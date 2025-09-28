Σίσσυ Χρηστίδου για τα διαζύγια: «Αν επιλέξει η άλλη πλευρά τον δικαστικό δρόμο, πρέπει να ακολουθήσεις»
GALA
Σίσσυ Χρηστίδου Διαζύγιο Δικαστήριο

Σίσσυ Χρηστίδου για τα διαζύγια: «Αν επιλέξει η άλλη πλευρά τον δικαστικό δρόμο, πρέπει να ακολουθήσεις»

Είναι πιο δύσκολο προφανώς όταν είσαι στα φώτα, αλλά είναι διαχειρίσιμο, πρόσθεσε η παρουσιάστρια

Σίσσυ Χρηστίδου για τα διαζύγια: «Αν επιλέξει η άλλη πλευρά τον δικαστικό δρόμο, πρέπει να ακολουθήσεις»
Γεωργία Κοτζιά
8 ΣΧΟΛΙΑ
Mε αφορμή τη συνέντευξη που έδωσε η Όλγα Κεφαλογιάννη και αναφέρθηκε στο διαζύγιό της και τη δικαστική διαμάχη με τον Μίνω Μάτσα, η Σίσσυ Χρηστίδου έκανε το δικό της σχόλιο και μίλησε για τους χωρισμούς που καταλήγουν στις αίθουσες των δικαστηρίων.

Η παρουσιάστρια επισήμανε μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» ότι, παρά το γεγονός ότι η Όλγα Κεφαλογιάννη δεν αποκαλύπτει πολλές λεπτομέρειες, προχώρησε σε δηλώσεις για κάποια γεγονότα, πιθανώς επειδή η υπόθεση έχει ήδη λάβει ευρεία δημοσιότητα.

Δείτε το βίντεο

«Η Όλγα Κεφαλογιάννη μιλάει και χωρίς να δίνει πολλές λεπτομέρειες, μιλάει και λέει κάποια πράγματα. Ίσως αισθάνεται και η ίδια ότι πρέπει να τα πει, γιατί έχει πάρει αυτή την έκταση που έχει πάρει και έχουν γίνει γνωστά κάποια πράγματα. Απ’ ό,τι καταλαβαίνω έχει μέλλον αυτή η ιστορία, δηλαδή αυτό προαναγγέλλει ουσιαστικά», σημείωσε.

Αναφερόμενη στη δικαστική διάσταση της υπόθεσης, η Σίσσυ Χρηστίδου τόνισε ότι όταν μια διαμάχη οδηγείται στο δικαστήριο, η εξέλιξή της δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον έναν εκ των εμπλεκομένων. «Δυστυχώς όταν μια τέτοια ιστορία παίρνει τον δικαστικό δρόμο, δεν είναι στο δικό σου χέρι πάντα. Αν το επιλέξει η άλλη πλευρά, πρέπει να ακολουθήσεις το δρόμο αυτό. Εντάξει είναι πιο δύσκολο προφανώς όταν είσαι στα φώτα, αλλά είναι διαχειρίσιμο. Όλα να γίνουν για καλό», υπογράμμισε.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο - Ένας από τους μεγαλύτερους αεροπορικούς βομβαρδισμούς από την έναρξη του πολέμου, δείτε βίντεο

Καιρός: Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Η Μολδαβία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: Οι κάλπες θα κρίνουν εάν θα παραμείνει δεμένη στο άρμα της Δύσης ή θα «παραδοθεί» στην επιρροή του Πούτιν
Γεωργία Κοτζιά
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης