθρωποι που ζημιώθηκαν από τη συμπεριφορά του, πάντως, σημειώνουν, βεβαίως ότι «δεν θα τον κρεμάσουν», αλλά θα ήταν προτιμότερο να είχε ζητήσει εξαρχής συγγνώμη και βεβαίως περιμένουν την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών, πράγμα που ο ηθοποιός δεσμεύτηκε να πράξει.
Μετά τα γλυκά στους γείτονες και την επίσκεψη στον Πάνο Ρούτσι, ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης δείχνει τι θα πει πολιτισμός
Μετά τα γλυκά στους γείτονες και την επίσκεψη στον Πάνο Ρούτσι, ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης δείχνει τι θα πει πολιτισμός

Περίπου στις 4 το απόγευμα, ο ηθοποιός, έκανε μια επίσκεψη συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι, καθώς, όπως είπε, ο απεργός πείνας ήθελε να δει εκείνον και τη Δέσποινα Βανδή, που όμως είναι στη Θεσσαλονίκη. Πρόσθεσε ότι το λιγότερο που μπορούσε να κάνει ήταν να συμπαρασταθεί στον κ.Ρούτσι που θέλει να μάθει πώς πέθανε το παιδί του. 
Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του κ.Μπισμπίκη:
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
381 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης. 

Το πρόγραμμα επιβράβευσης της Nova εμπλουτίζεται για να απολαμβάνεις ακόμη περισσότερα!

Το πρόγραμμα της Nova, σε συνεργασία με την πρωτοποριακή εφαρμογή padu, εμπλουτίζεται συνεχώς, με περισσότερα brands και ολοένα και περισσότερα exclusive deals, σε περισσότερα από 1.000 σημεία εξαργύρωσης σε όλη την Ελλάδα!

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που ανοίγει δρόμο στη βιοτεχνολογία

Η επένδυση της DEMO στον Άγιο Στέφανο Αττικής για την ανάπτυξη θερμοκοιτίδας βιοπαραγωγής φαρμάκων ενισχύει την εγχώρια βιομηχανία, στηρίζει ασθενείς και επιστήμονες και αναδεικνύει την Ελλάδα σε περιφερειακό κόμβο βιοτεχνολογίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης