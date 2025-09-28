Η Νικόλ Κίντμαν και η Ελ Φάνινγκ θα πρωταγωνιστήσουν στη σειρά «Discretion»
Η σειρά βασίζεται σε ένα ανέκδοτο διήγημα της Τσάντλερ Μπέικερ
Για τέταρτη φορά συνεργάζονται οι βραβευμένες ηθοποιοί Νικόλ Κίντμαν και Ελ Φάνινγκ, πρωταγωνιστώντας στη νέα σειρά-θρίλερ της A24 με τίτλο «Discretion». Η σειρά βασίζεται σε ένα ανέκδοτο διήγημα της Τσάντλερ Μπέικερ, η οποία υπογράφει και το σενάριο, ενώ η A24 απέκτησε τα δικαιώματα μετά από έντονο ανταγωνισμό προσφορών, σύμφωνα με το Deadline.
Η πλοκή εμπνέεται από την επαγγελματική εμπειρία της Τσάντλερ Μπέικερ ως εταιρικής δικηγόρου σε εταιρεία της Ουάσινγκτον, πριν μετακομίσει στο Ντάλας, και η ίδια αναλαμβάνει και χρέη εκτελεστικής παραγωγού μαζί με τη Σουζάνα Γκραντ, τις δύο πρωταγωνίστριες, καθώς και τους Τζόρνταν Κερφ και Τζόε Χιπς για λογαριασμό των Linden Entertainment.
Η Νικόλ Κίντμαν και η Ελ Φάνινγκ έχουν ξανασυνεργαστεί στις ταινίες «The Beguiled» και «How To Talk To Girls At Parties», ενώ βρίσκονται πίσω και από την επερχόμενη παραγωγή του Apple TV+ «Margo's Got Money Troubles».
Παράλληλα, η Μπέικερ εργάζεται για τη μεταφορά στην οθόνη του μυθιστορήματός της «The Husbands» για λογαριασμό των Amazon MGM και Plan B με πρωταγωνίστρια την Κρίστεν Γουίγκ, και συνυπογράφει το σενάριο της χριστουγεννιάτικης ταινίας «Oh. What. Fun.» σε σκηνοθεσία Μάικλ Σοουγουόλτερ, με πρωταγωνίστριες τις Μισέλ Φάιφερ, Εύα Λονγκόρια και Φελίσιτι Τζόουνς, που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 3 Δεκεμβρίου στο Prime Video.
