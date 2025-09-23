Γαβαλάς μετά το σχόλιο για το ρούχο της Βίσση: Παρεξηγήθηκε με αυτό που είπα, μου έστειλε μήνυμα ότι δεν με θέλει πια για φίλο
Γαβαλάς μετά το σχόλιο για το ρούχο της Βίσση: Παρεξηγήθηκε με αυτό που είπα, μου έστειλε μήνυμα ότι δεν με θέλει πια για φίλο
Ο σχεδιαστής σχολίασε τις ενδυματολογικές επιλογές της τραγουδίστριας στο Καλλιμάρμαρο λέγοντας μεταξύ άλλων πως «έβαλε λάθος ρούχο»
Η Άννα Βίσση φαίνεται να ενοχλήθηκε με τον Λάκη Γαβαλά, σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε ο ίδιος, έπειτα από το σχόλιό του για τις ενδυματολογικές της επιλογές στις δύο πρόσφατες συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο.
Ο σχεδιαστής δήλωσε πως, κατά τη γνώμη του, η ερμηνεύτρια επέλεξε «λάθος ρούχο» στις sold out εμφανίσεις της στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Όπως ανέφερε, μετά την κριτική του, η Άννα Βίσση του έστειλε μήνυμα εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της.
Όπως εξήγησε ο Λάκης Γαβαλάς στην εκπομπή «Happy Day», που προβλήθηκε την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στενοχωρήθηκε αρχικά με την αντίδρασή της τραγουδίστριας και τόνισε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να τη θίξει: «Η Άννα Βίσση παρεξηγήθηκε πολύ με αυτό που είπα και μου έκοψε και τη φιλία. Μου έστειλε μήνυμα ότι δεν με θέλει πια για φίλο. Στενοχωρήθηκα εκείνη τη στιγμή, τώρα δεν με πειράζει. Αν κάποιος αισθάνεται ότι για ένα ρούχο πρέπει να χαλάσει μια φιλία, ας το κάνει. Είπα ότι έβαλε το καουμπόικο καπέλο και εκείνη την ώρα έπρεπε να βγω και να πιω μια μπύρα. Εννοούσα ότι αυτό το στιγμιότυπο θα μπορούσα να το είχα αποφύγει, αλλά όχι για να αποφύγω την Άννα».
Δείτε το βίντεο
Η αρχική τοποθέτηση του Λάκη Γαβαλά για τις ενδυματολογικές επιλογές της ερμηνεύτριας ήρθε στις 18 Σεπτεμβρίου, στην κάμερα της ίδιας εκπομπής, όταν ανέφερε: «Η Άννα Βίσση, στη συναυλία που έκανε, έβαλε ένα λάθος ρούχο. Το έχω πει και στην ίδια και για αυτό το λέω και τώρα. Ένας κορσές όταν κινείσαι ανεβοκατεβαίνει, όσο στενός και να είναι, άρα αυτό δεν βοηθάει στην κίνηση. Εγώ θα είχα φτιάξει ένα ρούχο διαφορετικό».
Ο σχεδιαστής δήλωσε πως, κατά τη γνώμη του, η ερμηνεύτρια επέλεξε «λάθος ρούχο» στις sold out εμφανίσεις της στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Όπως ανέφερε, μετά την κριτική του, η Άννα Βίσση του έστειλε μήνυμα εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της.
Όπως εξήγησε ο Λάκης Γαβαλάς στην εκπομπή «Happy Day», που προβλήθηκε την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στενοχωρήθηκε αρχικά με την αντίδρασή της τραγουδίστριας και τόνισε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να τη θίξει: «Η Άννα Βίσση παρεξηγήθηκε πολύ με αυτό που είπα και μου έκοψε και τη φιλία. Μου έστειλε μήνυμα ότι δεν με θέλει πια για φίλο. Στενοχωρήθηκα εκείνη τη στιγμή, τώρα δεν με πειράζει. Αν κάποιος αισθάνεται ότι για ένα ρούχο πρέπει να χαλάσει μια φιλία, ας το κάνει. Είπα ότι έβαλε το καουμπόικο καπέλο και εκείνη την ώρα έπρεπε να βγω και να πιω μια μπύρα. Εννοούσα ότι αυτό το στιγμιότυπο θα μπορούσα να το είχα αποφύγει, αλλά όχι για να αποφύγω την Άννα».
Δείτε το βίντεο
Η αρχική τοποθέτηση του Λάκη Γαβαλά για τις ενδυματολογικές επιλογές της ερμηνεύτριας ήρθε στις 18 Σεπτεμβρίου, στην κάμερα της ίδιας εκπομπής, όταν ανέφερε: «Η Άννα Βίσση, στη συναυλία που έκανε, έβαλε ένα λάθος ρούχο. Το έχω πει και στην ίδια και για αυτό το λέω και τώρα. Ένας κορσές όταν κινείσαι ανεβοκατεβαίνει, όσο στενός και να είναι, άρα αυτό δεν βοηθάει στην κίνηση. Εγώ θα είχα φτιάξει ένα ρούχο διαφορετικό».
«Η Άννα Βίσση στη συναυλία που έκανε, έβαλε ένα λάθος ρούχο»
Ειδήσεις σήμερα:
Δικηγόροι: Αλλάζουν όλα για την άδεια άσκησης, την πρακτική και τις προαγωγές
Βίντεο: Η Χαμάς εκτέλεσε στη μέση του δρόμου τρεις Παλαιστίνιους «συνεργάτες του Ισραήλ»
Οργισμένη 44χρονη Αυστραλή με την Qantas: Μου είπαν να κουμπώσω τη ζακέτα και να καλύψω το ντεκολτέ για μην προσβάλω άλλους πολιτισμούς
Δικηγόροι: Αλλάζουν όλα για την άδεια άσκησης, την πρακτική και τις προαγωγές
Βίντεο: Η Χαμάς εκτέλεσε στη μέση του δρόμου τρεις Παλαιστίνιους «συνεργάτες του Ισραήλ»
Οργισμένη 44χρονη Αυστραλή με την Qantas: Μου είπαν να κουμπώσω τη ζακέτα και να καλύψω το ντεκολτέ για μην προσβάλω άλλους πολιτισμούς
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα