Τρομακτικό τροχαίο σε αυτοκινητόδρομο στην Τουρκία: Οδηγός άλλαξε λωρίδα τελευταία στιγμή και γκρέμισε μηχανή, δείτε βίντεο

Όπως προκύπτει από την κάμερα στη μηχανή, ο οδηγός του αυτοκινήτου έκανε αλλαγή λωρίδας την τελευταία στιγμή ενώ βρισκόταν πίσω από ένα φορτηγό χωρίς να αντιληφθεί ότι αριστερά του βρισκόταν η εν κινήσει μηχανή