Λάκης Γαβαλάς: Πάντα θαύμαζα το ανδρικό φύλο, αλλά στις φαντασιώσεις μου πρωτοστατούσαν γυναίκες
Ο σχεδιαστής μίλησε για τη σεξουαλικότητά του, αλλά και τον γάμο από τον οποίο πέρασε στο παρελθόν
Ενώ θαυμάζει το ανδρικό φύλο, οι ερωτικές του φαντασιώσεις πάντα είχαν να κάνουν με γυναίκες, όπως είπε ο Λάκης Γαβαλάς. Ο σχεδιαστής μίλησε για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το φύλο, την ταυτότητα και την επιθυμία, καταρρίπτοντας στερεότυπα.
Σε συνέντευξή του στους «Πρωταγωνιστές», ανατρέχοντας στον γάμο του σε νεαρή ηλικία, αποκάλυψε ότι είχε παντρευτεί μια γυναίκα από τη Νορβηγία που ζούσε στο Λονδίνο. «Είχε έρθει για ένα συμβούλιο στην Ιταλία, εκεί γνωριστήκαμε. Ήμουν 21 προς 22. Πάντα θαύμαζα το ανδρικό φύλο σαν υπόσταση. Ήθελα να μοιάσω σε έναν Κούρο. Το προσπαθώ ακόμη, αλλά δεν γίνεται. Μετά απέκτησα κάλο στο μυαλό, όχι κάλλος», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο σχεδιαστής εξήγησε πως η σχέση του με την έννοια του κάλλους είχε πάντα μια διάσταση απόστασης και λατρείας: «Όταν πήγαινα στα μουσεία και έβλεπα ένα τέτοιο κάλλος, έλεγα "δεν μπορείς να το αγγίξεις. Γιατί να μπορείς να το αγγίξεις; Γιατί χάνει την αξία του". Ήθελα απόσταση, λατρεία από την πλευρά μου, μεγάλη, με μια φαντασίωση».
Επιπλέον, ο σχεδιαστής πρόσθεσε για πρώτη φορά κάτι που, όπως είπε, δεν είχε αποκαλύψει ξανά: «Αυτό δεν μπορεί να το κάνει κάποιος με τον άλλον, αλλά στις φαντασιώσεις μου, των δακτύλων, γυναίκες πρωτοστατούσαν».
Ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε ανοιχτά για τον τρόπο με τον οποίο θέλει να αποχαιρετήσει τη ζωή, αποκαλύπτοντας την τεφροδόχο που έχει ήδη σχεδιάσει και τις λεπτομέρειες που έχει φανταστεί για την κηδεία του. Ο γνωστός σχεδιαστής έδειξε στον τηλεοπτικό φακό την «φανταχτερή» τεφροδόχο που έχει σχεδιάσει, τονίζοντας πως όλα έχουν προγραμματιστεί μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.
«Ήθελα να αφήσω μια παρακαταθήκη. Έχω πει ότι η στάχτη μου που θα είναι σε αυτή την τεφροδόχο. Αυτό το L.G θα πει Le Glamour, θα πεταχτεί στον Κορινθιακό και θέλω να με συνοδεύει το τραγούδι του Τόλη “Ανεπανάληπτος”», δήλωσε, εξηγώντας πως η μουσική επιλογή συμβολίζει μια ιδιότητα που δεν παραδέχτηκε ποτέ όσο ζούσε. «Θα ήθελα να ακούγεται το τραγούδι του Τόλη Βοσκόπουλου που λέει “ανεπανάληπτος” γιατί ας… μ’ αφήσει να είμαι εγωιστής φεύγοντας και να λέω ότι είμαι ανεπανάληπτος! Αφού δεν το είπα στη ζωή», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Ο σχεδιαστής ήταν απόλυτος και για το dress code της κηδείας του, αποκλείοντας το μαύρο από την ενδυμασία των παρευρισκομένων. «Το μαύρο χρώμα δεν “παίζει” στη δική μου κηδεία! Θα υπάρχει τρομερή παλέτα χρωμάτων. Color blocking θα υπάρχει», είχε δηλώσει, προσθέτοντας μάλιστα πως επιθυμεί η τελετή να συνοδευτεί από νταούλια.
Παράλληλα, ο Λάκης Γαβαλάς αναφέρθηκε στην περίοδο που βρέθηκε στη φυλακή και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τις δυσκολίες. «Eπειδή κάποιες φορές αμφισβητούσα την οντότητα της χώρας μου από αυτούς που την διοικούν, είχα βάλει στο μυαλό μου ότι “με φυλακίζουν, ελεύθερο γαρ, σε πολλά πράγματα που ήθελα να αποτελειώσω”. Τελικά στη φυλακή τελείωσα πολλά πράγματα που δεν τα έκανα έξω, που ήμουν ελεύθερος. Ξαναβρήκα τον εαυτό μου. Άρχισα να γυμνάζομαι ξανά, είπα ότι ζεις και με λίγα ρούχα», είπε, περιγράφοντας τη φυλακή ως μια εμπειρία που τον βοήθησε να κάνει restart στη ζωή του.
Για τον τρόπο με τον οποίο επέβαλε την παρουσία του στους συγκρατούμενους, τόνισε: «Τι bullying, καλέ; Έβγαινα στο διάδρομο και έκαναν όλοι στο πλάι, ήταν σαν να βλέπω μια σκούπα να σκουπίζει το έδαφος για να περάσω. Ήταν, να φανταστείς, οι “Πυρήνες της φωτιάς” οι οποίοι “κ. Γαβαλά” έλεγαν και το εννοούσαν».
