Σίσσυ Χρηστίδου για τα διαζύγια: «Αν επιλέξει η άλλη πλευρά τον δικαστικό δρόμο, πρέπει να ακολουθήσεις»
Σίσσυ Χρηστίδου για τα διαζύγια: «Αν επιλέξει η άλλη πλευρά τον δικαστικό δρόμο, πρέπει να ακολουθήσεις»
Είναι πιο δύσκολο προφανώς όταν είσαι στα φώτα, αλλά είναι διαχειρίσιμο, πρόσθεσε η παρουσιάστρια
Mε αφορμή τη συνέντευξη που έδωσε η Όλγα Κεφαλογιάννη και αναφέρθηκε στο διαζύγιό της και τη δικαστική διαμάχη με τον Μίνω Μάτσα, η Σίσσυ Χρηστίδου έκανε το δικό της σχόλιο και μίλησε για τους χωρισμούς που καταλήγουν στις αίθουσες των δικαστηρίων.
Η παρουσιάστρια επισήμανε μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» ότι, παρά το γεγονός ότι η Όλγα Κεφαλογιάννη δεν αποκαλύπτει πολλές λεπτομέρειες, προχώρησε σε δηλώσεις για κάποια γεγονότα, πιθανώς επειδή η υπόθεση έχει ήδη λάβει ευρεία δημοσιότητα.
Δείτε το βίντεο
«Η Όλγα Κεφαλογιάννη μιλάει και χωρίς να δίνει πολλές λεπτομέρειες, μιλάει και λέει κάποια πράγματα. Ίσως αισθάνεται και η ίδια ότι πρέπει να τα πει, γιατί έχει πάρει αυτή την έκταση που έχει πάρει και έχουν γίνει γνωστά κάποια πράγματα. Απ’ ό,τι καταλαβαίνω έχει μέλλον αυτή η ιστορία, δηλαδή αυτό προαναγγέλλει ουσιαστικά», σημείωσε.
Αναφερόμενη στη δικαστική διάσταση της υπόθεσης, η Σίσσυ Χρηστίδου τόνισε ότι όταν μια διαμάχη οδηγείται στο δικαστήριο, η εξέλιξή της δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον έναν εκ των εμπλεκομένων. «Δυστυχώς όταν μια τέτοια ιστορία παίρνει τον δικαστικό δρόμο, δεν είναι στο δικό σου χέρι πάντα. Αν το επιλέξει η άλλη πλευρά, πρέπει να ακολουθήσεις το δρόμο αυτό. Εντάξει είναι πιο δύσκολο προφανώς όταν είσαι στα φώτα, αλλά είναι διαχειρίσιμο. Όλα να γίνουν για καλό», υπογράμμισε.
Η παρουσιάστρια επισήμανε μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» ότι, παρά το γεγονός ότι η Όλγα Κεφαλογιάννη δεν αποκαλύπτει πολλές λεπτομέρειες, προχώρησε σε δηλώσεις για κάποια γεγονότα, πιθανώς επειδή η υπόθεση έχει ήδη λάβει ευρεία δημοσιότητα.
Δείτε το βίντεο
«Η Όλγα Κεφαλογιάννη μιλάει και χωρίς να δίνει πολλές λεπτομέρειες, μιλάει και λέει κάποια πράγματα. Ίσως αισθάνεται και η ίδια ότι πρέπει να τα πει, γιατί έχει πάρει αυτή την έκταση που έχει πάρει και έχουν γίνει γνωστά κάποια πράγματα. Απ’ ό,τι καταλαβαίνω έχει μέλλον αυτή η ιστορία, δηλαδή αυτό προαναγγέλλει ουσιαστικά», σημείωσε.
Αναφερόμενη στη δικαστική διάσταση της υπόθεσης, η Σίσσυ Χρηστίδου τόνισε ότι όταν μια διαμάχη οδηγείται στο δικαστήριο, η εξέλιξή της δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον έναν εκ των εμπλεκομένων. «Δυστυχώς όταν μια τέτοια ιστορία παίρνει τον δικαστικό δρόμο, δεν είναι στο δικό σου χέρι πάντα. Αν το επιλέξει η άλλη πλευρά, πρέπει να ακολουθήσεις το δρόμο αυτό. Εντάξει είναι πιο δύσκολο προφανώς όταν είσαι στα φώτα, αλλά είναι διαχειρίσιμο. Όλα να γίνουν για καλό», υπογράμμισε.
Ειδήσεις σήμερα:
Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο - Ένας από τους μεγαλύτερους αεροπορικούς βομβαρδισμούς από την έναρξη του πολέμου, δείτε βίντεο
Καιρός: Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες
Η Μολδαβία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: Οι κάλπες θα κρίνουν εάν θα παραμείνει δεμένη στο άρμα της Δύσης ή θα «παραδοθεί» στην επιρροή του Πούτιν
Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο - Ένας από τους μεγαλύτερους αεροπορικούς βομβαρδισμούς από την έναρξη του πολέμου, δείτε βίντεο
Καιρός: Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες
Η Μολδαβία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: Οι κάλπες θα κρίνουν εάν θα παραμείνει δεμένη στο άρμα της Δύσης ή θα «παραδοθεί» στην επιρροή του Πούτιν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα