Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο - Ένας από τους μεγαλύτερους αεροπορικούς βομβαρδισμούς από την έναρξη του πολέμου, δείτε βίντεο
Στην πρωτεύουσα, drones πέταξαν πάνω από την πόλη και τα περίχωρα, ενώ αντιαεροπορικά πυρά ακούγονταν διαρκώς μέσα στη νύχτα - Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν
Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, η Ρωσία εξαπέλυσε ταυτόχρονες επιθέσεις και σε άλλες πόλεις, μεταξύ των οποίων και η Ζαπορίζια.
Сьогодні був наймасованіший ракетний удар по Україні в цьому році— БыльБылева (@Bylbyleva) September 28, 2025
Ворог атакував:
500-650 БпЛА різних типів, 45-55 ракет Х-101, до 8 «Калібрів», 2 «Кинджали» та декілька ракет Х-59.
Основний напрямок напрямок удару-Київ та область, Біла Церква, Старокостянтинів, Васильків. pic.twitter.com/xH5LWzACns
Ukrainian Defenders destroying a Russian drone in the sky over Kyiv.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 28, 2025
Russian attack continues. Air defense at work. https://t.co/vL1PIs1xVi pic.twitter.com/cSgTTVwzAN
Πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε υπόγειους σταθμούς του μετρό, την ώρα που σε ολόκληρη την ουκρανική επικράτεια είχε σημάνει κόκκινος συναγερμός.
#UCRANIA 🇺🇦— InfoKoldo (@Info_Koldo) September 28, 2025
⚡️💥🔥 - Imágenes del incendio en un edificio residencial cerca de #Kiyv (#Київ) tras el ataque ruso con drones. pic.twitter.com/NJyMFmG0l5
#Київ Станом на 7.20 внаслідок атаки відомо про п'ятеро постраждалих - мер Кличко. pic.twitter.com/K6G2lrNP51— BankovaMail (@BankovaMa) September 28, 2025
Ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, Αντρίι Γέρμακ, έκανε λόγο για συνδυασμένες επιθέσεις με drones και πυραύλους, υπογραμμίζοντας την κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας.
Αντιδράσεις στην ΠολωνίαΗ μαζική ρωσική επίθεση προκάλεσε άμεση αντίδραση και στην Πολωνία. Η Βαρσοβία ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι έκλεισε τον εναέριο χώρο της στα σύνορα με την Ουκρανία, κοντά στις πόλεις Λούμπλιν και Ρζεσζόφ. Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις επιστράτευσαν μαχητικό αεροσκάφος για την ασφάλεια του εναέριου χώρου, έπειτα από τις επιδρομές της Μόσχας.
Νέες απειλές από τη ΡωσίαΗ επίθεση έρχεται λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος προειδοποίησε ότι όποιος επιχειρήσει να καταρρίψει ρωσικά αεροσκάφη εντός του εναέριου χώρου της χώρας «θα το μετανιώσει πικρά». Ο Λαβρόφ χαρακτήρισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο «κατάφωρη παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας» της Ρωσίας, δίνοντας το στίγμα της αυξανόμενης έντασης.
