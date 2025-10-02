Κάια Γκέρμπερ για Λιούις Πούλμαν: Πολλά θεραπεύονται μέσα από τη σχέση μας
Το μοντέλο ξεκίνησε τη σχέση της με ηθοποιό μετά τον χωρισμό της από τον Όστιν Μπάτλερ
Για τη σχέση της με τον Λιούις Πούλμαν μίλησε η Κάια Γκέρμπερ, επισημαίνοντας πως έχει επηρεάσει πολύ θετικά τη ζωή της. Όπως είπε η Γκέρμπερ, ο δεσμός τους λειτουργεί θεραπευτικά.
«Πολλά θεραπεύονται μέσα από αυτή τη σχέση», δήλωσε το μοντέλο και κόρη της Σίντι Κρόφορντ στο podcast Therapuss with Jake Shane. Η Γκέρμπερ τόνισε επίσης ότι ο Πούλμαν εντάχθηκε πολύ εύκολα στον κύκλο της, με την ίδια να τον αποκαλεί «το αγόρι της παρέας».
Το μοντέλο αναφέρθηκε και στις σχέσεις με διαφορές ηλικίας. Εκείνη και ο Πούλμαν έχουν οκτώ χρόνια διαφορά, ενώ με τον πρώην της, τον Όστιν Μπάτλερ, η διαφορά ήταν δέκα χρόνια. «Άλλαζα εντελώς την προσωπικότητά μου και τις αξίες μου για κάποιον. Πάντα έβγαινα με άτομα μεγαλύτερά μου και ήμουν πρόθυμη να τα παρατήσω όλα», εξήγησε.
Η Κάια Γκέρμπερ αναγνώρισε ότι στο παρελθόν θυσίαζε την προσωπικότητά της για να δείξει την αγάπη της στον εκάστοτε σύντροφό της. «Έλεγα, μπορώ να σου δείξω ότι σ’ αγαπώ εγκαταλείποντας τη ζωή μου για σένα, πράγμα που δεν είναι τρόπος να χτίσεις σεβασμό και εμπιστοσύνη και δεν είναι καλό μακροπρόθεσμα. Μετά αρχίζεις να φέρνεις περισσότερα από τον πραγματικό σου εαυτό στη σχέση και τότε εκείνοι σου λένε: όχι, μου άρεσες όπως ήσουν πριν».
Ο 32χρονος ηθοποιός, γνωστός και από τη συμμετοχή του στο «Top Gun: Maverick», μπήκε στη ζωή της λίγο μετά τον χωρισμό της από τον Όστιν Μπάτλερ. Μερικές εβδομάδες αργότερα, το μοντέλο εθεάθη να γιορτάζει τα 32α γενέθλια του Λιούις Πούλμαν σε γνωστό εστιατόριο του Λος Άντζελες, μαζί με τον πατέρα του ηθοποιού, Μπιλ Πούλμαν. Σύμφωνα με πηγή του People, πρόκειται για «ένα χαμηλών τόνων και ταιριαστό ζευγάρι».
Kaia Gerber Shares First Comments on Dating Lewis Pullman as She Says 'a Lot Is Being Healed' in Their Relationship https://t.co/rllAElmHXv— People (@people) October 2, 2025
