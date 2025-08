Η Νικόλ Κίντμαν συμμετείχε σε διαφήμιση μαζί με την κόρη της - Δείτε το βίντεο

Μαζί με την 14χρονη κόρη της,εμφανίστηκε η Νικόλ Κίντμαν στη νέα καμπάνια ενός ιαπωνικού brand με προϊόντα ομορφιάς. Το πρότζεκτ έγινε για την εταιρεία Clé de Peau Beauté κι ήταν αφιερωμένο στην έννοια της «λάμψης». Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, η οποία στα 58 της εξακολουθεί να εντυπωσιάζει με την παρουσία της, πρωταγωνιστεί στο ασπρόμαυρο βίντεο της καμπάνιας με τίτλο «The Key to Radiance is You». Σε μια από τις πιο τρυφερές στιγμές του φιλμ, η Νικόλ Κίντμαν εμφανίζεται με την κόρη της.Εκεί, αγκαλιάζει τη Φέιθ, η οποία εμφανίζεται επίσης με κλασικό μαύρο σύνολο, προσφέροντας ένα σύντομο αλλά συγκινητικό στιγμιότυπο. Η Clé de Peau Beauté, παρουσιάζοντας τη νέα παγκόσμια πρέσβειρά της, αναφέρει στη λεζάντα της δημοσίευσής της στο Instagram: «Στο "The Key to Radiance is You", η Νικόλ Κίντμαν εκφράζει δημιουργικά τη διαρκώς εξελισσόμενη έννοια της Λάμψης. Η Λάμψη ξεκινά με την Clé de Peau Beauté, αλλά το πόσο μακριά θα σε πάει, εξαρτάται από εσένα».Στο βίντεο της καμπάνιας εμφανίζονται εικόνες όπως ένα λουλούδι που ανθίζει, σύννεφα που κινούνται πάνω από το τοπίο, και η Νικόλ Κίντμαν να κοιτάζει μια κλεψύδρα ή να διαβάζει ένα σενάριο.Μιλώντας στο People, η ίδια αποκάλυψε πως η εμπειρία του γυρίσματος με τη Φέιθ ήταν «ονειρική». «Ήταν μια μαγική, σχεδόν ονειρική εμπειρία και ελπίζω όταν οι άνθρωποι δουν την καμπάνια να το νιώσουν αυτό», δήλωσε. «Είναι το μωρό μου και ήταν ένας γλυκός τρόπος να την "αιχμαλωτίσω" στα 14 της. Ήταν από εκείνες τις στιγμές που λες "αυτό δεν είναι δουλειά, είναι δώρο"», τόνισε.Η Νικόλ Κίντμαν έχει δύο κόρες, τη Φέιθ και τη 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ, με τον σύζυγό της, Κιθ Έρμπαν, ενώ είναι επίσης μητέρα της Ιζαμπέλα και του Κόνορ, τους οποίους απέκτησε κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον Τομ Κρουζ.