Τρομακτικό τροχαίο σε αυτοκινητόδρομο στην Τουρκία: Οδηγός άλλαξε λωρίδα τελευταία στιγμή και γκρέμισε μηχανή, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Τροχαίο Τροχαίο ατύχημα Μηχανή Αυτοκίνητο Τουρκία Αυτοκινητόδρομος

Τρομακτικό τροχαίο σε αυτοκινητόδρομο στην Τουρκία: Οδηγός άλλαξε λωρίδα τελευταία στιγμή και γκρέμισε μηχανή, δείτε βίντεο

Όπως προκύπτει από την κάμερα στη μηχανή, ο οδηγός του αυτοκινήτου έκανε αλλαγή λωρίδας την τελευταία στιγμή ενώ βρισκόταν πίσω από ένα φορτηγό χωρίς να αντιληφθεί ότι αριστερά του βρισκόταν η εν κινήσει μηχανή

Τρομακτικό τροχαίο σε αυτοκινητόδρομο στην Τουρκία: Οδηγός άλλαξε λωρίδα τελευταία στιγμή και γκρέμισε μηχανή, δείτε βίντεο
8 ΣΧΟΛΙΑ
Τρομακτικό ατύχημα με την εμπλοκή μιας μηχανής και ενός αυτοκινήτου σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο στην Τουρκία.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media από το τροχαίο που σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Κουζέι Μαρμαρά, φαίνεται μια μηχανή να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Κάποια στιγμή ο οδηγός ενός αυτοκινήτου λευκού χρώματος που βρισκόταν στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας, αποφάσισε να κινηθεί στην αριστερή.

Όπως, όμως, προκύπτει από την κάμερα στη μηχανή, ο οδηγός του αυτοκινήτου έκανε αλλαγή λωρίδας την τελευταία στιγμή ενώ βρισκόταν πίσω από ένα φορτηγό χωρίς να αντιληφθεί ότι αριστερά του βρισκόταν η εν κινήσει μηχανή.

Αποτέλεσμα ήταν η μηχανή να γκρεμιστεί και ο αναβάτης να βρεθεί στην άσφαλτο διανύοντας αρκετά μέτρα μέχρι να σταματήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο αναβάτης της μηχανής τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης