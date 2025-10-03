Μετά τα γλυκά στους γείτονες και την επίσκεψη στον Πάνο Ρούτσι, ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης δείχνει τι θα πει πολιτισμός
Μετά τα γλυκά στους γείτονες και την επίσκεψη στον Πάνο Ρούτσι, ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης δείχνει τι θα πει πολιτισμός
«Ο άνθρωπος ήθελε να δει τη Δέσποινα Βανδή και εμένα» είπε ο ηθοποιός που δικάζεται στις 8 Οκτωβρίου για το τροχαίο με εγκατάλειψη στη Φιλοθέη
Πράξη την παραίνεσή του προς τους δημοσιογράφους να ασχοληθούν με τον πολιτισμό και το θέατρο έκανε ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, επιδεικνύοντας κοινωνικό πολιτισμό και ευαισθησία, αφενός προσφέροντας γλυκά στους ανθρώπους που αφού κατέστρεψε περιουσίες τους έσπευσε να εξαφανιστεί, αφετέρου επισκεπτόμενος τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, στο Σύνταγμα, εκτιμώντας βασίμως ότι θα υπήρχαν εκεί κάμερες και δημοσιογράφοι: Σήμερα ο Πάνος Ρούτσι είχε μεταβεί στο νοσοκομείο και το ενδιαφέρον για την κατάστασή του είχε ως συνέπεια τηλεοπτικά συνεργεία και δημοσιογράφοι να βρίσκονται στο Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη.
Ο κ.Μπισμπίκης που δικάζεται την ερχόμενη Πέμπτη, 8 του μήνα, για το τροχαίο με εγκατάλειψη στη Φιλοθέη προσέφερε γλυκά στους γείτονές του στη Φιλοθέη, ζητώντας με αυτό τον τρόπο συγγνώμη για τη συμπεριφορά του που πόρρω απείχε από τον πολιτισμό (δεν είναι άλλωστε μόνο το θέατρο και οι τέχνες πολιτισμός, αλλά και η ανάληψη της ευθύνης).
Οι άνθρωποι που ζημιώθηκαν από τη συμπεριφορά του, πάντως, σημειώνουν, βεβαίως ότι «δεν θα τον κρεμάσουν», αλλά θα ήταν προτιμότερο να είχε ζητήσει εξαρχής συγγνώμη και βεβαίως περιμένουν την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών, πράγμα που ο ηθοποιός δεσμεύτηκε να πράξει.
Περίπου στις 4 το απόγευμα, ο ηθοποιός, έκανε μια επίσκεψη συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι, καθώς, όπως είπε, ο απεργός πείνας ήθελε να δει εκείνον και τη Δέσποινα Βανδή, που όμως είναι στη Θεσσαλονίκη. Πρόσθεσε ότι το λιγότερο που μπορούσε να κάνει ήταν να συμπαρασταθεί στον κ.Ρούτσι που θέλει να μάθει πώς πέθανε το παιδί του.
Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του κ.Μπισμπίκη:
Ο κ.Μπισμπίκης που δικάζεται την ερχόμενη Πέμπτη, 8 του μήνα, για το τροχαίο με εγκατάλειψη στη Φιλοθέη προσέφερε γλυκά στους γείτονές του στη Φιλοθέη, ζητώντας με αυτό τον τρόπο συγγνώμη για τη συμπεριφορά του που πόρρω απείχε από τον πολιτισμό (δεν είναι άλλωστε μόνο το θέατρο και οι τέχνες πολιτισμός, αλλά και η ανάληψη της ευθύνης).
Οι άνθρωποι που ζημιώθηκαν από τη συμπεριφορά του, πάντως, σημειώνουν, βεβαίως ότι «δεν θα τον κρεμάσουν», αλλά θα ήταν προτιμότερο να είχε ζητήσει εξαρχής συγγνώμη και βεβαίως περιμένουν την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών, πράγμα που ο ηθοποιός δεσμεύτηκε να πράξει.
Περίπου στις 4 το απόγευμα, ο ηθοποιός, έκανε μια επίσκεψη συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι, καθώς, όπως είπε, ο απεργός πείνας ήθελε να δει εκείνον και τη Δέσποινα Βανδή, που όμως είναι στη Θεσσαλονίκη. Πρόσθεσε ότι το λιγότερο που μπορούσε να κάνει ήταν να συμπαρασταθεί στον κ.Ρούτσι που θέλει να μάθει πώς πέθανε το παιδί του.
Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του κ.Μπισμπίκη:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα