Ο πρίγκιπας Χάρι κατηγορεί «τους άνδρες με τα γκρι κοστούμια» ότι σαμποτάρουν τις προσπάθειες επανασύνδεσης με τον πατέρα του
Σκληρή επίθεση του δούκα του Σάσεξ εναντίον των αυλικών, σε μια ηχηρή υπενθύμιση των επικρίσεων της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα, για τους «σκιώδεις» ανθρώπους του Παλατιού
Ο πρίγκιπας Χάρι εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον ανώτερων αυλικών του Μπάκιγχαμ, κατηγορώντας τους ότι υπονομεύουν την προσπάθειά του να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο. Με δηλώσεις που θυμίζουν έντονα τις επικρίσεις της πριγκίπισσας Νταϊάνα για τους λεγόμενους «άνδρες με τα γκρι κοστούμια», ο δούκας του Σάσεξ υποστηρίζει ότι ανώνυμοι κύκλοι του Παλατιού τροφοδοτούν με παραπλανητικές πληροφορίες τον Τύπο, προκειμένου να σαμποτάρουν την πολυαναμενόμενη επανασύνδεση.
Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε όταν δημοσίευμα ανέφερε ότι υπήρχαν διεργασίες για μια σταδιακή δημόσια επανένωση πατέρα και γιου. Ωστόσο, αμέσως μετά, άλλες διαρροές προς τον Τύπο υποστήριζαν ότι στον Χάρι δεν θα επιτραπεί ποτέ να επιστρέψει ως «ημιενεργό» μέλος στη βασιλική οικογένεια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη συνάντηση του Χάρι με τον Κάρολο στο Κλάρενς Χάουζ παρουσιάστηκε από μερίδα του Τύπου ως «τυπική και σύντομη», γεγονός που εξόργισε τον Δούκα. Σε επίσημη ανακοίνωση, ο εκπρόσωπός του τόνισε ότι τα δημοσιεύματα είναι «καθαρή επινόηση» από κύκλους που θέλουν να σαμποτάρουν τη συμφιλίωση.
Παράλληλα, διευκρίνισε ότι ο Χάρι πρόσφερε στον πατέρα του ένα οικογενειακό πορτρέτο σε κορνίζα για τα γενέθλιά του, ωστόσο διέψευσε ότι στη φωτογραφία απεικονίζονταν ο ίδιος με τη Μέγκαν και τα παιδιά τους, όπως ανέφεραν κάποια μέσα.
Το τελευταίο διάστημα, ο Δούκας του Σάσεξ προσπαθεί να αναθερμάνει τις σχέσεις του με τη βασιλική οικογένεια. Το σχέδιο, γνωστό ως «Operation Bring Harry Back In From The Cold», περιλαμβάνει συχνότερες επισκέψεις του στο Ηνωμένο Βασίλειο – περίπου τέσσερις ή πέντε φορές τον χρόνο – και προοπτική να εμφανιστεί στο πλευρό του βασιλιά στα Invictus Games στο Μπέρμιγχαμ το 2027.
Η οργή του Χάρι και το παρασκήνιοΣύμφωνα με στενούς συνεργάτες του, ο πρίγκιπας Χάρι θεωρεί ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια συντονισμένη εκστρατεία από ανώτερους αξιωματούχους του παλατιού για να «παγώσει» κάθε προσπάθεια προσέγγισης με τον πατέρα του. «Η σχέση ανάμεσα στον δούκα και τον βασιλιά είναι υπόθεση αποκλειστικά των δύο τους. Οι άνδρες με τα γκρι κοστούμια θα πρέπει να μείνουν μακριά», είπε πηγή από το περιβάλλον του Χάρι.
Αντιφατικές πληροφορίες και επίσημες διαψεύσεις
Σκιές από το παρελθόν και η στρατηγική του ΣάσεξΗ επίθεση του Χάρι στους αυλικούς θυμίζει τις επικρίσεις της πριγκίπισσας Νταϊάνα, η οποία είχε κατηγορήσει τους ίδιους «άνδρες με τα γκρι» ότι υπονόμευσαν τη θέση της κατά τη διάλυση του γάμου της με τον Κάρολο. Στο βιβλίο του Spare, ο Χάρι είχε ήδη περιγράψει ορισμένους ανώτερους συμβούλους του Παλατιού με παρόμοιους χαρακτηρισμούς, μιλώντας για «Μακιαβελικές κινήσεις» που οδήγησαν στην αποχώρηση του ίδιου και της Μέγκαν από τα βασιλικά καθήκοντα το 2020.
Το ρήγμα με τον πρίγκιπα ΟυίλιαμΠαρά τις προσπάθειες για επανασύνδεση με τον πατέρα του, οι σχέσεις του Χάρι με τον αδελφό του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, φαίνεται να παραμένουν παγωμένες. Πηγή υπογράμμισε ότι «ο Ουίλιαμ βρίσκεται σε σημείο που αν αναφερθεί το όνομα του Χάρι, θα ζητήσει να σταματήσει αμέσως η συζήτηση».
Σιωπή από το ΠαλάτιΗ Sun υπερασπίστηκε τα ρεπορτάζ της, υποστηρίζοντας ότι οι πηγές της είναι αξιόπιστες και ότι το γραφείο του δούκα είχε δικαίωμα απάντησης πριν από τη δημοσίευση. Αντίθετα, το Μπάκιγχαμ αρνήθηκε να σχολιάσει, αφήνοντας την ένταση να συνεχίζεται και τη δημόσια εικόνα της βασιλικής οικογένειας να παραμένει στο επίκεντρο σφοδρής αντιπαράθεσης.
