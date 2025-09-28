Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο - Ένας από τους μεγαλύτερους αεροπορικούς βομβαρδισμούς από την έναρξη του πολέμου, δείτε βίντεο
Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο - Ένας από τους μεγαλύτερους αεροπορικούς βομβαρδισμούς από την έναρξη του πολέμου, δείτε βίντεο

Στην πρωτεύουσα, drones πέταξαν πάνω από την πόλη και τα περίχωρα, ενώ αντιαεροπορικά πυρά ακούγονταν διαρκώς μέσα στη νύχτα - Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν

Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο - Ένας από τους μεγαλύτερους αεροπορικούς βομβαρδισμούς από την έναρξη του πολέμου, δείτε βίντεο
Το Κίεβο βρίσκεται από τα ξημερώματα της Κυριακής υπό σφοδρό ρωσικό βομβαρδισμό, σε μια επιχείρηση που ανεξάρτητοι παρατηρητές χαρακτήρισαν ως μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις στην ουκρανική πρωτεύουσα από την έναρξη του πολέμου, πριν από τρεισήμισι χρόνια.

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, η Ρωσία εξαπέλυσε ταυτόχρονες επιθέσεις και σε άλλες πόλεις, μεταξύ των οποίων και η Ζαπορίζια.

Στην πρωτεύουσα, drones πέταξαν πάνω από την πόλη και τα περίχωρα, ενώ αντιαεροπορικά πυρά ακούγονταν διαρκώς μέσα στη νύχτα.



Πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε υπόγειους σταθμούς του μετρό, την ώρα που σε ολόκληρη την ουκρανική επικράτεια είχε σημάνει κόκκινος συναγερμός.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, υπάρχουν τρεις τραυματίες στο Κίεβο και τέσσερις στη Ζαπορίζια. Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε ότι οι τρεις τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ ο τοπικός κυβερνήτης της Ζαπορίζια, Ιβάν Φεντόροφ, δήλωσε ότι η πόλη χτυπήθηκε «τουλάχιστον τέσσερις φορές».


Ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, Αντρίι Γέρμακ, έκανε λόγο για συνδυασμένες επιθέσεις με drones και πυραύλους, υπογραμμίζοντας την κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας.

Αντιδράσεις στην Πολωνία

Η μαζική ρωσική επίθεση προκάλεσε άμεση αντίδραση και στην Πολωνία. Η Βαρσοβία ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι έκλεισε τον εναέριο χώρο της στα σύνορα με την Ουκρανία, κοντά στις πόλεις Λούμπλιν και Ρζεσζόφ. Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις επιστράτευσαν μαχητικό αεροσκάφος για την ασφάλεια του εναέριου χώρου, έπειτα από τις επιδρομές της Μόσχας.

Νέες απειλές από τη Ρωσία

Η επίθεση έρχεται λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος προειδοποίησε ότι όποιος επιχειρήσει να καταρρίψει ρωσικά αεροσκάφη εντός του εναέριου χώρου της χώρας «θα το μετανιώσει πικρά». Ο Λαβρόφ χαρακτήρισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο «κατάφωρη παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας» της Ρωσίας, δίνοντας το στίγμα της αυξανόμενης έντασης.

