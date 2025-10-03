Λάκης Γαβαλάς: Πάντα θαύμαζα το ανδρικό φύλο, αλλά στις φαντασιώσεις μου πρωτοστατούσαν γυναίκες

Αναφερόμενος σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό με συγκρατούμενο, περιέγραψε: «Στην αρχή ήταν ένας Αλβανός και εκεί έμαθα τη λέξη motra. Δεν μου έκανε άλλο τίποτα, παρά έλεγε κάθε τόσο “motra”, “motra”. Εγώ είχα φέρει κάποια ρούχα, από τις εταιρείες που είχα, στη φυλακή. Όταν τα έφερα, λοιπόν, άρχισα να μοιράζω σε κάποιους κρατούμενους και μια κοινωνική λειτουργός μου είπε ότι δεν μπορούσα να το κάνω αυτό. Κόβω τη διανομή και δεν πρόλαβε αυτός να πάρει ένα ρούχο. Άρχισε να κακιώνει μαζί μου και τον ρώτησα τι σημαίνει το motra. Μου λένε οι άλλοι τι σημαίνει και του είπα: “Άκουσε να δεις, θα με λες ή γυναικάρα ή άντρακλα! Ο άντρακλας σε στέλνει σ’ άλλη πτέρυγα και η γυναίκα σε κρατάει και σε φιλάει στο στόμα. Τι θες από τα δύο να κάνουμε αυτή τη στιγμή;”. Από τότε έπεσε απόλυτη σιγή. Δεν ξαναμίλησε ποτέ, έσκυβε το κεφάλι όταν περνούσα. Και όταν ήταν να φύγω ήρθε και μου ζήτησε συγγνώμη».